Những người đại kỵ với sầu riêng, thèm đến mấy cũng phải 'tránh cho xa'

Quảng cáo

Lượng đường trong sầu riêng khá cao, bên cạnh đó nó lại là thực phẩm nóng, nếu bà bầu ăn sầu riêng có thể gây nên chứng đầy hơi, khó tiêu, bốc hỏa do tăng huyết áp. Điều này sẽ có hại cho thai nhi và những người bị cao huyết áp. Ảnh minh họa: Internet

Sầu riêng nóng và gây đờm, do đó, những người đau họng, ho, bị cảm lạnh, âm hư và khí quản nhạy cảm, người đang bị táo bón, trĩ không thích hợp ăn sầu riêng. Ảnh minh họa: Internet

TS.BS Trương Hồng Sơn, Viện trưởng Viện Y học ứng dụng Việt Nam, cho biết sầu riêng cũng như các loại quả khác, đều có tính hai mặt, lợi ích và những tác hại với cơ thể. TS Sơn khuyến cáo những người sau đây không ăn sầu riêng:Lượng đường trong sầu riêng khá cao, bên cạnh đó nó lại là thực phẩm nóng, nếu bà bầu ăn sầu riêng có thể gây nên chứng đầy hơi, khó tiêu, bốc hỏa do tăng huyết áp. Điều này sẽ có hại cho thai nhi và những người bị cao huyết áp.Bản chất của sầu riêng là thực phẩm nóng do đó, nếu bạn đang bị nổi mụn, nhiệt miệng thì nên tránh xa món này.Biểu hiện của tình trạng này là người gầy ốm, da khô, nóng bứt rứt, lòng bàn tay bàn chân ấm, khát nước, khó ngủ, đêm ngủ ra mồ hôi trộm, đi tiểu ít, nước tiểu vàng, đại tiện táo bón, di mộng tinh… cũng cần hạn chế ăn sầu riêng., do đó, những người đau họng, ho, bị cảm lạnh, âm hư và khí quản nhạy cảm, người đang bị táo bón, trĩ không thích hợp ăn sầu riêng.nếu ăn nhiều trái sầu riêng sẽ dễ gây đầy bụng, khó tiêu.(lên đến 70%), giàu calo và cholesterol, ngay sau khi ăn sầu riêng xong, đường huyết tăng cao rất nhanh, nên đây là loại quả phải kiêng đối với bệnh nhân tiểu đường. Người béo phì, bệnh nhân huyết áp cao và người có chỉ số cholesterol máu cao cũng nên tránh ăn., vì vậy những người mắc bệnh thận và bệnh tim nên hạn chế ăn. Chất kali bị ứ đọng lại trong cơ thể khi bị suy thận sẽ cực kỳ nguy hiểm vì có thể làm tim loạn nhịp và đưa tới ngừng tim đột ngột, gây tử vong bất cứ lúc nào mà không có triệu chứng báo trước., vấn đề tuyến tiền liệt hoặc đang bị viêm nhiễm không nên ăn sầu riêng., người già nên hạn chế ăn vì sẽ gây tắc ruột và táo bón.không nên ăn sầu riêng, ăn uống sẽ dẫn đến tình trạng nặng thêm., chỉ 100g quả cung cấp tới 129-181 calo, như vậy thì với trái sầu riêng trung bình từ 1-1,5kg sẽ cung cấp tới 1000 calo. Bởi vậy, các chuyên gia về sức khỏe khuyên những người béo phì cần hạn chế ăn sầu riêng để tránh tăng cân không kiểm soát., nếu ăn nhiều dễ gây ra tình trạng rối loạn tiêu hóa như đầy hơi, khó tiêu, buồn nôn. Một ngày chỉ nên ăn khoảng 2 múi và nên ăn kèm thêm các loại trái cây thanh mát khác như măng cụt, thanh long…

Hòa Thuận (tổng hợp)