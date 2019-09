Những thực phẩm này chống ung thư tốt không thể ngờ

Quảng cáo

Cà rốt cũng chứa một lượng lớn beta-carotene, nhờ đó mà thực phẩm này có một màu sắc khác biệt và hấp dẫn. Các nghiên cứu gần đây công bố rằng beta-carotene đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ hệ miễn dịch và có thể ngăn ngừa một số loại ung thư. Ảnh minh họa: Internet

Cá tự nhiên, đặc biệt là cá nhỏ như cá hồi, cá thu, cá mòi là các thực phẩm có lượng omega-3 cao có tương quan với sức khoẻ của hệ thống não, nội tiết tố và hệ thần kinh tốt hơn. Acid béo omega-3 có tác dụng chống viêm, nên có tác dụng trong phòng ngừa ung thư và giảm các triệu chứng viêm do độc tính của phương pháp điều trị hoá trị. Ảnh minh họa: Internet

Quả mọng



Quả mọng là những loại trái cây nhỏ trong thành phần thịt của quả có chứa nhiều nước như dâu tây, việt quất, nho, mâm xôi, anh đào... Các loại quả mọng rất giàu vitamin, khoáng chất và chất xơ. Các nhà khoa học đã rất quan tâm đến các loại quả mọng do đặc tính chống oxy hóa và lợi ích sức khỏe tiềm năng của chúng.





Rau cải



Các loại rau họ cải, như cải xoăn, bông cải xanh, súp lơ... có chứa các chất dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe, bao gồm vitamin C, vitamin K và mangan. Các loại rau họ cải cũng chứa sulforaphane, một hợp chất thực vật có đặc tính chống ung thư. Một nghiên cứu cho thấy sulforaphane ức chế đáng kể sự phát triển của tế bào ung thư và khiến các tế bào ung thư ruột kết bị tiêu diệt.



Nghiên cứu khác cho thấy sulforaphane kết hợp với genistein, hợp chất trong đậu nành, có thể ức chế đáng kể sự phát triển và kích thước khối u trong ung thư vú. Sulforaphane cũng ức chế histone deacetylase, một loại enzyme có liên kết với sự phát triển khối ung thư. Vì thế, các nhà khoa học đã khuyến nghị, mỗi tuần nên ăn từ 3 - 5 bữa rau họ cải để có tác dụng phòng ngừa ung thư tốt nhất.



Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng ăn cà chua có thể giúp phòng chống bệnh ung thư tuyến tiền liệt. Các quả cầu màu đỏ giúp bảo vệ các DNA trong các tế bào của bạn khỏi bị hư hại có thể dẫn đến ung thư. Cà chua chứa một nồng độ cao của chất chống oxy hóa hiệu quả gọi là lycopene. Ảnh minh họa: Internet Cà rốt



Cà rốt chứa một số chất dinh dưỡng thiết yếu bao gồm vitamin K, vitamin A và chất chống oxy hóa. Cà rốt cũng chứa một lượng lớn beta-carotene, nhờ đó mà thực phẩm này có một màu sắc khác biệt và hấp dẫn. Các nghiên cứu gần đây công bố rằng beta-carotene đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ hệ miễn dịch và có thể ngăn ngừa một số loại ung thư. Nhiều nghiên cứu cùng cho kết luận rằng beta-carotene có liên quan đến việc giảm nguy cơ ung thư vú và tuyến tiền liệt. Một phân tích khác cho thấy chế độ ăn nhiều cà rốt giúp giảm 26% nguy cơ ung thư dạ dày.



Bưởi



Bưởi là nguồn thực phẩm cung cấp nhiều vitamin cùng các chất dinh dưỡng khác cho cơ thể. Trong y học cổ truyền, bưởi cũng được nghiên cứu làm bài thuốc chữa được nhiều loại bệnh khác nhau.



Ăn bưởi điều độ có thể giúp bạn ngăn chặn được 3 loại bệnh ung thư là ung thư phổi, ung thư vú và ung thư tuyến tiền liệt. Mỗi ngày ăn 170gr bưởi sẽ làm giảm đi những tác hại của khói thuốc đối với cơ thể. Bưởi kích hoạt các enzyme trong cơ thể, giúp cơ thể chúng ta tự chống lại bệnh ung thư phổi.



Các loại rau họ cải cũng chứa sulforaphane, một hợp chất thực vật có đặc tính chống ung thư. Một nghiên cứu cho thấy sulforaphane ức chế đáng kể sự phát triển của tế bào ung thư và khiến các tế bào ung thư ruột kết bị tiêu diệt. Ảnh minh họa: Internet Khoai



Khoai lang chứa một thành phần đặc biệt có tên DHEA. Hormon này có thể phòng ngừa ung thư và chống lão hóa. Beta-carotene, chất tạo ra màu cam trong khoai lang đã được chứng minh là có tác dụng chống ung thư dạ dày bằng cách thúc đẩy tế bào ung thư tự chết nhanh hơn. Hơn thế nữa nó có thể làm chậm quá trình phát triển của ung thư vú.



Đu đủ



Trong đu đủ có chứa Isothiocyanates giúp bảo vệ các tế bào di căn thành ung thư. Do đó điều này làm cho đủ đủ trở thành “superfood” chống lại ung thư.



Cà chua



