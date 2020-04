Những thực phẩm gây ung thư cực cao, nhiều người Việt mê ăn hàng ngày

Các loại thịt chế biến như xúc xích, thịt xông khói và hotdogs, giăm bông... có thể làm tăng nguy cơ ung thư dạ dày và ruột của một người, đặc biệt là nếu họ ăn thường xuyên. Nguyên nhân bởi phần lớn các loại thịt chế biến này đều được xử lý bằng nitrat - một loại hóa chất bổ sung hóa chất giúp giữ cho màu hồng của thịt và hương vị thơm ngon của chúng. Ảnh minh họa: Internet

Bắp rang bơ quay lò vi sóng là một món ăn vặt khoái khẩu của nhiều người, nhất là trong những buổi tối sum họp gia đình, quây quần quanh chiếc TV thưởng thức bộ phim yêu thích. Tuy nhiên, bạn phải hết sức cẩn thận với loại thực phẩm này.Có thời gian, người ta cho rằng việc hít mùi thơm từ gói bắp rang bơ tỏa ra có thể gây ung thư phổi. Điều này đã được chứng minh là sai sự thật, nhưng khoa học lại tìm thấy một tử thần khác. Chất độc này nằm trong lớp chống dính ở mặt trong túi đựng bỏng, khi được quay ở nhiệt độ cao sẽ phân hủy thành hợp chất acid perfluorooctanoic, tăng nguy cơ ung thư. Ngoài ra, viền keo dán quanh túi cũng có thể tiết ra những chất cực độc khi túi bỏng được quay nóng.Nếu như bạn nghĩ đồ hộp an toàn và vệ sinh thì hãy nghĩ lại. Hầu hết các vỏ hộp đều chứa chất BPA-A. Theo trang breastcancerfund.org, ngay cả khi tiếp xúc với một lượng nhỏ BPA-A thì cơ thể cũng có nguy cơ mắc ung thư vú, ung thư tuyến tiền liệt và nhiều chứng rối loạn khác.Gần như tất cả mọi người đều mê mệt món bít -tết nướng than mềm, mọng nước và thơm lừng. Tuy nhiên, các nghiên cứu khoa học đã phát hiện thấy cách chế biến thịt bò kiểu này sẽ làm giải phóng các amine heterocylic, một chất sinh ung thư phổ biến. Còn theo Viện Ung thư Quốc gia Mỹ, việc nấu thịt ở nhiệt độ rất cao như trên than mọi sẽ tạo ra những chất sinh ung thư mạnh và làm tăng nguy cơ phát triển khối u ác tính.Thậm chí, ăn nhiều những thực phẩm chế biến sẵn còn khiến chúng ta dễ mắc ung thư hơn cả các tác nhân xấu như hút thuốc, uống rượu, tuổi tác, giới tính, chiều cao, mức độ hoạt động thể chất hoặc tiền sử gia đình.Theo các nhà khoa học Pháp, các thực phẩm "siêu chế biến" gây ung thư bao gồm bánh ngọt, bánh nướng xốp, khoai tây chiên, nước soda, đồ đông lạnh như thịt viên, que cá, mì ramen ăn liền, ngũ cốc có đường... và nhiều loại thực phẩm khác được đóng gói sẵn ở các cửa hàng.Các loại thịt chế biến như xúc xích, thịt xông khói và hotdogs, giăm bông... có thể làm tăng nguy cơ ung thư dạ dày và ruột của một người, đặc biệt là nếu họ ăn thường xuyên. Nguyên nhân bởi phần lớn các loại thịt chế biến này đều được xử lý bằng nitrat - một loại hóa chất bổ sung hóa chất giúp giữ cho màu hồng của thịt và hương vị thơm ngon của chúng.Tiêu thụ quá nhiều đồ uống ngọt và đồ ăn nhẹ chứa đường không chỉ làm tăng khả năng mắc bệnh tiểu đường của bạn mà còn làm rối loạn hoạt động của các tế bào trong ruột, khiến tế bào ung thư dễ xuất hiện hơn.Ngoài ra, sau 9 năm nghiên cứu, các nhà sinh học phân tử ở Bỉ đã phát hiện ra rằng những bệnh nhân đang bị ung thư mà sử dụng nhiều đường thì sẽ càng kích thích các khối u phát triển nhanh hơn. Kết quả của họ được công bố vào năm 2017 trên tạp chí Nature Communications.Ai lại không thèm một ly soda mát lạnh trong một ngày nóng vã mồ hôi cơ chứ? Tuy nhiên, loại thức uống khoái khẩu này lại đẩy bạn tới chỗ nguy hiểm. Theo Trường Đại học Sức khỏe cộng đồng John Hopkins Bloomberg, việc uống hơn 1 ly soda mỗi ngày sẽ khiến cơ thể bạn tích tụ và sản sinh ra nhiều 4-methylimidazole, một chất có khả năng gây ung thư Viện Y tế Quốc gia Mỹ khẳng định: "Bạn uống càng nhiều, bạn càng có nguy cơ cao mắc ung thư".Một nghiên cứu được xuất bản trên tạp chí The Lancet cho thấy trong các đối tượng sử dụng thức uống có cồn ở 195 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới có tới hơn 1/4 số ca tử vong liên quan đến rượu ở những người trên 50 tuổi là do ung thư.Khi các loại thịt như thịt gà, thịt lợn, thịt bò hoặc cá được nướng hoặc chiên ở nhiệt độ cao, chúng sẽ tạo thành các hợp chất gọi là amin dị vòng (HCAs), cũng như hydrocarbon thơm đa vòng (PAHs). Những hợp chất này có thể thúc đẩy những thay đổi DNA có thể làm tăng nguy cơ ung thư của chúng ta.Một nghiên cứu từ Đại học bang Kansas cho thấy việc ướp thịt trong các loại gia vị như hương thảo, húng tây, oregano và cây xô thơm có thể cắt giảm HCAs trong một miếng thịt tới 87%.Ai lại không thích những lát khoai tây chiên vàng rụm, giòn tan cơ chứ? Thế nhưng đừng quên rằng chúng luôn được chiên ngập dầu và chứa lượng chất béo cực cao, đó là chưa kể các chất tạo hương vị nhân tạo và chất bảo quản nữa. Theo Hiệp hội Ung thư Mỹ, khi được chiên ở nhiệt độ cao, một hoạt chất có tên acrylamide sẽ được sản sinh, đây là chất gây ung thư thường được tìm thấy ở thuốc lá.