Nước cam độc vô cùng nếu uống vào những thời điểm này

Khi uống nước cam cùng thuốc sẽ làm hỏng cấu trúc hóa học của các thuốc khiến tác dụng của thuốc bị giảm. Khi dùng thuốc và uống nước cam sẽ khiến bệnh nhân có nguy cơ bị nhiễm khuẩn kéo dài. Bởi nước cam có thể ảnh hưởng tới việc hấp thu thuốc làm giảm nồng độ thuốc trong máu, giảm hấp thu từ ruột. Ảnh minh họa: Internet

Không uống nước cam vào buổi tối vì loại nước này có tác dụng sinh tân dịch và lợi tiểu, dễ gây đi tiểu đêm và làm mất ngủ. Ngoài ra, buổi tối là lúc cơ thể nghỉ ngơi và không tốn năng lượng, nếu uống nước cam vào buổi tối sẽ khiến cơ thể dư thừa năng lượng và tích tụ nước, chất béo ở bụng. Ảnh minh họa: Internet

vì nước cam nhiều axit sẽ ảnh hưởng đến niêm mạc dạ dày.vì axit trong nước cam sẽ bám lên bề mặt của men răng, dưới tác dụng chà xát của bàn chải có thể làm cho men răng bị tổn thương. Nếu lỡ uống nước cam trước khi đánh răng, bạn nên súc miệng ngay sau khi uống nước cam để loại trừ sự bám dính của axit trên răng, ngăn chặn sự ăn mòn của axit với men răng.xong vì protein trong sữa sẽ phản ứng với axit tartaric và vitamin C có trong cam từ đó ảnh hưởng đến quá trình tiêu hóa, thậm chí gây chướng bụng, đau bụng, tiêu chảy…Do tính axit đặc thù có trong nước cam, nên khi nạp quá nhiều nước cam sẽ khiến men răng bị ảnh hưởng, gây ê buốt về lâu dài. Lượng đường có trong nước cam cũng có thể gây ra đái tháo đường, dù hàm lượng đường trong cam khá thấp. Đặc biệt khi cam chua và nhiều người kết hợp thêm đường sẽ càng làm tăng nguy cơ mắc bệnh viêm khớp, đau khớp.Cứ nghĩ nước cam là tốt, nhiều người vẫn uống vô tọi dạ, bất chấp thời gian. Điều này gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới dạ dày. Nhất là khi bụng đói, thời gian này bạn uống nước cam sẽ dễ làm cho dạ dày bị tổn thương. Chất axit có trong nước cam làm bào mòn dạ dày, tạo nên vết loét.Chuyên gia dinh dưỡng cho biết, trong cam có hàm lượng vitamin C cao. Khi ta đưa một lượng lớn Vitamin C vào cơ thể, nó sẽ được chuyển hóa thành dạng Oxalat, mà oxalat chính là nguyên nhân gây ra sỏi.Tuy nước cam mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, song không phải bất cứ lúc nào uống nước cam cũng đều tốt.Vì hàm lượng đường trong nước cam khá cao, nên sau khi ăn sáng xong bạn uống nước cam ngay sẽ khiến cho đường bị lên men, gây sình hơi và tức bụng. Điều này không dễ chịu chút nào.Vào buổi tối, thời điểm này cũng không thích hợp cho việc uống nước cam bởi chúng có tác dụng lợi tiểu, dễ gây đi tiểu đêm làm bạn trằn trọc, mất ngủ.Tốt nhất, chúng ta nên uống nước cam từ 1 – 2 giờ đồng hồ sau bữa ăn khi cơ thể không quá đói cũng không quá no.