Nữ thủ khoa đỗ 5 trường chuyên làm gì để tăng sức đề kháng trong 14 ngày cách ly?

Sự bùng phát và lây lan nhanh chóng của đại dịch COVID-19 trên toàn cầu đã khiến hàng ngàn du học sinh và Việt kiều ồ ạt về nước tránh dịch. Trong khi một vài người chê bai điều kiện cách ly khiến dân mạng dậy sóng thì vẫn còn đó rất nhiều du học sinh trẻ tuổi đã ý thức được trách nhiệm của việc cách ly và đã có những trải nghiệm khó quên trong đời

Đó là câu chuyện của Bùi Hà Linh cô nữ sinh 17 tuổi từng đỗ 5 trường chuyên nổi tiếng tại Hà Nội (THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, THPT Chuyên ĐH Sư phạm, THPT Chuyên Hà Nội -Amsterdam, THPT Chuyên Ngoại ngữ và THPT Chu Văn An). Hà Linh là du học sinh trở về từ Anh trong chuyến bay 14/3 và mới đây những chia sẻ về 14 ngày cách ly của Hà Linh đã khiến nhiều người có góc nhìn “thú vị hơn” về cuộc sống trong khu cách ly.

Mặc dù thời gian gấp gáp nhưng Linh vẫn cố gắng chuẩn bị nhiều biện pháp ứng phó linh hoạt nhằm giảm nguy cơ xuống thấp nhất trong suốt chuyến bay 15 tiếng. Đầu tiên, chuẩn bị khẩu trang, găng tay, mũ len, kính râm và áo choàng kín cho chuyến đi về nước. Trước ngày lên máy bay, Linh nhận được cuộc điện thoại của người bạn thân, hẹn gặp để đưa 2 hộp Kovir Sao Thái Dương có tỏi và sữa non tăng sức đề kháng, tránh nhiễm bệnh trên máy bay, dặn uống 10 viên mỗi 10 tiếng trôi qua.

Sân bay hỗn độn, nhưng khu cách ly ở Sơn Tây thì cực kỳ ngăn nắp. Linh mang đồ đạc đi khử trùng. Phòng Linh có 10 giường tầng, việc đầu tiên là mọi người tắm sạch sẽ, ngủ bù lấy lại sức sau chuyến bay dài. Tỉnh dậy bụng đói meo, cô bé phải thốt lên “ Thích thế này thì còn gì bằng ”khi được ăn cơm hộp siêu bổ dưỡng do các chú bộ đội nấu.

Linh nhớ in lời dặn của mẹ: “ Mẹ dặn mỗi lần súc 10ml, mỗi ngày 2 lần, tôi nhớ là như thế. Khi súc cần đúng cách, ngửa cổ họng ‘khà khà’ chứ không chỉ đơn giản là ngậm trong miệng”. Trong giỏ đồ ba mẹ tận tâm gửi vào còn có nhiều loại thuốc và thực phẩm chức năng bảo vệ sức khỏe con gái như viên uống Kovir, gel nano bạc Thái Dương, viên sủi bọt...

Hà Linh khoe ‘đồ tiếp tế’ của cha mẹ giúp 14 ngày cách ly trôi qua an toàn

14 ngày cách ly là khoảng thời gian không dài nhưng đã để lại cho Hà Linh những kỉ niệm khó phai “Kỉ niệm cơ hội được dành hẳn trọn bộ 14 ngày với những người mình chưa từng quen biết, cả những người bạn thân thiết với mình. Hiểu thế nào là cảm giác được ăn ké xôi chim, bánh gối, gà rán của các chị mời, hiểu thế nào là cảm giác nói các kiểu chuyện trên trời dưới bể của phái nữ, hiểu thế nào là việc sống chung, chia sẻ một căn phòng, một buồng vệ sinh. Học được cách sống chung của một tập thể. Cũng có không ít chuyện đáng nhớ: cái quang cảnh nhộn nhịp buổi tối, mọi người trò chuyện rôm rả, hát karaoke, không khí không bao giờ hết náo nhiệt. Sống chung mà, nhiều cái chung nhưng mà vui. Có cái móc quần áo, dây chun, đèn học, chậu giặt, mì tôm, nước uống, túi rác đều cho nhau mượn, chia sẻ cho nhau; mà cả 4 cái bồn cầu bị kẹt thì cả 9 người cũng cùng chịu trách nhiệm”

Chia sẻ trong ngày nhận giấy hoàn thành cách ly tập trung, Linh nói: “Cám ơn cuộc đời! Mình thực sự thích cuộc sống ở đây. Không hề như mơ, có khó khăn, có thiếu thốn. Nhưng nhìn hình ảnh của các chú bộ đội dậy sớm nấu cơm cho hàng trăm người, tận tình bê vác cơm lên từng tầng, ngày khử trùng từng phòng, đêm chợp mắt ở rừng để mọi người có chỗ ngủ mà vẫn lạc quan, vẫn hết lòng; mình thêm tin yêu vào đất nước, hăng hái thích nghi với cuộc sống cách ly và giúp đỡ phần nào bằng cách giữ vệ sinh thật sạch sẽ và quyên góp một số nhu yếu phẩm, cổ vũ tinh thần các chú”.

14 ngày đáng nhớ cũng giúp Linh xây thói quen lành mạnh. Linh thực sự cảm thấy may mắn vì ngay từ chuyến bay về nước đến tận ngày hết cách ly, xét nghiệm âm tính với covid-19 và trở về nhà, bên cạnh cô bé đều có những sản phẩm chống dịch của Sao Thái Dương xua tan lo lắng. Ở doanh trại Việt Nam, ăn cơm Việt Nam, uống thuốc “Made in Vietnam”, mà nữ thủ khoa an toàn trở về với gia đình.