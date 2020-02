Phạt đến 7 triệu đồng nếu vứt bỏ khẩu trang không đúng nơi quy định

Quảng cáo

Theo Bộ Y tế, bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (Covid-19) trên thế giới đang có diễn biến phức tạp. Theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Bộ Y tế, đến 14 giờ ngày 14/02/2020, tình hình dịch bệnh Covid- 19 trên thế giới đã ghi nhận 64.439 ca mắc, trong đó tại Trung Quốc đại lục 63.852 ca. Tổng số trường hợp tử vong là 1.383.Tại Việt Nam có 16 trường hợp được xác định dương tính với loại virus này. Nhằm hạn chế sự lây lan dịch bệnh Covid- 19, Tổ chức Y tế thế giới và Bộ Y tế Việt Nam đã khuyến cáo người dân áp dụng các biện pháp phòng ngừa, trong đó có việc sử dụng và thải bỏ khẩu trang sau khi sử dụng đúng nơi quy định.Tuy nhiên, hiện nay có tình trạng người dân vứt bỏ khẩu trang bừa bãi, không đúng nơi quy định, có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường và lây lan dịch bệnh.Căn cứ Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, Bộ Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị chuyên môn tại địa phương thực hiện tăng cường truyền thông, hướng dẫn người dân: khi tháo bỏ khẩu trang chỉ cầm vào phần dây đeo qua tai để tháo khẩu trang; sau khi tháo khẩu trang cho ngay vào thùng đựng chất thải có nắp đậy kín theo quy định và rửa sạch tay;Bố trí đầy đủ thùng đựng chất thải có nắp đậy kín tại nơi công cộng.Đồng thời, tăng cường kiểm tra, xử phạt đối với các hành vi vứt, thải bỏ khẩu trang không đúng nơi quy định theo Điểm c, Điểm d, Khoản 1, Điều 20 Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công an: Chỉ đạo các cơ quan,đơn vị thuộc thẩm quyền tăng cường kiểm tra, xử phạt đối với các hành vi vứt, thải bỏ khẩu trang không đúng nơi quy định theo Điểm c, Điểm d, Khoản 1, Điều 20 Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.Điểm c, Điểm d, Khoản 1, Điều 20 Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường nêu rõ:Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi vứt, thải, bỏ rác thải sinh hoạt không đúng nơi quy định tại khu chung cư, thương mại, dịch vụ hoặc nơi công cộng, trừ vi phạm quy định tại điểm d khoản này.Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với hành vi vứt, thải rác thải sinh hoạt trên vỉa hè, đường phố hoặc vào hệ thống thoát nước thải đô thị hoặc hệ thống thoát nước mặt trong khu vực đô thị.

Quảng An