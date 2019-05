Những thực phẩm thành 'thuốc độc' khi ăn cùng nhau

Đôi khi chúng ta vô tình chế biến hoặc ăn một số loại thực phẩm cùng nhau có thể gây những phản ứng không tốt cho sức khoẻ như ngộ độc, đau bụng, buồn nôn… thậm chí còn có thể gây nguy hại đến tính mạng. Ảnh minh hoạ: Internet

Có một số thực phẩm khi ăn cùng với nhau sẽ có các phản ứng hóa học khiến từ lành thành độc hoặc bị khử những thành phần vi lượng có trong các thực phẩm thành loại thực phẩm không còn giá trị dinh dưỡng để bổ sung cho cơ thể nữa như: Vitamin A giúp tăng cường sự tổng hợp các chất đạm, vitamin C xúc tiến quá trình hấp thụ sắt…Mặt khác, trong quá trình chế biến thực phẩm, sự kết hợp giữa một số thực phẩm có thành phần chất kỵ nhau sẽ tạo nên những chất không có lợi cho sức khỏe, gây ngộ độc…Chẳng hạn như thói quen xào nấu gan động vật với giá đỗ nhưng điều này là không nên bởi trong gan động vật có chứa nhiều hàm lượng như đồng, sắt và một số nguyên tố kim loại khác, trong khi đó ở giá đỗ có rất nhiều vitamin C, nên khi xào 2 thứ này chung với nhau lượng vitamin C sẽ bị ôxy hóa, làm mất hết công hiệu. Còn khi gánh nặng đó vượt quá khả năng tự điều chỉnh, cơ thể sẽ bị trúng độc.