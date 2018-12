Phát hiện ung thư ... tinh hoàn nhờ đi khám vô sinh

Các bác sĩ Trung tâm Nam học, Bệnh viện Việt Đức cho biết vừa tiếp nhận một bệnh nhân nam (26 tuổi, ở Hoà Bình) trong tình trạng tinh hoàn phải to dần, kèm theo đau tức trong 2 tháng.Khai thác tiền sử bệnh nhân cho hay, bệnh nhân đã lấy vợ một năm chưa có con. Trước đó, bệnh nhân đã mổ hạ tinh hoàn 2 bên do ẩn tinh hoàn năm 2003 tại Bệnh viện Nhi Trung ương.Qua thăm khám lâm sàng thấy bệnh nhân có tinh hoàn phải to chắc ấn đau, biến đổi hình thái, tinh hoàn trái nhỏ. Hình ảnh chụp CT chỉ rõ hình ảnh u tinh hoàn phải không xâm lấn ra vỏ tinh hoàn và các tổ chức lân cận.Các bác sĩ chẩn đoán, nam bệnh nhân này bị ung thư tinh hoàn và buộc phải có chỉ định phẫu thuật cắt bỏ một phần "của quý".Theo PGS.TS Nguyễn Quang - Giám đốc Trung tâm Nam học, kết quả giải phẫu bệnh cho thấy bệnh nhân bị u tế bào mầm hỗn hợp ác tính phải. Với trường hợp này nếu không chẩn đoán và xử trí kịp thời, tổn thương ung thư tinh hoàn sẽ phát triển, xâm lấn các cơ tổ chức lân cận, di căn các cơ quan khác và ức chế tinh hoàn trái phát triển."Tuy nhiên, do bệnh nhân này đã lập gia đình và chưa có con nên các bác sĩ đã quyết định lấy tinh trùng và gửi vào Ngân hàng mô tại Bệnh viện Việt Đức trước khi phẫu thuật"- PGS.TS Nguyễn Quang cho hay.Theo các bác sĩ, sau khi phẫu thuật nam thanh niên này sẽ điều trị thuốc nhưng để hạn chế nguy cơ bệnh nhân phải điều trị hoá chất dẫn đến tinh trùng bị chết hoặc yếu sẽ khó có "nguồn vốn" để sinh con nên bệnh nhân được chỉ định trữ tinh trùng trước ca phẫu thuật.

Oải Hương