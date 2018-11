Những thực phẩm giúp quý bà thăng hoa khi 'yêu'

Sự suy giảm ham muốn tình dục ở phụ nữ thật ra không khó giải quyết. Để khắc phục tình trạng này, không cần đến các phương pháp điều trị tốn kém và khó khăn. Một trong những giải pháp hữu hiệu và đơn giản là sử dụng các món ăn bài thuốc từ thực phẩm thiên nhiên, lại an toàn khi sử dụng lâu dài.

Các thực phẩm từ đậu nành như đậu hũ, sữa đậu nành... giàu phytoestrogen (một chất tương tự như estrogen) nên sẽ giúp chị em giảm triệu chứng khó chịu do khô rát, đồng thời kích thích ham muốn. Tác dụng của đậu nành càng thể hiện rõ ở những phụ nữ quanh tuổi mãn kinh.Đây là thực phẩm chữa lãnh cảm tình dục rất hiệu quả bởi giàu dinh dưỡng, chứa nhiều protein và kẽm. Trong cơ thể nữ giới, kẽm giúp bảo vệ buồng trứng, các nội tiết tố estrogen, progesterone và một số testosterone tiền đề của sức khỏe tình dục.Trong trứng có rất nhiều vitamin B5, B6 có tác dụng duy trì thăng bằng hormon và giảm stress. Hơn nữa, trứng cũng có chứa nhiều cholesterol - một tiền chất quan trọng của testosteron và estrogen kích thích ham muốn tình dục. Ngoài ra, trứng gà cũng giúp chị em cải thiện vẻ đẹp của vòng 1 nếu ăn trứng gà hấp với sữa đặc và mật ong.Tôm càng 250 g, lá hẹ 100 g, cắt khúc để riêng. Trước tiên dùng dầu thực vật xào tôm càng, nêm đủ gia vị, rượu vàng (loại rượu được chế biến từ các nguyên liệu gồm gạo nếp, gạo tẻ, kê hạt vàng. Tất cả được nấu chín rồi giở ra cho bay hơi, giảm nóng, khi còn ấm trộn lẫn cả 3 thứ vào cùng, rắc men rượu vừa đủ, ủ rồi cất thành rượu có màu vàng. Rượu vàng có màu vàng và độ cồn thấp, tác dụng làm thông hành huyết mạch, dưỡng huyết nhuận da), xì dầu, giấm, gừng thái chỉ…, sau đó cho lá hẹ vào xào chín tái là được.Tôm 15 g, đậu phụ 70 g, cho thêm ít hành, gừng, muối vào nấu cùng.cũng nằm trong nhóm những thực phẩm chữa lãnh cảm tình dục rất tốt. Phụ nữ ăn chocolate thường xuyên sẽ có nhu cầu tình dục cao hơn. Trong chocolate có nhiều hợp chất phenylethylamine giúp giải phóng endorphins - được coi là một loại hormon hạnh phúc, làm tăng ham muốn tình dục, đồng thời giúp cân bằng 2 hormon estrogen và testosterone.là một trong những thực phẩm chữa lãnh cảm tình dục rất hiệu quả, hữu ích cho đời sống tình dục, không chỉ ở nữ giới mà cả ở nam giới. Măng tây giàu chất xơ, đạm, vitamin K, C, A, acid folid, kali, kẽm... mang lại dinh dưỡng cao. Loại thực phẩm này còn được cho giúp cải thiện hoạt động sản xuất một hoạt chất vốn cần thiết để cả nam và nữ “lên đỉnh”.Cá hồi có chứa nhiều omega-3 tốt cho hệ tuần hoàn, giúp lưu thông máu tốt. Không những vậy, omega-3 còn làm tăng dopamine trong não, tạo cảm giác vui vẻ, thoải mái khiến phụ nữ hưng phấn và tăng ham muốn rất hiệu quả.Gà sống 1 con làm sạch bỏ ruột, cho vào nồi xào chín với dầu ăn và ít muối. Sau đó cho vô bát to, bỏ vào 500 g rượu nếp, hấp cách thủy ăn thường xuyên.Bồ câu 1 con, làm sạch bỏ ruột, cho vào trong bát cùng 30 g cẩu kỷ tử và nước vừa đủ, hầm cách thủy chín nhừ, ăn thịt, uống nước canh.Bầu dục cừu 1 cặp, lọc bỏ màng gân, cho nhục thung dung 15 g tẩm rượu thái miếng, cẩu kỷ tử 15 g. Tất cả nấu thành canh, nêm hành, muối, gừng tươi…Loại rau này rất giàu magie, có tác dụng làm giãn các mạch máu và tăng tuần hoàn máu, bao gồm cả lượng máu tới khu vực sinh dục, dẫn tới kích thích ham muốn, chị em dễ đạt được cực khoái khi quan hệ.Hương gừng thơm kích thích hệ tuần hoàn cho phép máu lưu thông đến mọi ngóc ngách của cơ thể, từ đó giúp các nàng hưng phấn. Trong gừng có các hợp chất như gingerol, shogaol, zingiberene giúp tăng tuần hoàn máu, làm tăng ham muốn, khoái cảm ở chị em.Dạ dày heo 1 cái; ý dĩ, đẳng sâm 15 g; táo đỏ 30 g; gừng, xì dầu, dầu ăn, nước đủ dùng. Dạ dày heo rửa sạch thái miếng; các vị thuốc trên cho vào túi vải rồi buộc chặt. Cho túi thuốc vào nồi, đổ nước đun trong vòng 30 phút, sau đó cho dạ dày, gừng vào đun thêm 1 giờ nữa, nêm gia vị là dùng được. Ăn liên tục 10 ngày, ăn cả cái và nước. Món ăn này thích hợp với phụ nữ ngại quan hệ tình dục, kém ăn, khí hư nhiều.