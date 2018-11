Phát hiện loài sâm quý chứa hoạt chất giúp bổ sung estrogen cực cao

Những thông tin khoa học này đã được đưa ra tại hội thảo: "Công bố kết quả nghiên cứu dược liệu sâm tố nữ trong chăm sóc sắc đẹp và sinh lý nữ, chuyển giao đề tài chiết xuất hoạt chất quý trong sâm tố nữ", vừa diễn ra Hà Nội.

1. Sâm tố nữ - đột phá mới giúp bổ sung nội tiết tố nữ hiệu quả

Tại hội thảo, PGS. TS Nguyễn Thượng Dong đã báo cáo kết quả đề tài: “Nghiên cứu tác dụng của Sâm tố nữ đối với sức khỏe và sinh lý nữ”. Đề tài đã đưa ra đầy đủ các nghiên cứu khoa học chứng minh công dụng vượt trội của Sâm tố nữ trong việc bổ sung estrogen từ tự nhiên.

Phát biểu tại lễ công bố, PGS.TS Nguyễn Thượng Dong cho biết: “Sâm tố nữ là thảo dược có thể giải quyết được cả 3 vấn đề: sức khỏe, sắc đẹp và sinh lý nữ, nhất là các vấn đề thường gặp của phụ nữ sau tuổi 35. Các nghiên cứu tại Bệnh viện Hat Yai (Thái Lan), Đại học Chulalongkorn Thái Lan và Anh Quốc đã cho thấy Sâm tố nữ chứa ít nhất 17 hoạt chất có tác dụng tương tự estrogen. Đặc biệt là Deoxymiroestrol – hoạt chất quý chỉ có duy nhất ở Sâm tố nữ có tác dụng estrogen mạnh gấp 1.000 và 10.000 lần so với 2 hoạt chất chính trong mầm đậu nành có tác dụng estrogen là Genistein và Daidzein. Thảo dược này cũng được chứng minh là an toàn cho người sử dụng.”

PGS.TS Nguyễn Thượng Dong phát biểu tại buổi Hội thảo

Lễ ký kết chuyển giao đề tài chiết xuất hoạt chất quý trong Sâm tố nữ

Từ những nghiên cứu trên có thể thấy rằng, việc tìm ra hoạt chất Deoxymiroestrol trong Sâm tố nữ, đã mở ra một liệu pháp bổ sung nội tiết tố mới, đặc biệt hiệu quả cho phụ nữ tuổi trung niên, trong hành trình chăm sóc sức khỏe và duy trì vẻ đẹp tuổi xuân.Bác sỹ Nguyễn Thị Kim Dung - Phó Giám đốc viện Sức khỏe sinh sản (RAFH) “Sau tuổi 40, người phụ nữ phải đối mặt với nhiều thay đổi trong cơ thể mà nguyên nhân là do sự thiếu hụt nội tiết tố nữ estrogen Do đó việc bổ sung lượng estrogen bị thiếu hụt là điều vô cùng cần thiết. Việc tìm ra một dược liệu chứa hoạt chất có tác dụng estrogen tự nhiên mạnh như sâm tố nữ là một tin vui đối với các chị em, giúp phụ nữ có thêm giải pháp mới bổ sung estrogen an toàn, hiệu quả.”Hoạt chất Deoxymicroestrol trong sâm tố nữ tuy rất quý, nhưng là hoạt chất không bền, dễ bị oxy hóa thành chất khác. Nên những cách sử dụng Sâm tố nữ thủ công sẽ không đem lại hiệu quả như kỳ vọng.Chính bởi vậy, từ năm 2017 - 2018, Viện Hóa học – Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam đã tiến hành đề tài: “Nghiên cứu xây dựng quy trình chiết xuất, phân lập các hoạt chất chính trong sâm tố nữ và ứng dụng vào sản xuất". Đề tài đã đạt được những kết quả rất đáng ghi nhận: các nhà khoa học đã phân lập được các hoạt chất chính trong Sâm tố nữ như: Deoxymiroestrol,Miroestrol…; Hơn thế nữa hàm lượng hoạt chất Deoxymiroestrol trong củ sâm tố nữ Việt Nam cao gấp gần 6 lần mẫu sâm tố nữ Thái Lan (nơi được coi là quê hương của sâm tố nữ).Cũng tại buổi Hội thảo ngày 8/11 vừa qua, Viện Hóa học – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã chuyển giao độc quyền công nghệ chiết xuất hoạt chất quý trong Sâm tố nữ cho công ty TNHH Tuệ Linh, để ứng dụng vào sản xuất sản phẩm Sâm nhung tố nữ Tuệ Linh. Sản phẩm là sự kết hợp giữa Sâm tố nữ và các nguyên liệu quý, sẽ giúp giải quyết toàn diện các vấn đề của phụ nữ sau tuổi 35: vừa bổ sung nội tiết tố nữ, cải thiện nhanh các triệu chứng tiền mãn kinh như bốc hỏa, mất ngủ, suy giảm sinh lý; vừa giúp tăng cường độ đàn hồi cho da, giúp da đẹp mịn màng, từ đó giúp phụ nữ sẽ trẻ hơn, khỏe hơn, đẹp hơn.