Những người đại kỵ với mật ong, tuyệt đối không ăn vì cực độc

Hậu quả khi ăn quá nhiều mật ong

Có thể gây ra co thắt dạ dày, táo bón, đầy hơi



Mật ong tốt cho hệ tiêu hóa của chúng ta và giúp giữ hệ này khỏe mạnh. Tuy nhiên, ăn quá nhiều mật ong có thể dẫn đến các tình trạng như co thắt dạ dày, tiêu chảy, táo bón và đầy hơi. Ăn quá nhiều mật ong có thể gây hại nhiều hơn lợi. Lý do chính là lượng đường fructose cao có trong mật ong làm cản trở khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng của ruột non.



Tăng lượng đường trong máu



Mật ong không tốt cho những người mắc bệnh tiểu đường vì lượng đường cao trong đó. Mật ong không chứa bất kỳ chất xơ nào có nghĩa là tiêu thụ mật ong có thể làm tăng mức đường trong máu.



Vì vậy, nếu bạn bị tiểu đường hoặc nếu bạn đang bị tình trạng lượng đường trong máu thấp thì bạn nên thận trọng khi ăn mật ong vì vị ngọt và thành phần hóa học của mật ong giống như đường ăn.



Rối loạn chức năng đường tiêu hóa



Quá liều hoặc ăn quá nhiều mật ong thường xuyên có thể ảnh hưởng tiêu cực đến đường tiêu hóa.



Mật ong cũng có tính axit nhẹ trong tự nhiên và tiếp xúc với thực phẩm có tính axit trong thời gian dài có thể dẫn đến trục trặc đường tiêu hóa vì bị ăn mòn niêm mạc dạ dày, thực quản và ruột.



Tăng cân



Uống mật ong với nước ấm hoặc nước chanh làm giảm cân, giúp giảm thêm calo và là đồ uống lý tưởng với những ai thừa cân. Tuy nhiên, ăn quá nhiều mật ong lại khiến chúng ta béo phì, do mật ong có nhiều đường dễ dàng hấp thụ vào máu và làm tăng cân béo phì vì lượng calo cao có trong đó.