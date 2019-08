Những việc đại kỵ tuyệt đối cấm làm sau khi uống bia rượu

Các bác sĩ đã khuyến cáo, uống rượu bia không chỉ làm tổn thương gan, làm đau dạ dày mà còn có tác động lớn đến não và tim, thậm chí uống rượu bia còn có thể ảnh hưởng tới tính mạng. những nguyên tắc sau khi uống rượu bia này sẽ giúp bạn tránh được những tác động đột ngột có hại cho sức khỏe:Sau khi uống rượu, các chuyên gia khuyến cáo bạn không nên vận động thể chất quá nhanh và mạnh. Bởi khi ấy, cơ thể chúng ta rất dễ hạ đường huyết, tăng nguy cơ tiêu cơ vân cấp tính. Tiêu cơ vân cấp tính là một bệnh rất nghiêm trọng, đặc biệt phức tạp khi trở thành suy thận cấp. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, có thể gây tử vong.Ngoài ra, vấn đề đường huyết và huyết áp có thể ảnh hưởng trực tiếp tới não và tim mạch, gây ra nhiều nguy cơ tử vong do đột tử.Tuyệt đối không nên tắm ngay khi kết thúc bữa rượu, kể cả tắm bằng nước nóng. Hành động này có thể khiến hạ đường huyết và rất dễ bị ngất. Nếu bị huyết áp cao và bệnh tim mạch vành lại càng cần lưu ý, bởi tắm nước lạnh sau khi uống rất dễ dẫn đến thiếu máu đến tim, gây ra nhồi máu cơ tim, nguy hiểm tới tính mạng.Cảm giác khó chịu trong bụng dạ là chuyện dễ gặp sau khi uống nhiều bia rượu. Cũng vì thế mà nhiều người rất muốn nôn ra để dễ chịu hơn, tuy nhiên, việc cố tự nôn ra rất nguy hiểm. Nôn mửa bất chợt có thể dễ gây ngạt thở, đặc biệt là khi nhận thức của bạn không được tỉnh táo do quá say. Không chỉ thế, nôn nhiều có thể gây ra tình trạng trào ngược thức ăn, dễ gây viêm tụy cấp, ảnh hưởng xấu tới sức khỏe.

Rất nhiều trường hợp bị trúng độc rượu quá nặng mà không hay biết, sau đó đi ngủ luôn có thể dẫn tới tử vong mà không ai biết. Ảnh minh họa: Internet

Sau khi uống bia rượu không được tắm bất kể nước nóng hay nước lạnh. Tắm nước nóng hoặc tắm hơi khiến nhiệt tích tụ trong cơ thể không được thoát ra, tăng thêm cảm giác say rượu, dẫn đến nôn mửa hoặc ngất xỉu. Tắm nước lạnh không những không làm tỉnh rượu, trái lại khiến gan không kịp bổ sung đường glucose tiêu hao trong máu, cộng với sự kích thích của nước lạnh khiến mạch máu co rút, dễ dẫn đến cảm lạnh, thậm chí vỡ mạch máu. Ảnh minh họa: Internet

Chuyên gia Nguyễn Bá Toàn, Phó giám đốc Trung tâm Tư vấn vì Sức khỏe Cộng đồng, khuyến nghị quan hệ tình dục, xuất tinh vào thời điểm này sẽ làm sinh lực suy giảm nghiêm trọng, có thể dẫn đến cảm lạnh. Ảnh minh họa: Internet

Theo nhiều nghiên cứu đã cho thấy, uống kháng sinh sau khi uống rượu có thể gây nguy hại cho sức khỏe, đặc biệt là kháng sinh cephalosporin. Các chuyên gia đã chứng minh, khi đó, cơ thể ta dễ gây ra phản ứng tương tự như dị ứng, thậm chí nặng hơn có thể bị sốc thuốc, hạ huyết áp, hạ đường huyết...Các chuyên gia giải thích, sau khi uống rượu cơ thể sẽ bị mất nước. Do vậy không uống nhiều cà phê để tránh thiếu nước trầm trọng hơn. Không uống trà vì làm tim quá hưng phấn, không có lợi cho thận vốn đang vất vả đào thải cồn từ bia rượu. Lúc này cũng không nên uống nước có ga vì làm tăng tốc độ hấp thụ rượu của cơ thể, ảnh hưởng tiêu cực đến gan và gây ra viêm dạ dày cấp tính.Khi uống rượu quá mức, cơ thể rối loạn chức năng điều chỉnh nhiệt độ, tăng sự mất nhiệt, có thể gây ớn lạnh. Lúc này cơ thể cần được ấm áp song không nên đắp chăn điện, đặc biệt là người mắc các bệnh tim mạch như tăng huyết áp, bệnh mạch vành. Sau khi uống rượu, mạch máu giãn ra, nhịp tim và sự trao đổi chất sẽ tăng tốc, huyết áp cao, có thể gây ra nhồi máu cơ tim, đau thắt ngực và các bệnh khác. Nếu cảm thấy lạnh, bạn có thể sử dụng một chai nước nóng hoặc chăn bông ấm, uống một ít nước ấm nhưng không được quá nóng để tránh bị sốt nhiệt.Khi uống rượu xong bạn rất muốn đi ngủ. Nhưng nếu sau khi uống rượu mà đi ngủ ngay lập tức thì sẽ làm chậm quá trình trao đổi chất trong cơ thể, gây nguy hại cho gan.Ngoài gây hại cho gan thì hệ hô hấp cũng bị ảnh hưởng không nhỏ. Vì thế sau khi uống rượu chúng ta không nên đi ngủ ngay mà hãy nên rửa mặt bằng nước lạnh, sau đó ngồi nghỉ ngơi.Rất nhiều trường hợp bị trúng độc rượu quá nặng mà không hay biết, sau đó đi ngủ luôn có thể dẫn tới tử vong mà không ai biết. Vì vậy khi gia đình bạn có người uống rượu say cần phải có người ở bên cạnh để chăm sóc giúp họ giải rượu, cách 2 tiếng thì lại gọi họ dậy và cho uống ít nước lọc hoặc nước mật ong để giúp họ tỉnh táo hoàn toàn.Sau khi uống rượu, mọi người thường dùng thuốc giải rượu để có thể giúp tỉnh táo hơn, nhưng trên thực tế thuốc giải rượu chỉ có tác dụng tạm thời, làm bạn tỉnh táo một chút.Cách tốt nhất để giúp giải rượu đó là nên uống thật nhiều nước, đặc biệt là những loại nước bổ sung chất điện giải cho cơ thể, hoặc những loại nước bổ sung vitamin C như nước cam pha loãng giúp duy trì lượng máu ở mức ổn định trong cơ thể.Do cồn kích thích làm cho mạch máu giãn nở, tuần hoàn máu tăng khiến da mẩn đỏ, thân nhiệt tăng vì vậy dễ mắc bệnh do gặp lạnh sau khi uống rượu.Khi trong cơ thể đã có cồn thì tốt nhất không nên đi ra ngoài lạnh hoặc ngồi dưới quạt quá mạnh sẽ khiến cho cơ thể bạn dễ bị cảm lạnh, trúng gió.