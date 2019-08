Những thói quen khi ăn 'giết' sức khỏe nhanh hơn mắc ung thư

Rất nhiều người thích uống vài chén rượu trước khi ăn cơm, tuy nhiên việc này sẽ làm tổn hại rất lớn đối với dạ dày, dễ gây loét dạ dày và thậm chí phát triển thành ung thư dạ dày. Ảnh minh họa: Internet

Có thể nói muối là một trong những gia vị không thể thiếu trong bữa ăn của người Việt, thậm chí có người còn rất thích ăn muối sống. Tuy rất tốt nhưng muối chứa rất nhiều natri và có thể dẫn đến chứng đầy hơi, giữ nước trong cơ thể, gây sưng phồng quanh mắt, các bệnh về tim mạch. Ảnh minh họa: Internet

Vào mùa hè nóng bức, cơ thể ra nhiều mồ hôi, mặc dù rất đói nhưng nhiều người lựa chọn tắm trước, để giúp cơ thể sạch sẽ, thoải mái. Tuy nhiên, theo các chuyên gia làm như vậy là một sai lầm, bởi tắm trước khi ăn rất dễ dẫn đến hạ đường huyết, vô cùng nguy hiểm. Ảnh minh họa: Internet

hiều người thích uống trà, cho rằng trà có thể kéo dài tuổi thọ, nhưng trà uống trước bữa ăn, đặc biệt là trà đặc thì rất sai lầm. Trà đặc sẽ cản trở cơ thể hấp thụ canxi, sắt và các chất dinh dường khác. Ngoài ra, uống trà tước khi ăn, còn làm tăng nguy cơ bị viêm loét dạ dày. Ảnh minh họa: Internet

Rất nhiều người có thói quen ăn sáng ngay sau khi ngủ dậy (khoảng 5h – 6h) và cho rằng làm như vậy sẽ kịp thời bổ sung năng lượng và dưỡng chất cho cơ thể sau một giấc ngủ dài. Tuy nhiên, ăn sáng quá sớm không những không tốt cho cơ thể mà còn gây hại cho đường ruột.Trong cả quá trình ngủ ban đêm, phần lớn các cơ quan trên cơ thể đều nghỉ ngơi, nhưng hệ tiêu hóa vẫn phải hoạt động để tiêu hóa hết các thực phẩm của bữa tối. Do vậy, nếu ăn sáng quá sớm sẽ gây ảnh hưởng đến sự nghỉ ngơi của dạ dày và đường ruột, từ đó làm tổn hại đến chức năng cũng như hiệu quả hoạt động của các cơ quan này.Vì vậy, ngay sau khi ngủ dậy nên uống nước để bổ sung lượng nước đã tiêu hóa hết trong giấc ngủ dài, 20 – 30 phút sau ăn sáng là thích hợp. Tốt nhất nên ăn sáng sau 7h sáng để đạt hiệu quả tiêu hóa và hấp thụ chất dinh dưỡng cao nhất.Có thể nói muối là một trong những gia vị không thể thiếu trong bữa ăn của người Việt, thậm chí có người còn rất thích ăn muối sống. Tuy rất tốt nhưng muối chứa rất nhiều natri và có thể dẫn đến chứng đầy hơi, giữ nước trong cơ thể, gây sưng phồng quanh mắt, các bệnh về tim mạch.Sơn chứa nhiều chất hóa học có hại cho cơ thể, đặc biệt là thành phần diêm tiêu sau khi ngấm vào đũa thì sẽ cùng với chất nitơ hợp thành một chất gây hại rất mạnh, có thể gây ung thư.Rất nhiều người thích uống vài chén rượu trước khi ăn cơm, tuy nhiên việc này sẽ làm tổn hại rất lớn đối với dạ dày, dễ gây loét dạ dày và thậm chí phát triển thành ung thư dạ dày. Tiếp theo, uống rượu trước khi ăn, cơ thể càng dễ hấp thu rượu, đồng nghĩa với việc gan bị tổn thương vô cùng lớn. Một số nghiên cứu phát hiện, trước khi ăn uống đồ uống có cồn sẽ làm cản trở sự hấp thụ các chất dinh dưỡng khác nhau trong cơ thể, đặc biệt là canxi.Vào mùa hè nóng bức, rất nhiều người có thói quen trước khi ăn uống một số đồ uống được lấy ra từ trong tủ lạnh. Các loại đồ uống lạnh này thường chứa rất nhiều đường, thường xuyên uống như vậy, không chỉ dễ gây ra bệnh tiểu đường, mà đá lạnh còn kích thích niêm mạc dạ dày, gây ra sự co bóp của các mạch máu trong thành dạ dày, từ đó ảnh hưởng đến quá trình tiêu hóa và hấp thụ thức ăn. Trước khi ăn uống đồ lạnh, trong bữa ăn lại ăn đồ nóng, hoặc ăn các loại thực phẩm quá cay, điều này càng gây tổn hại lớn đến dạ dày.Ở một số thành phố, đô thị lớn ở Việt Nam hiện nay, cuộc sống bận rộn và không ổn định về giờ giấc khiến rất nhiều người thường xuyên dùng bữa không đúng giờ. Thói quen này kéo dài sẽ khiến dạ dày hoạt động không hiệu quả, gây tổn hại đến dạ dày, đồng thời khiến bạn quên cảm giác đói.Khi rửa tay sẽ giúp chúng ta hạn chế vi khuẩn từ môi trường bên ngoài và các vật dụng gia đình. Nếu không, các vi khuẩn này sẽ khiến ta mắc các bệnh về đường ruột như viêm dạ dày cấp tính, đau dạ dày, buồn nôn, đầy bụng.Ăn nhanh khiến thức ăn không tiêu hóa kỹ ở khoang miệng, trực tiếp chuyển đến dạ dày khi vẫn ở dạng thô. Điều này sẽ trực tiếp làm hại niêm mạc dạ dày, tăng gánh nặng và thời gian làm việc cho dạ dày, làm mệt mỏi cơ bắp dạ dày và giảm nhu động dạ dày.Nhiều người thích uống trà, cho rằng trà có thể kéo dài tuổi thọ, nhưng trà uống trước bữa ăn, đặc biệt là trà đặc thì rất sai lầm. Trà đặc sẽ cản trở cơ thể hấp thụ canxi, sắt và các chất dinh dường khác. Ngoài ra, uống trà tước khi ăn, còn làm tăng nguy cơ bị viêm loét dạ dày.Thói quen uống trà sau khi ăn không những làm loãng dịch vị mà số lượng lớn axit amin trong trà sẽ kết hợp với chất protein trong thức ăn đọng lại không có lợi cho việc hấp thu tiêu hóa chất protein.Hút thuốc trước khi ăn, thực sự không phải là một thói quen tốt, nhưng nhiều người thường làm điều này. Hút thuốc trước bữa ăn, không chỉ cản trở sự hấp thụ chất dinh dưỡng của cơ thể, mà còn dẫn đến tăng độ nhớt của máu, làm rối loạn chức năng của dạ dày.Vào mùa hè nóng bức, cơ thể ra nhiều mồ hôi, mặc dù rất đói nhưng nhiều người lựa chọn tắm trước, để giúp cơ thể sạch sẽ, thoải mái. Tuy nhiên, theo các chuyên gia làm như vậy là một sai lầm, bởi tắm trước khi ăn rất dễ dẫn đến hạ đường huyết, vô cùng nguy hiểm.Nhiều người Việt thường có thói quen ăn cơm chan canh. Song theo các chuyên gia khuyến cáo đây là thói quen ăn uống xấu, không tốt cho sức khỏe.Khi ăn cơm dù uống bất kỳ loại nước nào cũng đều làm cho quy trình tiêu hóa bị ảnh hưởng vì nó làm tăng kích thích của dạ dày. Khi có quá nhiều chất lỏng và thức ăn trong dạ dày sẽ khiến cho quá trình tiêu hóa chậm lại. Điều này sẽ tăng gánh nặng cho hệ tiêu hóa.Nếu bạn ăn quá no thì sẽ làm cho dạ dày căng quá mức, nhu động co bóp chậm lại, dịch tiêu hóa tiết ra không đủ. Từ đó, thức ăn không được tiêu hóa hết gây trở ngại cho chức năng tiêu hóa, dẫn đến lão hóa.Nhiều người Việt lại có thói quen hay ăn hoa quả sau khi ăn cơm, đây là một thói quen ăn uống không tốt. Lý do vì sau khi thức ăn vào đến dạ dày, phải 1-2 tiếng đồng hồ mới tiêu hóa được.Nếu như vừa ăn cơm xong đã ăn hoa quả ngay sẽ bị các thức ăn trước đó ngăn lại, khiến cho hoa quả không tiêu hoá được. Bạn sẽ dễ phải đối mặt với chứng đầy bụng, đi ngoài, táo bón.