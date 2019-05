Phần lớn bệnh xơ gan là do rượu bia

Sau mỗi đợt nghỉ lễ, số bệnh nhân bị xuất huyết tiêu hóa vì uống rượu tăng cao đột biến so với ngày thường. Các bác sĩ cho biết, đa số những bệnh nhân này bị các bệnh như xơ gan, bệnh lý về dạ dày hoặc bị các bệnh về thực quản… Việc uống quá nhiều rượu bia có thể dẫn tới biến chứng xuất huyết tiêu hóa. Bệnh nhân khi bị xuất huyết tiêu hóa thường rất dễ nhận biết bởi các biểu hiện đặc trưng như mệt mỏi, chán ăn, vàng mắt, vàng da, nôn ra máu rất nhiều, đi đại tiện ra máu, đại tiện phân đen như bã cà phê. Mức độ mất máu có thể nhẹ tới vừa, thậm chí nhiều trường hợp chảy máu nặng gây mất máu nghiêm trọng, đe dọa tới tính mạng bệnh nhân.



TS Vũ Trường Khanh, Trưởng khoa Tiêu hóa cho biết, 10 năm trước số bệnh nhân nhập viện bị xơ gan chủ yếu do viêm gan do virus thì gần đây lại chủ yếu là xơ gan do rượu. Theo các chuyên gia tiêu hóa, uống rượu nhiều sẽ làm tổn thương bộ phận gan, tế bào gan bị hoại tử, thoái mỡ, tổ chức xơ phát triển dẫn đến xơ gan. Xơ gan làm ảnh hưởng mạnh đến các quá trình chuyển hóa của cơ thể như khả năng thải độc, tạo mật, quá trình đông máu... Các bệnh nhân xơ hoá gan do uống rượu nhiều hầu hết đến viện trong tình trạng muộn, đã có biến chứng rõ ràng như xuất huyết tiêu hoá, vàng da, cổ trướng, viêm tụy.

Bệnh viện Bạch Mai từng tiếp nhận những bệnh nhân uống tới 1 lít rượu/ngày, cùng với chế độ ăn uống không hợp lý dẫn đến xơ gan nặng, khiến các ống dẫn (ống dẫn mật, ống dẫn đường tĩnh mạch, các mao mạch) đến lá gan bị đặc lại, không dẫn máu từ hệ tĩnh mạch cửa sang hệ tĩnh mạch chủ cho nên khiến lá gan bị chai, xơ gan.

Theo các chuyên gia y tế, rượu bia là nguyên nhân của gần 200 loại bệnh tật khác nhau và được xếp vào hàng thứ 3 trong số các nguyên nhân dẫn đến tử vong sớm và tàn tật trên thế giới. Sử dụng rượu, bia còn tác động nghiêm trọng đến lĩnh vực kinh tế xã hội như bạo lực gia đình, mất trật tự an toàn xã hội, tai nạn giao thông, tội phạm, đói nghèo và gánh nặng về kinh tế đối với cá nhân, gia đình và toàn xã hội do liên quan đến các phí tổn về chăm sóc sức khoẻ, giảm hoặc mất năng suất lao động và giải quyết các hậu quả xã hội khác.

Theo các bác sĩ, ở mức nguy hại, rượu bia có thể gây tổn thương cấp tính hoặc lâu dài về thể chất như tổn thương gan, xơ gan, bệnh tim mạch, tai biến mạch máu não hay tâm thần hoặc các hậu quả xã hội như tai nạn thương tích, bạo lực. Thạc sĩ Trần Quốc Bảo, Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết: “Rượu bia là chất gây ung thư đối với người, uống ở mức độ nào cũng có thể gây ung thư và uống càng nhiều thì nguy cơ ung thư càng tăng. Sự phát triển của ung thư thường xuất hiện sau khi bắt đầu uống từ 2 năm trở đi, thậm chí ngay cả sau khi đã cai rượu”.

TS Kidong Park, Trưởng Đại diện của Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam lại lo lắng về mô hình sử dụng rượu bia ở Việt Nam. Điều tra nguy cơ mắc bệnh lây nhiễm năm 2015 cho thấy, 44% người uống rượu bia ở Việt Nam uống quá độ, đây là hình thức uống rượu nguy hiểm. Việc sử dụng rượu bia ở Việt Nam dẫn đến 79.000 ca tử vong năm 2016, hàng trăm nghìn người khác phải nhập viện điều trị liên quan đến rượu bia. Theo ông Park, các tác hại của rượu bia không phụ thuộc vào loại hình đồ uống mà phụ thuộc vào tổng khối lượng ethanol và hình thức uống. Theo đó, 330ml bia hơi với độ cồn 4%, nghĩa là có 10 gram cồn. Số lượng cồn này cũng tương tự uống 1 ly rượu vang 13,5 độ, tương tự khi ta uống 1 chén rượu mạnh (30ml).

PGS.TS Phạm Cẩm Phương, Giám đốc Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu (Bệnh viện Bạch Mai) cho biết, gan được ví như nhà máy xử lý độc tố lớn nhất của cơ thể mỗi người. Vì thế cùng với rượu bia thì sự ô nhiễm môi trường sống, hút thuốc lá, ít vận động sẽ khiến cho độc tố dễ tích tụ trong cơ thể, tàn phá sức khỏe con người. Đây cũng chính là nguồn cơn của nhiều bệnh tật, trong đó có các bệnh về gan, ung thư gan.

Thái Hà