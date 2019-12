Những thực phẩm rẻ bèo 'đánh tan' mỡ bụng hiệu quả không ngờ

Quảng cáo

Thay vì uống thuốc giảm cân, nhịn ăn hay thực hiện phẫu thuật hút mỡ bụng tiềm ẩn nhiều rủi ro, bạn có thể thay đổi chế độ ăn của mình và đánh tan mỡ bụng nhờ thực phẩm tự nhiên.



Giảm mỡ bụng không chỉ là cách giúp bạn lấy lại vóc dáng, cải thiện vòng eo "bánh mì" mà còn giúp giảm nguy cơ tiềm ẩn về sức khỏe như bệnh tiểu đường, bệnh tim, đau nhức viêm khớp và thậm chí ung thư.

Hạt Quinoa

Trong hạt Quinoa chứa tất cả các axit amin thiết yếu cho cơ thể. Trong loại hạt này còn chứa chất chống oxy hóa cùng carbohydrate lành mạnh. Đây là một loại thực phẩm giảm mỡ bụng đáng để đầu tư nếu bạn muốn giảm cân, giảm mỡ vùng bụng.

Bạn có thể sử dụng thay thế cho bánh mỳ, cơm hay trộn cùng 1 vào loại ngũ cốc khác như Yến mạch ăn vào buổi sáng sẽ rất tốt cho hành trình giảm mỡ của mình.

Thịt nạc

Các loại thịt nạc như thịt gà, thịt bò, cá hồi cùng cấp một nguồn protein lành mạnh cùng rất nhiều chất dinh dưỡng khác sẽ giúp bạn giảm béo bụng nhanh chóng.

Chú ý hãy chọn thực phẩm sạch, nếu có thể chọn được thực phẩm hữu cơ hay nuôi thuận tự nhiên không chất tăng trưởng, kích thích là tốt nhất cho cơ thể và thúc đẩy giảm mỡ nhanh hơn, hiệu qủa hơn.

Có thể luộc hoặc hấp sau đó kết hợp với rau xanh, salad và 1 số loại ngũ cốc nguyên hạt cho một bữa tối cân bằng chính là cách giảm mỡ bụng hiệu quả nhất, an toàn và không bao giờ có tác dụng phụ.

Chanh

Cụ thể, nước chanh giúp giải độc cho cơ thể hiệu quả. Và khi cơ thể bạn được làm sạch hết các độc tố, chất cặn bã, không còn mệt mỏi thì việc thực hiện giảm cân sẽ dễ dàng hơn.

Uống 1 cốc nước với chanh + nước ấm và mật ong sau khi ngủ dậy hoặc trước khi đi ngủ để giảm mỡ bụng nhanh hơn.

Táo

Táo – một trong những loại quả chứa nhiều dưỡng chất và có lợi cho sức khỏe đặc biệt là việc giảm cân. Trong táo chứa nhiều chất chống oxy hóa, các vitamin, khoáng chất và cả pectin giúp cơ thể no lâu hơn.

Bạn có thể dùng táo làm bữa ăn phụ sáng, chiều hoặc kết hợp cùng các món salad ăn hàng ngày.

Ớt

Ớt chuông có ba màu phổ biến là xanh, vàng và đỏ với hàm lượng vitamin C, A cao gấp khoảng 2,5 lần so với quả cam. Cứ 100gr ớt chuông chứa đến 120mg vitamin C và 3,5mg vitamin A – gần gấp đôi lượng vitamin C cơ thể cần hàng ngày.

Ớt chuông cũng rất giàu chất xơ, vitamin K, B6, kali và mangan nhưng lại ít calo và chất béo bão hòa. Người đang ăn kiêng nên sử dụng ớt chuông mỗi ngày để đảm bảo lượng chất xơ cần thiết cho cơ thể mà không lo nạp quá nhiều calo làm tích tụ mỡ thừa.

Nhiều nghiên cứu của các nhà khoa học cũng chỉ ra rằng, chất capsaicin trong thành phần chất cay của ớt chuông có khả năng sinh nhiệt rất lớn, có tác dụng đốt cháy chất béo hiệu quả và làm cơ thể sử dụng nhiều calo hơn ngay sau bữa ăn. Ngoài ra, chất capsaicin này còn giúp tăng cường trao đổi chất trong cơ thể, đặc biệt là thận, tạo cảm giác no cho dạ dày và nhờ đó làm cơ thể giảm mỡ bụng hiệu quả, an toàn, nhanh chóng hơn.

Trứng

Để giảm béo bụng bạn có thể ăn trứng vào buổi sáng bằng cách chiên trứng với dầu dừa và 1 quả bơ.

Trong trứng chứa rất nhiều protein và một lượng biotin khá cao hỗ trợ tốt cho da, tóc và móng khỏe mạnh, làm sáng mắt.

Chọn được trứng gà ta thì quả bạn đã có một bữa sáng ngon, nhiều dưỡng chất mà còn giúp giảm béo bụng nữa.

Cần tây

Cần tây có tác dụng giúp giảm chất béo đồng thời bổ sung nước và chất xơ cao cho cơ thể. Từ đó, quá trình tiêu hóa thức ăn sẽ được thúc đẩy nhanh hơn. Đặc biệt, khi bạn ăn cần tây thì cơ thể cần nhiều calories hơn để hấp thụ nên cũng giúp đốt calories hiệu quả và hỗ trợ giảm cân tốt hơn.

Hạnh nhân

Một cách giảm mỡ bụng hiệu quả nữa là bạn có thể ăn hạnh nhân thêm vào chế độ ăn hàng ngày của mình.

Hạnh nhân là một thực phẩm chứa các chất béo lành mạnh rất tốt cho cơ thể. Do đó, thay vì ăn vặt với bỏng ngô, các loại bánh quy gây tích mỡ thì hạnh nhân sẽ giúp bạn giảm được khối mỡ bụng và giảm được cả nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Hạnh nhân đã được chứng minh là giảm cholesterol xấu, giúp hoạt động trí não tốt, ngăn ngừa các cơn đau tim, và tăng cường sự chắc khỏe cho xương và răng.

Nếu muốn giảm cân và muốn ăn vặt hãy dùng hạnh nhân – thực phẩm giame mỡ bụng lành mạnh cho chị em chúng ta.

Sữa chua

Sữa chua là bí quyết đốt cháy chất béo tuyệt vời. Mỗi ngày chỉ cần nạp một hũ sữa chua cũng đủ để giúp bạn giảm cân tốt hơn. Tuy nhiên, bạn nên nhớ nếu muốn giảm cân thì phải chọn sữa chua tự nhiên không đường và hàm lượng chất béo thấp thì mới có thân hình thon gọn như ý được.

Khoai lang

Khoai lang chứa nhiều chất xơ giúp đốt cháy mỡ bụng và làm tăng năng lượng của cơ thể, kiểm soát hệ tiêu hóa. Chất xơ chính là "chìa khóa" để có cảm giác no mà không cần nạp quá nhiều calo, nhờ vậy, vòng eo của bạn cũng phẳng hơn.

Trà xanh

Trà xanh là thực phẩm giảm béo rất hiệu quả. Lý tưởng nhất là bạn hãy thưởng thức từ ba đến bốn tách trà xanh mỗi ngày. Đặc tính chống oxy hóa của trà xanh sẽ giúp thanh lọc cơ thể hiệu quả. Ngoài ra, trà xanh cũng giúp thúc đẩy quá trình trao đổi chất trong cơ thể nên hiệu quả giảm cân cũng tăng lên.

Cà chua

Cà chua chứa một hợp chất giúp giảm chất béo trong máu, kiểm soát lượng chất béo ở bụng. Bổ sung một đến 2 quả cà chua trong chế độ ăn uống hàng ngày để cơ thể khỏe mạnh.

Dầu ôliu

Nếu bạn định chọn một chế độ ăn kiêng để theo đuổi lâu dài, bạn có thể cân nhắc đến chế độ ăn Địa Trung Hải. Một nghiên cứu phát hiện rằng trọng lượng cơ thể, chỉ số khối cơ thể và chu vi vòng eo giảm nhiều hơn ở những người theo chế độ ăn này.

Quả bơ

Trong quả bơ có chất béo không bão hòa đơn và đa giúp đốt cháy mỡ bụng. Ngoài ra, acid amin trong quả bơ có chức năng quản lý trọng lượng cơ thể. Quả bơ cung cấp nhiều chất béo lạnh mạnh cho cơ thể, các chất xơ và axit folic.

Mỗi ngày ăn 1-2 quả bơ không đường sẽ có thể giúp bạn giảm mỡ bụng hiệu quả và an toàn. Đồng thời, bơ chứa nhiều vitamin còn giúp da sáng, mịn hơn khi dùng để đắp mặt, dưỡng da.

Dưa chuột

Hàm lượng nước trong dưa chuột chiếm tới 96% nên có thể ngăn ngừa các triệu chứng đầy hơi, khó tiêu. Đặc biệt, nhờ có chất chống oxy hóa flavonoid trong dưa chuột nên sẽ tác động vào trực tiếp, làm giảm mỡ vùng bụng nhanh chóng.

