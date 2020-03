Phụ nữ bị lạc nội mạc tử cung - Cảnh giác nguy cơ vô sinh, hiếm muộn

Lạc nội mạc tử cung là gì?

Theo thống kê, cứ khoảng 10 phụ nữ trong độ tuổi sinh sản thì lại có 1 người bị lạc nội mạc tử cung, với tổng số trường hợp mắc bệnh trên toàn thế giới là 176 triệu người.

Đây là tình trạng các mô nội mạc tử cung (là lớp mô lót phía mặt trong tử cung, chịu ảnh hưởng của hormone sinh dục) không nằm ở phía trong mà phát triển bên ngoài tử cung, bám vào những cơ quan như: Ống dẫn trứng, bàng quang, buồng trứng,...

Ảnh hưởng nguy hiểm nhất của lạc nội mạc tử cung là tiềm ẩn nguy cơ gây vô sinh, hiếm muộn ở phụ nữ. Nguyên nhân là do tình trạng này làm biến dạng các tổ chức vùng chậu gây dính, bít tắc, ảnh hưởng đến chức năng vòi trứng, buồng trứng, tử cung. Những mảnh nội mạc dính xung quanh ống dẫn trứng cũng cản trở sự di chuyển của trứng và quá trình gặp gỡ với tinh trùng.

Có thể thấy, nguyên nhân chính gây ra lạc nội mạc tử cung là do khí huyết kém lưu thông hoặc hệ miễn dịch suy giảm. Vậy bệnh lý này gây ra những hệ luỵ gì?

Phụ nữ mắc lạc nội mạc tử cung tiềm ẩn nguy cơ vô sinh

Bên cạnh đó, phụ nữ bị lạc nội mạc tử cung có nguy cơ sảy thai lên tới 76%. Điều này là do các tế bào nội mạc phát triển sai vị trí khiến lớp niêm mạc tử cung mỏng hơn, dẫn tới không hoàn thành “nhiệm vụ” bảo vệ phôi thai. Cùng với đó, nguy cơ sinh non, xuất huyết,… cũng gia tăng.

Sản phẩm thảo dược - Giải pháp hiệu quả, an toàn cho phụ nữ bị lạc nội mạc tử cung

Nhìn chung, lạc nội mạc tử cung có thể gây ảnh hưởng tới quá trình thụ thai, làm tăng nguy cơ sảy thai, sinh non nên được coi là một yếu tố phổ biến dẫn tới vô sinh, hiếm muộn. Từ đó, các chuyên gia đưa ra mục tiêu điều trị lạc nội mạc tử cung như sau:

- Trước hết là cải thiện nhanh các triệu chứng đau bụng kinh dữ dội, rối loạn kinh nguyệt, chảy máu kinh bất thường,...

- Sau đó, ngăn ngừa sự xâm lấn của các tế bào “đi lạc”, triệt tiêu dần khối u nội mạc tử cung mà không cần phẫu thuật, đồng thời cần điều hoà nội tiết tố, ổn định chu kỳ kinh nguyệt, tăng cường sức khỏe sinh sản.

Thế nhưng, hiện nay, điều trị lạc nội mạc tử cung theo tây y mới chỉ dừng lại ở việc cải thiện triệu chứng chứ chưa đi sâu vào căn nguyên của bệnh. Hơn thế, thuốc điều trị hoặc phương pháp phẫu thuật vẫn tồn tại một số tác dụng không mong muốn, ảnh hưởng tiêu cực, thậm chí làm suy giảm sức khỏe sinh sản. Do đó, nhiều người có xu hướng tìm tới những sản phẩm thảo dược, phát triển từ các bài thuốc đông y cổ truyền, tiêu biểu như thực phẩm bảo vệ sức khỏe Phụ Lạc Cao EX để hỗ trợ điều trị lạc nội mạc tử cung hiệu quả và an toàn hơn.