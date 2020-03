Những thực phẩm kỵ nhau chan chát, chớ dại ăn cùng kẻo mang họa vào thân

Ăn dưa chuột với cà chua

Vì trong dưa chuột chứa một loại men phân giải vitamin C, khi ăn dưa chuột với cà chua hay những loại thực phẩm giàu vitaminC sẽ không tốt vì làm giảm khả năng hấp thụ vitamin C của cơ thể.

Các loại động vật có vỏ sống trong nước chứa chất vitamin C

Các loại động vật có vỏ như tôm nước ngọt có nhiều hợp chất asen hóa trị 5 sau khi ăn nếu uống vitamin C hay ăn những thức ăn có chứa vitamin C như ớt, cà chua, mướp đắng, cam quýt, chanh... sẽ làm cho asen hóa trị 5 biến thành asen hóa trị 3, tức là chất thạch tín có độc bảng A có thể gây chết người. Vì vậy đã uống vitamin C và ăn các thứ có vitamin C thì tuyệt đối không được ăn các loại động vật có vỏ sống trong nước.

Bí đỏ chứa enzym phân giải vitamin C, khi ăn chung với cải thìa sẽ làm giá trị dinh dưỡng của cải thìa.



Cà rốt kỵ củ cải

Sữa chua là một loại thực phẩm giàu dinh dưỡng tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, sữa chua có thể làm bạn mắc bệnh ung thư nếu dùng chung với thịt giăm bông. Ảnh minh họa: Internet

Trong tôm thông thường có nhiều arsenic trioxide (As205). Chính vì thế, nếu bạn kết hợp tôm với các thực phẩm chức năng bổ sung vitamin C thì sẽ dẫn đến việc tạo ra những phản ứng hóa học trong dạ dày của bạn hình thành nên arsenic trioxide. Sự kết hợp này có thể dẫn đến những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, thậm chí là tử vong. Ảnh minh họa: Internet

Không cho phô mai nấu chung với thực phẩm như cua, lươn, rau mồng tơi, rau dền, là do bản thân phô mai đã giàu đạm và năng lượng, nên nếu nấu chung với cua, lươn sẽ dư thừa đạm, năng lượng, trẻ em và người già sẽ khó tiêu hóa hơn. Ảnh minh họa: Internet

Cà rốt chứa nhiều enzym phân giải vitamin C, củ cải giàu vitamin C, hai thứ này ăn chung sẽ phá hủy các thành phần dinh dưỡng.

Thịt thường được xếp vào danh sách những thực phẩm "nóng" đối với cơ thể bạn và ngược lại, dưa hấu thuộc nhóm thực phẩm "mát". Chính vì sự trái ngược này mà khi được kết hợp với nhau, mức độ hiệu quả về mặt dinh dưỡng của thịt sẽ bị giảm xuống trầm trọng. Không chỉ dừng lại ở đó, điều này thậm chí còn có thể gây nguy hiểm cho những người mắc chứng bệnh suy nhược lá lách và gây ảnh hưởng không nhỏ đến dạ dày của bạn.

Thịt được xếp loại "nóng" và giấm cũng được vào nhóm "ấm". Khi kết hợp hai loại thực phẩm này sẽ khiến cơ thể bạn giải phóng năng lượng vượt quá mức bình thường. Bên cạnh đó, quá trình tuần hoàn cũng bị thúc đẩy hơn mức cho phép. Việc kết hợp hai loại thực phẩm này có thể gây tổn hại cho tim của bạn.

Bên trong hạt dẻ có chứa một lượng vitamin C dồi dào. Tuy nhiên, lượng vitamin C này lại có thể phản ứng với các vi sinh vật có thể tìm thấy ở thịt bò, từ đó giảm đi giá trị dinh dưỡng của hạt dẻ. Hơn nữa, việc kết hợp hai loại món ăn này đôi khi còn gây tác hại đến cho hệ tiêu hóa của bạn.

Một trong các nguyên nhân dẫn đến các vấn đề về tiêu hóa đó chính là uống trà khi bạn đang ăn cua. Nước trà có thể làm loãng dịch vị trong dạ dày của bạn. Trong trà có chứa một lượng axit tannic tương tự như trong quả hồng. Việc dịch vị bị pha loãng không chỉ ảnh hưởng đến quá trình đồng hóa của cơ thể bạn mà còn gây cản trở việc khử trùng thức ăn của dạ dày.

Trong khoai tây có rất nhiều axit vô cơ. Việc kết hợp khoai và hồng có thể khiến cho cơ thể, cụ thể là dạ dày bạn chứa đầy cặn và xác của trái hồng. Những loại cặn này hầu như không thể hòa tan hoặc pha loãng, chính vì vậy chúng sẽ có ảnh hưởng không nhỏ đối với quá trình tiêu hóa của cơ thể bạn.

Củ cải chứa nhiều engym, nấm mèo đen chứa nhiều hoạt chất sinh học, hai thứ ăn chung có thể phát sinh phản ứng hóa học phức tạp, dẫn đến phát sinh viêm da.

Do trong thịt bò chứa sắt, tôm chứa canxi, sắt và canxi không thể chuyển hóa cùng một lúc nên ăn chung sẽ không có tác dụng.