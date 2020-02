Những thực phẩm tăng cường sức đề kháng, chống virus cực tốt

Vitamin C chính là chìa khóa để tăng cường sức đề kháng, bởi Vitamin C làm tăng sự sản xuất bạch cầu. Các trái cây chứa nhiều vitamin C bao gồm bưởi, những quả thuộc họ cam, quýt, chanh,... Ảnh minh họa: Internet

Rau bina chứa rất nhiều vitamin C và các chất chống oxy hóa, carotene, giúp tăng sức đề kháng và khả năng chống nhiễm trùng của hệ thống miễn dịch. Việc nấu rau bina trong một thời gian ngắn giúp tăng cường vitamin A và các chất dinh dưỡng khác được giải phóng ra từ axit oxalic.Hãy dùng các loại sữa chua có các lợi khuẩn vì những lợi khuẩn này giúp tăng cường hệ miễn dịch của bạn. Tránh các loại sữa chua có nhiều đường. Bạn có thể làm sữa chua tại nhà bằng trái cây và thêm vào đó 1 ít mật ong. Sữa chua cũng chính là nguồn vitamin D tuyệt vời, vì vitamin D cũng chính là chất kích hoạt hiệu quả cho một hệ miễn dịch hoàn hảo.Vitamin C chính là chìa khóa để tăng cường sức đề kháng , bởi Vitamin C làm tăng sự sản xuất bạch cầu. Các trái cây chứa nhiều vitamin C bao gồm bưởi, những quả thuộc họ cam, quýt, chanh,... Do vitamin C không được dự trữ trong cơ thể nên việc bổ sung vitamin C phải đều đặn hàng ngày. Đối với người đau dạ dày có thể bổ sung vitamin C bằng một số loại như ổi, đu đủ, rau cải thìa, bắp cải, rau mầm,...Bổ sung vitamin tăng sức đề kháng cho bé bằng cách thêm trái cây vào khẩu phần ăn là vô cùng cần thiết.Ớt chuông đỏ chứa nhiều vitamin C gấp 2 lần so với họ cam quýt. Ngoài ra ớt chuông đỏ cũng là nguồn cung cấp beta carotene dồi dào. Bên cạnh giúp tăng sức đề kháng, vitamin C còn có tác dụng giữ một làn da khỏe mạnh, còn beta carotene giúp cho mắt và da khỏe mạnh hơn.Không chỉ là nguồn chất sắt, calci, protein, crom, vitamin A, vitamin C, vitamin K… Bông cải xanh còn chứa rất nhiều chất phytochemical và chất chống ôxy hóa, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, nhờ đó cơ thể tránh được các loại bệnh.Đây là những hợp chất có tác dụng chống lại bệnh tật và nhiều bệnh nhiễm trùng khác nhau. Ngoài ra, bông cải xanh còn được biết đến như một loại thực phẩm có thể phòng chống các bệnh ung thư nhờ chất sulforaphan, loại chất giúp tăng mức độ và hoạt động của các enzym ngăn chặn các tế bào ung thư.Bổ sung bông cải xanh vào bữa ăn hàng ngày, nên hấp hoặc nướng, tránh chiên để không bị mất các chất dinh dưỡng.Ông William Boisvert (Chuyên gia Dinh dưỡng và Miễn dịch tại Viện nghiên cứu The Scripps, California, Mỹ) cho biết, thịt bò cung cấp nguồn chất kẽm dồi dào, giúp phát triển các tế bào bạch cầu, tế bào miễn dịch. Nhờ đó, nó giúp nhận biết và tiêu diệt các vi khuẩn, virus mang bệnh xâm nhập vào cơ thể. Thiếu chất kẽm có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh truyền nhiễm, điển hình như cảm cúm. Trong 1 lạng thịt bò nạc sẽ cung cấp khoảng 30% lượng kẽm cần thiết mỗi ngày.Thịt bò được dùng trong chế biến nhiều món ăn khác nhau. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến cáo không nên ăn quá 1g thịt bò mỗi ngày.Khi nói đến việc ngăn ngừa và phòng chống cảm lạnh, việc bổ sung vitamin E cũng là cần thiết. Vitamin E là loại vitamin tan trong dầu. Nó cần một lượng chất béo thì cơ thể mới hấp thu được vitamin E. Vì vậy hạnh nhân chính là thực phẩm cung cấp vitamin E hoàn hảo, do nó có một lượng chất béo tốt cho sức khỏe. Một khẩu phần ăn gồm nửa cốc chứa 46 hạt hạnh nhân nguyên vỏ cung cấp 100% lượng vitamin E được khuyến nghị hàng ngày.Nghệ được sử dụng nhiều nhất trong món cà ri, nhưng nó cũng được sử dụng như một chất chống viêm và chống đau xương khớp dạng thấp. Ngoài ra nồng độ curcumin cao có tác dụng giảm tổn thương cơ do tập thể dục.