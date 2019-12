Quá bất ngờ khi đi bộ 30 phút mỗi ngày, bệnh tật lại 'bay sạch' thế này

Quảng cáo

Thiếu ngủ sẽ làm ảnh hưởng đến sức khỏe lẫn năng suất làm việc của bạn. Vì thế, một trong những tác dụng của đi bộ buổi tối, ngoài việc giúp bạn giảm căng thẳng, lưu thông các mạch máu trong cơ thể, đi bộ buổi tối còn giúp bạn có được giấc ngủ ngon và sâu hơn hằng đêm.Theo các chuyên gia, việc đi bộ buổi tối sẽ tiết ra hormone Endorphins, Serotonin và Dopamin trong não bộ giúp giảm căng thẳng stress, mệt mỏi, làm tinh thần phấn chấn.Việc đi bộ buổi tối thường xuyên giúp tăng năng lượng, thư giãn thần kinh, giảm stress, khiến tâm tình trở nên vui vẻ hơn. Nếu bạn đồng hành đi bộ cùng người khác, việc giao tiếp sẽ khiến bạn thấy thoải mái, bớt trầm cảm hơn.Nhiều người nghĩ rằng chỉ có khi bạn thực hiện chạy bộ hoặc chỉ có hoặc đi bộ nhanh mới có thể giúp bạn tăng sự phát triển cơ bắp. Tuy nhiên, việc tập luyện đi bộ thể dục thường xuyên nhẹ nhàng vẫn có thể giúp bạn cải thiện cơ bắp hoàn hảo nếu như bạn có một kế hoạch tập luyện đúng chuẩn.Tác dụng của đi bộ nói chung vào các khoảng thời gian khác nhau đều giúp bạn cải thiện sự phát triển cơ bắp. Nhất là bài tập nhẹ nhàng này, nếu tập trong thời gian dài và đều đặn rất tốt.Tình trạng hay quên, mất trí nhớ tạm thời hay bệnh Alzheimer ở người già sẽ được cải thiện nếu dành 3 lần mỗi tuần cho việc đi bộ. Đồng thời nếu đi bộ thường xuyên sẽ giúp bạn nâng cao tổng thể sức khỏe và tinh thần. Hơn nữa sự căng thẳng, mệt mỏi, mất tập trung cũng tan biến do lượng Endorphins luôn ở mức cao.Đi bộ đều đặn mỗi ngày giúp cơ thể lưu thông máu dễ dàng, hạ thấp huyết áp và cholestero từ đó giảm nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch. Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng sự hình thành các cục máu đông ở người thường xuyên đi bộ thấp hơn những người không đi bộ, qua đó giảm nguy cơ bị nhồi máu cơ tim.Lời khuyên cho những người trẻ có công việc đặc thù hay ngồi một chỗ là nên dành khoảng 30 phút mỗi ngày để đi bộ, nó sẽ giúp các mạch máu tăng tính đàn hồi, giảm nguy cơ vỡ mạch máu.Theo một nghiên cứu của Step To Health – một trang chuyên về sức khỏe uy tín với những phụ nữ ung thư vú và ưng thư đường ruột thì việc đi bộ mỗi ngày sẽ giúp ngăn ngừa và chống lại những loại ung thư này khá hiệu quả. Đặc biệt những phụ nữa đi bộ từ 60 phút mỗi ngày sẽ giảm 14% nguy cơ ung thư vú so với những người chỉ đi bộ từ 30 phút mỗi ngày.Với những người bị bệnh tiểu đường, thì lợi ích của việc đi bộ thường xuyên mỗi ngày sẽ là giảm lượng đường trong máu xuống thấp hơn định lượng trong 24h, tình trạng sức khỏe tốt hơn những người thường xuyên ngồi một chỗ. Một cuộc kiểm tra với nhóm người “đi bộ” và “chạy bộ” chỉ ra rằng, những người đi bộ có sự cải thiện về chức năng dung nạp glucose (sự hấp thu đường bởi tế bào) tốt hơn 6 lần so với những người chạy bộ.Đối với hệ tiêu hóa, việc chạy bộ hay đi bộ mỗi ngày cũng sẽ giúp cơ thể hấp thu chất dinh dưỡng tốt hơn, ngăn ngừa các bệnh về đường ruột như viêm loét dạ dày, táo bón.Nghiên cứu tại Mỹ trên một nhóm người thường đi bộ trong 6 tháng, cho thấy cơ thể dung nạp glucose gần gấp 6 lần so với nhóm người chạy, có nghĩa lượng đường trong máu hấp thụ tốt.Đi bộ làm tăng lưu lượng oxy trong máu và tốt cho phổi, thải độc cơ thể.Tưởng như không liên quan nhưng đi bộ có thể chống lại bệnh tăng nhãn áp bằng cách giảm áp lực mắt.Đi bộ là hoạt động khiến khớp di chuyển nhiều hơn, ngăn ngừa loãng xương và giảm nguy cơ gãy xương. Tổ chức Arthritis khuyên bạn nên đi bộ thường xuyên ít nhất 30 phút mỗi ngày để giảm đau hoặc viêm khớp.Đi bộ là hoạt động nhẹ nhàng không gây đau đớn hoặc khó chịu mà máu lại lưu thông tốt hơn trong cấu trúc cột sống. Do đó đi bộ giúp bạn cải thiện tư thế và tính linh hoạt - yếu tố quan trọng cho cột sống khỏe mạnh.Lợi ích của việc đi bộ đặc biệt có tác dụng với cả nam và nữ trong cuộc sống, giúp họ cải thiện đời sống tình dục đáng kể. Ở nam giới, bệnh rối loạn cương dương hay còn gọi là bất lực thường xảy ra do sự rối loạn về các cơ và dây thần kinh, sự điều tiết hooc môn không đều đặn. Một số bệnh khác cũng ảnh hưởng đến chức năng này như bệnh béo phì, đa xơ cứng. Những bệnh này đều sẽ được cải thiện bằng việc đi bộ mỗi ngày, giúp tình trạng sức khỏe sinh lý sẽ dần trở lại bình thường.

Hòa Thuận (tổng hợp)