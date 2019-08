'Phi công trẻ' chạy làng sau khi ẵm cả tiền lẫn tình của cô chủ

Quảng cáo

Sau những gì xảy ra trong câu chuyện, thì sai lầm này là do chị lựa chọn chứ chăng ai dẫn dắt hay ép buộc chị. Vì vậy, theo tôi việc trả giá cho sự mê muội trong tình yêu, cho suy nghĩ nông nổi và quyết định dại khờ của chị là khó tránh khỏi. Bây giờ hậu quả không mong muốn cũng đã đến với chị, tôi thành thật khuyên chị giữ bình tĩnh, đừng vì cú vấp ngã khá đau này mà làm điều dại dột khiến vừa hại thân vừa phiền lòng má của chị.Là phụ nữ tôi đã 2 lần làm mẹ vì thế tôi khuyên chị hãy yên tâm, vui vẻ thực hiện thiên chức trời ban cho phụ nữ đi chị. Rồi chị sẽ thấy hạnh phúc khi đón bé chào đời cho dù chị làm mẹ trong hoàn cảnh không thuận lợi. Bé không có lỗi chị hãy dũng cảm chấp nhận để cho con chị một cuộc sống tốt đẹp, một tương lai sáng sủa như nhiều tấm gương mẹ đơn thân nuôi dưỡng, giáo dục con thành công mà không cần phụ thuộc vào những người đàn ông xấu xa, hèn kém khi họ cố tình “quất ngựa truy phong”, cố tình chối bỏ giọt máu của mình như thế.Mạnh mẽ, nghị lực lên chị nhé. Bên chị còn có má đẻ, có người thân, nếu cần chị nên tâm sự, nên tìm đến sự giúp đỡ cưu mang của họ để vượt qua giai đoạn khó khăn này.Mong chị bình an, mẹ tròn con vuông và luôn mạnh khoẻ may mắn.

An Trí