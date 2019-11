Nữ điều dưỡng bất ngờ bị đánh gãy xương hàm, bệnh viện nói gì?

Quảng cáo

Ngày 19/11, đại diện Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM xác nhận thông tin điều dưỡng M.T.H (43 tuổi, nhân viên khoa cấp cứu của bệnh viện) bị người nhà bệnh nhân hành hung dẫn đến gãy xương hàm.

Theo thông tin chính thức từ bệnh viện, vào lúc 21 giờ ngày 16/11, phòng khí dung của Khoa cấp cứu bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân H.T.L (9 tuổi là con của ông Huỳnh Ngọc C, trú tại phường 8, quận 6). Bệnh nhân được chẩn đoán hen suyễn, không ghi nhận bất kỳ dấu hiệu nặng nào nên bác sĩ chỉ định phun khí dung 2 lần, sẽ cho thuốc về nhà điều trị và tái khám lại. Sau khi phun khí dung lần 1, nhân viên y tế hướng dẫn thân nhân và bé ngồi đợi bác sĩ khám lại và phun khí dung lần 2.

Trong lúc ngồi đợi bệnh nhân tự ý chạy lên giường lưu ngồi chơi (giường giành cho bệnh nhân cần theo dõi trước khi nhập viện). Tại thời điểm trên, phòng lưu rất đông bệnh nhân. Để có thể giải quyết giường nằm cho một bệnh nhân nặng mới được chuyển đến, điều dưỡng trực buộc phải mời thân nhân và bệnh nhân ra khu vực ghế dành cho bệnh nhân đợi phun khí dung.

Hình ảnh cắt từ clip cho thấy nữ điều dưỡng bị hành hung.

“Trong lúc điều dưỡng trực đang giải thích ông Huỳnh Ngọc C đã có thái độ bất hợp tác, hăm dọa xúc phạm và bất ngờ vung tay đánh vào mặt bên phải của nhân viên điều dưỡng trực. Ngay khi xảy ra sự cố, bảo vệ bệnh viện lập tức có mặt tại hiện trường ổn định trật tự nhưng ông Huỳnh Ngọc C và vợ vẫn có thái độ bất hợp tác. Do đó bệnh viện đã lập biên bản mời cơ quan công an địa phương sang tiếp nhận và xử lý theo quy định của pháp luật bệnh viện”, đại diện Bệnh viện cho biết.

Hiện phía bệnh viện đã báo cáo sự việc với Sở Y tế đồng thời tổ chức họp rút kinh nghiệm, tiếp tục tăng cường các biện pháp an ninh và phối hợp với công an địa phương để đem lại sự an tâm công tác cho nhân viên và chất lượng điều trị tốt nhất cho người bệnh.

Phía bệnh viện cho rằng hành động hành hung nhân viên y tế đang làm diễm vụ đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự của bệnh viện, ảnh hưởng đến việc điều trị cấp cứu cho những bệnh nhân khác và làm tổn thương đến sức khỏe tinh thần nhân viên y tế, gây bức xúc cho tập thể cán bộ công chức viên chức của bệnh viện.

Đại diện bệnh viện cho biết đã gửi công văn sang cơ quan công an nhờ xem xét điều tra xử lí nghiêm minh vụ việc theo pháp luật, không chấp nhận lời xin lỗi, bỏ qua vụ việc nữ điều dưỡng bị hành hung.

Sau khi bị bạo hành, nhân viên điều dưỡng đã được chuyển sang bệnh viện Nhân dân 115 để khám, chụp phim CT Scan, đánh giá tổn thương vùng đầu mặt. Hiện tại vùng mặt của nữ điều dưỡng bị sưng nề, nói và há miệng hạn chế, tinh thần hoảng loạn, lo lắng, đang được bệnh viện Nhân dân 115 theo dõi và điều trị tiếp tục .

Ban giám đốc bệnh viện Nhi đồng 1, công đoàn bệnh viện và lãnh đạo khoa cấp cứu cũng đã kịp thời thăm hỏi động viên và hỗ trợ chi phí điều trị để nhân viên này yên tâm điều trị.

Yến Nhi