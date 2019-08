Nước uống từ cây cỏ cho chị em da sáng mịn, 'vòng 2' gọn bất ngờ

Quảng cáo

Tiểu ra máu, đau bụng quằn quại vì SỎI THẬN TO NHƯ QUẢ TÁO, bà Vân đã áp dụng cách này!

Chỉ một tách trà đều đặn mỗi ngày không những có thể ngăn chặn được rất nhiều bệnh tật mà còn có một tác dụng tuyệt vời giúp chị em da sáng, dáng xinh. Ảnh minh họa: Internet

Đối với những người phải làm việc thường xuyên trước máy tính đây là loại trà cực tốt vừa giúp thải độc vừa giúp tinh thần sảng khoái làm việc hiệu quả. Khi đun trà hoa cúc, trong lúc trà còn nóng, có thể bỏ thêm 1 vài nhánh quế vào lúc hãm trà, hoặc sử dụng bột quế trực tiếp. Ảnh minh họa: Internet

Hồng trà là sự kết hợp giữa búp trà và hoa hồng tươi có tác dụng ngừa cảm cúm, trúng gió. Vị ngọt của hồng trà có thể dưỡng dương khí. Lý do là vì trong hồng trà có chứa nhiều protein và đường. Các chất này sẽ sinh nhiệt ấm bụng, tăng cường khả năng chịu lạnh của cơ thể, hỗ trợ tiêu hóa và làm giảm mỡ. Ảnh minh họa: Internet

Trà gừng mật ong là một công thức tuyệt vời giúp giảm cân hiệu quả, trà gừng có tác dụng giảm stress, thúc đẩy quá trình chống oxy hóa, …Ảnh minh họa: Internet

Đối với những người phải làm việc thường xuyên trước máy tính đây là loại trà cực tốt vừa giúp thải độc vừa giúp tinh thần sảng khoái làm việc hiệu quả. Khi đun trà hoa cúc , trong lúc trà còn nóng, có thể bỏ thêm 1 vài nhánh quế vào lúc hãm trà, hoặc sử dụng bột quế trực tiếp.Trà chanh mật ong nên uống vào buổi sáng trước khi ăn sáng giúp detox ruột, giảm cân, chống lão hóa và làm sáng da từ bên trong.Nếu chăm chỉ uống, bạn sẽ thấy hiệu nghiệm sau 2 tuần đó. Cách làm rất đơn giản: pha 1 ly trà ấm ( nên nhớ trà ấm, không nên để trà nóng vì nước quá nóng sẽ làm cho mật ong mất hiệu quả) 250ml, 1 muỗng mật ong nguyên chất, 1/4 trái chanh. Đừng quên cho thêm 1 vài lá bạc hà, sẽ khiến tinh thần của bạn thoải mái hơn, vị thơm từ bạc hà cho bạn cảm giác dễ chịu.Trà atiso nha đam cực tốt và mát cho làn da đẹp khỏe mạnh tuy hơi khó uống hơn những loại trà ở trên, nhưng hiệu quả mang lại cho làn da và sức khỏe rất tốt.Nha đam khi mua về, tách bỏ phần vỏ xanh cẩn thận, để bớt nhớt hãy ngâm nước muối loãng 15 – 30 phút, sau đó cắt thành miếng vừa ăn rồi đem đun với đường phèn.Nước đường phèn sau khi đun sôi, đổ nha đam vào, đợi sủi lên là bắc ra ngay.Nước trà sẽ được pha theo công thức 50/50 tức là 1/2 phần trà atiso, 1/2 phần nước nha đam đường phèn.Trà xanh ở Việt Nam vừa rẻ tiền lại vừa dễ kiếm, chất epigallocatechine gallate (EGCG) có trong trà xanh làm tăng tốc độ trao đổi chất của cơ thể, giúp giảm cân - nó có thể đốt cháy 70 calo một ngày! Ngoài ra, trà xanh cũng làm tăng mức độ chất chống ôxy hóa. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, các catechins (chất chống ôxy hóa) trong trà xanh thúc đẩy quá trình trao đổi chất và giúp đốt cháy chất béo.Một trong các loại trà có hương vị lâu đời nhất, hồng trà là sự kết hợp giữa búp trà và hoa hồng tươi có tác dụng ngừa cảm cúm, trúng gió. Vị ngọt của hồng trà có thể dưỡng dương khí. Lý do là vì trong hồng trà có chứa nhiều protein và đường. Các chất này sẽ sinh nhiệt ấm bụng, tăng cường khả năng chịu lạnh của cơ thể, hỗ trợ tiêu hóa và làm giảm mỡ. Ngoài tác dụng bài trừ các độc tố và làm đẹp da, hồng trà có chứa vitamin A, B3, C, D và E có tác dụng chống nhiễm khuẩn. Nó cũng ngăn ngừa táo bón và giúp giảm cân.Đại hồi là một loài cây gia vị có mùi thơm tương tự như cây tiểu hồi thu được từ vỏ quả hình sao của một cây xanh nhỏ (Illicium verum) có nguồn gốc từ Trung Quốc, có thể được sử dụng trong điều trị các bệnh về rối loạn tiêu hóa, đau bụng, tiêu chảy, buồn nôn... Người ta có thể uống trà này bằng cách nhúng cả quả vào trong một cốc nước nóng và ngâm khoảng 10 phút. Có thể uống không hoặc cho thêm chút đường tùy theo sở thích.Ở một số nước phương Tây, người ta thường dùng trà bạc hà để chữa chứng đau bụng do kinh nguyệt, cảm lạnh, sốt. Ngày nay, nó được sử dụng rộng rãi trong điều trị rối loạn chức năng dạ dày.Ngoài ra, trà bạc hà còn có công dụng trong việc thúc đẩy tốc độ tiêu hóa giúp bạn đốt cháy nhiều calo hơn. Lá bạc hà có thể được sử dụng làm trà giúp bạn tỉnh táo, khoan khoái. Mùa đông là mùa của rau bạc hà, cách pha trà rất đơn giản: bạn cho một muỗng cà phê lá bạc hà tươi hoặc khô (có thể thái sợi) vào một ly nước nóng, đậy nắp lại ngâm khoảng 4 - 5 phút và uống khi nước trà còn ấm. Để tăng thêm vị thanh ngọt cho trà, bạn có thể thêm một chút mật ong vào rồi khuấy đều.Đây là một công thức tuyệt vời giúp giảm cân hiệu quả, trà gừng có tác dụng giảm stress, thúc đẩy quá trình chống oxy hóa, … Bật mí cho bạn là nếu sử dụng trà gừng túi lọc thì sẽ dễ uống hơn là trà gừng tươi.

Quảng An (tổng hợp)