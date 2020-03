Những thói quen hàng ngày gây ung thư nhanh không thể ngờ

Quảng cáo

Tiêu thụ quá nhiều đường có thể làm hỏng các tế bào, tăng nguy cơ phát triển ung thư . Nghiên cứu mới cho thấy, đường thực sự có thể thúc đẩy sự phát triển khối u trong cơ thể.Uống trà xanh thậm chí có thể làm giảm nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt, vú và dạ dày. Nhưng theo một nghiên cứu gần đây được công bố trên Tạp chí Ung thư Quốc tế, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng uống trà quá nóng thực sự có thể làm tăng nguy cơ ung thư thực quản. Người ta nghĩ rằng nhiệt độ cực cao của trà có thể gây hại cho niêm mạc thực quản.Lối sống ít vận động là một trong những thói quen có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư. Nghiên cứu cho thấy rằng, ngồi 6 giờ trở lên mỗi ngày ngoài giờ làm việc có liên quan đến tỷ lệ tử vong tăng 19%, so với ngồi ít hơn 3 giờ mỗi ngày.Vi hạt nhựa (microplastic) được tìm thấy trong phần lớn các chai nhựa. Những vi hạt nhựa này đang đe dọa sức khỏe con người bằng cách giảm khả năng sinh sản, ảnh hưởng đến sự phát triển bộ phận sinh dục nam, tăng mỡ trong cơ thể, gây béo phì ở trẻ em, tác động tiêu cực đến hệ thần kinh và hệ miễn dịch, đồng thời tăng khả năng phát triển bệnh tim mạch. Những chai nhựa này còn tác động mạnh hơn tới trẻ em.Giặt khô là một quá trình làm sạch chứa đầy hóa học. Rất nhiều hóa chất nguy hiểm được sử dụng khi giặt khô quần áo, và một số loại có thể dính vào vải. Khi hít phải các hóa chất này, bạn có thể bị kích thích hệ hô hấp, đau đầu, chóng mặt và gặp các vấn đề về thị lực.Bạn không bao giờ nên nhịn hắt hơi. Nếu bạn cố nín hơi, có khả năng bạn sẽ làm vỡ màng nhĩ do không khí - mà đáng lẽ cơn hắt hơi sẽ giải phóng - di chuyển đến tai bạn. Cố nhịn hắt hơi cũng có thể làm cho các mạch máu trong mắt, mũi và màng nhĩ co bóp quá mức và vỡ.Một nghiên cứu của Pháp cho thấy, tiêu thụ thực phẩm chế biến có liên quan mật thiết đến một số rối loạn sức khỏe như bệnh tim mạch cũng như ung thư Thường xuyên ăn các loại thịt đỏ đã qua chế biến như thịt xông khói, giăm bông và một số loại xúc xích có thể góp phần làm tăng nguy cơ ung thư và tử vong.Nước xả làm mềm sợi vải giúp tăng mùi hương có thể chứa rất nhiều các hóa chất độc hại. Các thành phần có hại nhất được tìm thấy trong nước xả vải là: Benzyl acetate (liên quan đến ung thư tuyến tụy), rượu benzyl (chất kích thích đường hô hấp trên), ethanol (liên quan đến rối loạn hệ thần kinh trung ương), limonene (một chất gây ung thư được biết đến) và chloroform (chất độc thần kinh và chất gây ung thư)…Rất nhiều loại nước hoa có đầy các thành phần độc hại nhưng các công ty sản xuất đã giữ bí mật với người tiêu dùng. Những thành phần này đến từ dầu mỏ, có thể gây ra các vấn đề về hô hấp và hormone, tạo ra các triệu chứng như buồn nôn và nôn. Trong trường hợp xấu nhất, người dùng thậm chí có thể bị ngộ độc hoặc ung thư do nước hoa.Trước hết, nặn mụn có thể làm cho các nốt mụn trở nên tồi tệ hơn, thậm chí gây ra sẹo/thâm, vì vậy điều thực sự không cần thiết. Có một khu vực trên khuôn mặt được gọi là "tam giác tử thần", có liên kết trực tiếp đến não. Nếu bạn cố gắng nặn mụn ở khu vực này và bị nhiễm trùng, hệ thần kinh có thể bị ảnh hưởng và xuất hiện các biến chứng với thị lực, tê liệt, viêm màng não. Trường hợp xấu nhất có thể xảy ra là tử vong. Nếu bạn cảm thấy muốn nặn mụn, thay vào đó chỉ cần chơi với dây đeo ở cổ tay và "ham muốn" sẽ biến mất.Một điều rất quan trọng cần biết nếu khi mua mỹ phẩm là liệu nó có chứa các thành phần tổng hợp không. Những hợp chất này có thể gây nguy hiểm cho bạn: chúng sẽ tích luỹ theo thời gian và gây kích ứng da, thậm chí là ung thư.Nghiên cứu đã chỉ ra bằng chứng rõ ràng rằng, một số loại thực phẩm có hàm lượng muối cao có thể gây ung thư dạ dày . Các loại thực phẩm như dưa muối, thịt muối,… cũng là nguyên nhân chính gây ra căn bệnh nguy hiểm này.Ung thư dạ dày là “kẻ giết người” lớn thứ 3 và là bệnh ung thư phổ biến thứ 5 trên thế giới, theo Quỹ Nghiên cứu Ung thư Thế giới Quốc tế.Hầu hết các chất đánh bóng thông thường có chứa formaldehyd, một chất làm cứng móng tay mà Cơ quan An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp Hoa Kỳ cho biết, chúng có thể làm tăng nguy cơ ung thư.Cũng ẩn trong chai sơn móng tay là chất dung môi butyl acetate và ethyl methacrylate. Tiếp xúc với các hóa chất gây ung thư này cũng có thể dẫn đến tổn thương hệ thần kinh trung ương và các vấn đề sinh sản.Mỗi đêm khi bạn ngủ, gối sẽ "hấp thụ" da, tóc và dầu tư. Điều này sẽ tạo ra môi trường sống lí tưởng cho ve bụi phát triển trong gối của bạn, và nó có thể gây dị ứng nghiêm trọng cho nhiều người.Nhổ lông từ mũi có thể gây kích ứng và viêm da. Loại bỏ lông ở mũi đồng nghĩa với việc làm cho hệ thống miễn dịch yếu hơn, có thể dẫn đến viêm màng não và các loại nhiễm trùng não khác.Các vật dùng này làm từ Polystyrene, chúng chứa styrene hóa học có liên quan đến ung thư, rối loạn hệ thần kinh, giảm thị lực và thính giác, suy giảm chức năng nhận thức,…Trong khi hầu hết các sản phẩm làm từ nhựa đều an toàn, nhưng một số sản phẩm chứa BPA (bisphenol A) rất nguy hiểm cho sức khỏe người sử dụng.BPA có thể gây ung thư ở người, cùng với một loạt các vấn đề nghiêm trọng khác dần dần tích tụ trong cơ thể. BPA là một hóa chất công nghiệp bắt chước estrogen có thể là một chất gây rối loạn nội tiết tố mạnh mẽ.Phụ nữ có nguy cơ cao bị ảnh hưởng bất lợi từ BPA vì estrogen có thể làm tăng nguy cơ phát triển ung thư vú . Trẻ em và trẻ sơ sinh cũng là một nhóm dễ bị tổn thương vì chúng nhạy cảm hơn nhiều với phơi nhiễm hóa chất và tác dụng phụ của nó, ngay cả ở liều thấp hơn nhiều.

