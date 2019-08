Những người này ăn thanh long cực kỳ nguy hiểm, cần biết mà tránh

Quảng cáo

Mặc dù có rất nhiều chất tốt cho sức khỏe nhưng nếu không biết ăn đúng cách thì thanh long cũng sẽ gây hại cho sức khỏe. Ảnh minh họa: Internet

Bị tiêu chảy không nên ăn, trái thanh long có tính lạnh. Người có thể chất hư hàn, thường bị tiêu chảy, chân tay mệt mỏi, sắc mặt nhợt nhạt thì không nên ăn nhiều thanh long. Ảnh minh họa: Internet

Được biết tới là một trong những loại trái cây "đại bổ" thơm ngon, thanh long chứa nhiều chất dinh dưỡng cần thiết như vitamin C, B1, B2, B3, các khoáng chất thiết yếu gồm photpho, sắt, canxi.Thanh long (đặc biệt là thanh long đỏ) rất giàu anthocyanin – một chất tiềm năng chống oxy hóa giúp ngăn ngừa xơ cứng động máu, giảm nguy cơ đau tim và đột quỵ do máu đông.Đồng thời, loại quả này còn làm chậm quá trình lão hóa, phòng ngừa ung thư, thoái hóa tế bào não, ức chế sự xuất hiện của chứng mất trí nhớ.Chưa dừng lại ở đó, thanh long là một trong số ít những loại rau quả chứa các albumin thực vật.Loại albumin hoạt tính này sẽ tự động kết hợp với mercury trong cơ thể, giúp tăng cường đào thải, tiêu độc ra ngoài thông qua hệ bài tiết. Không chỉ vậy, loại albumin này còn rất tốt cho dạ dày.Không chỉ tốt cho sức khỏe, thanh long còn là "thần dược" dưỡng nhan với hàm lượng vitamin C cao vượt trội, có thể hỗ trợ quá trình giảm cân và làm trắng da.Đặc biệt, thanh long là loại trái cây rất giàu hàm lượng sắt – chất đóng vai trò quyết định trong việc sản xuất hemoglobin và các chất thiết yếu trong cơ thể.Mặc dù có rất nhiều chất tốt cho sức khỏe nhưng nếu không biết ăn đúng cách thì thanh long cũng sẽ gây hại cho sức khỏe.không nên ăn, trái thanh long có tính lạnh. Người có thể chất hư hàn, thường bị tiêu chảy, chân tay mệt mỏi, sắc mặt nhợt nhạt thì không nên ăn nhiều thanh long., nữ giới có thể chất hư lạnh cũng không nên ăn nhiều thanh long.Nữ giới đến kỳ không nên ăn thanh long, để tránh tình trạng hành kinh không thông., ứ máu, dịch đờm nhiều cũng không nên ăn nhiều.Người mang thai nên cẩn thận khi ăn thanh long. Trong thanh long có chứa nhiều protein thực vật, do đó những người mang thai dễ bị dị ứng nên cân nhắc trước khi ăn.. Để tránh bị ảnh hưởng đến tiêu hóa, không nên ăn thanh long cùng lúc với sữa bò.không nên ăn nhiều thanh long. Thanh long có chứa nhiều đường glucose, người bệnh tiểu đường nếu sử dụng nhiều thanh long sẽ khiến lượng đường trong máu tăng cao., trên bề mặt càng đỏ càng tốt, phần mầu xanh thì càng xanh càng tươi. Nhưng nếu phần mầu xanh trở nên hô héo, chứng tỏ trái thanh long đó đã không còn tươi, tốt nhất không nên ăn nhiều., mặc dù chúng ta ăn ở bên trong vỏ. Nhưng để tránh vi khuẩn gây bệnh lây nhiễm khi cắt thanh long, tốt nhất chúng ta vẫn nên rửa sạch., nếu như cần cất giữ thì nên để chỗ thoáng mát. Không nên bảo quản thanh long trong tủ lạnh, để tránh nhiệt độ lạnh làm hư hại dẫn đến biến chất.

