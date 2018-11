Phát hiện mới về thời gian thực của mỗi 'cuộc yêu'

Các nhà khoa học đã đề nghị 500 cặp vợ chồng trên toàn thế giới sử dụng đồng hồ bấm giờ để đo khoảng thời gian cần thiết từ lúc mới “đi chợ” đến khi “hết tiền”. Và kết quả thực đáng ngạc nhiên.Trong khoảng thời gian 4 tuần, mỗi khi các cặp vợ chồng quan hệ, các nhà nghiên cứu đề nghị họ bấm nút “bắt đầu” trên đồng hồ khi dương vật bắt đầu thâm nhập và bấm nút “ngừng” khi xuất tinh.Kết quả cho thấy thời gian để đạt được sự thỏa mãn đối với các cặp vợ chồng khác nhau là rất đa dạng, dao động từ 33 giây tới 44 phút.Nhưng đối với tất cả các cặp vợ chồng, thời gian của “cuộc yêu” trung bình diễn ra trong 5,4 phút.Thật thú vị là, đeo bao cao su cũng không ảnh hưởng mấy đến thời gian của “cuộc yêu” và điều này cũng xảy ra tương tự như đối với những người bị cắt bao quy đầu.Thực tế đó thách thức một số suy nghĩ thông thường về độ nhạy dương vật và mối quan hệ của nó để duy trì sức mạnh trong bao.Ngoại trừ các cặp đôi Thổ Nhĩ Kỳ, thời gian của “cuộc yêu” không khác biệt mấy trong những cặp đôi đến từ các quốc gia khác.Các cặp vợ chồng Thổ Nhĩ Kỳ thường có thời gian “cuộc yêu” ngắn hơn 3,7 phút so với các cặp vợ chồng đến từ các quốc gia như Hà Lan, Tây Ban Nha, Anh và Mỹ.Tuổi tác cũng đóng một vai trò, người lớn tuổi thường có xu hướng đến với đoạn kết của “cuộc yêu” sớm hơn.Trước khi bạn so sánh chính mình với dữ liệu, điều quan trọng cần lưu ý là khó có thể đo thời gian xuất tinh chính xác trong khi quan hệ tình dục.Những người tham gia nghiên cứu, vì một vài lý do, như muốn chứng minh khả năng bền bỉ của mình có thể đã phóng đại thời gian yêu của họ. Và mỗi cặp vợ chồng lại có sở thích khác nhau về màn dạo đầu và màn “thực chiến”.Nhưng lợi ích thực của nỗ lực kéo dài những lần ra vào là gì khi bạn lập được kỷ lục về thời gian?Đó là niềm vui, và cũng có thể là một lợi ích tiến hóa của một “cuộc yêu” dài hơn.Năm 2003, sử dụng âm đạo, dương vật nhân tạo và tinh trùng nhân tạo (nước ngô ép) các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng, gờ nổi xung quanh đầu dương vật thực sự làm xáo trộn dịch âm đạo.Nghiên cứu gợi ý rằng, sự nhún mạnh lặp đi lặp lại có thể giúp thay đổi tinh dịch của người đàn ông, làm chúng trở nên khác với trước khi xuất tinh, giúp cho tinh trùng có cơ hội tiếp cận trứng tốt hơn.Điều đó cũng có thể giải thích lý do tại sao một số người đàn ông cảm thấy khó chịu hoặc đau đớn khi tiếp tục nhún sau khi đã xuất tinh, vì có lẽ, việc làm đó có nguy cơ đưa tinh dịch của họ chảy ngược ra.

H.K

New York Post