Ổ bệnh sán dây lợn lây lan cho trăm người ở Bình Phước

Chiều 6/11, PGS.TS Lê Thành Đồng- Viện trưởng Viện Sốt rét – Ký sinh trùng và Côn trùng TPHCM cho biết qua giám sát, viện này đã phát hiện ổ bệnh sán dây lợn (Taenia solium) từ những con lợn ở Thôn Bù Gia Phúc I, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập. Sau khi xét nghiệm những con lợn nghi ngờ bị nhiễm ấu trùng sán dây lợn mà người dân gọi là lợn gạo, kết quả cho thấy các mẫu thịt lợn bị nhiễm ấu trùng sán với mật độ rất cao, từ 50 - 70 nang ấu trùng/kg thịt. “Các bộ phận của lợn như cơ, não, lưỡi đều nhiễm nang ấu trùng”- TS Đồng thông tin.

Ngành y tế phát hiện các mẫu thịt lợn bị nhiễm ấu trùng sán với mật độ rất cao

Theo TS Đồng, sau khi có kết quả xét nghiệm thấy lợn bị nhiễm ấu trùng sán dây lợn, Viện Sốt rét – Ký sinh trùng và Côn trùng TP. HCM phối hợp với Trung tâm Y học dự phòng quân đội phía Nam- Bộ Quốc phòng và các đơn vị y tế địa phương tiến hành điều tra xét nghiệm máu chẩn đoán huyết thanh bệnh ấu trùng sán dây lợn ở người tại các xã Phú Nghĩa, Đak Ơ, Bù Gia Mập thuộc huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước. Kết quả cho thấy có 108/904 người lấy mẫu máu nhiễm ấu trùng sán dây lợn.

“Tình trạng nhiễm bệnh rất cao và lây lan rộng như thế có thể do tập quán chăn nuôi lợn thả rong, ăn uống, sinh hoạt của nhân dân khu vực liên quan nhiều đến nhiễm bệnh từ thịt lợn chưa nấu chin”- TS Đồng nhận định và cho biết, hiện Viện này đã thông báo cho y tế địa phương về tình trạng nói trên để phối hợp tổ chức phòng chống dịch bệnh cho người dân.

Việc mắc bệnh liên quan đến tập quán ăn uống, ăn thịt lợn chưa nấu chín. Ở Việt Nam, bệnh xuất hiện ở tất cả các vùng miền. Theo số liệu được báo cáo qua các nghiên cứu, qua các cơ sở điều trị đến nay có ít nhất 55 tỉnh, thành có ca bệnh sán dây và ấu trùng sán lợn.

Bệnh ấu trùng sán lợn nếu người ăn phải trứng sán dây lợn nhiễm trong thức ăn, sau khi ăn hay nuốt phải trứng sán, trứng vào dạ dày, nở ra ấu trùng, đến ruột non, ấu trùng xuyên qua thành ống tiêu hóa vào máu và di chuyển đến ký sinh tại các cơ vân, não, mắt,… trường hợp này là nhiễm từ môi trường bên ngoài cơ thể thì có thể thấy ít ấu trùng ở các mô. Trong trường hợp người bệnh có con sán trưởng thành trong ruột, thì khi đốt sán già rụng, có thể đốt sán bị trào ngược lên dạ dày do phản ứng của nhu động ruột, như vậy sẽ tương tự như ăn phải đốt sán mới, do đó số lượng ấu trùng sẽ rất lớn.

Đã có trên 100 người nhiễm ấu trùng sán lợn ở các xã thuộc huyện Bù Gia Mập

Triệu chứng chủ yếu là người bị bệnh thường xuyên có những cảm giác khó chịu, bứt rứt, có những đốt sán tự rụng theo phân ra ngoài, đốt sán là những đoạn nhỏ, dẹt, trắng ngà như xơ mít, đầu sán phẳng, một số trường hợp phát hiện thấy có trứng sán trong phân.

Phòng bệnh sán dây và ấu trùng sán dây lợn: Không ăn các thực phẩm sống như thịt lợn, nem chua, thịt lợn tái. Quản lý phân tươi, nhất là ở những vùng có người nhiễm sán dây lợn trưởng thành trong ruột. Quản lý chặt chẽ tiêu chuẩn vệ sinh các lò mổ; Sử dụng hố xí hợp vệ sinh, không nuôi lợn thả rông.

Lê Nguyễn