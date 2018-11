Ra mắt dự án hỗ trợ đem lại ánh sáng cho người khiếm thị

Sáng 30/11, tại TPHCM, Kênh Y tế và Sức khỏe ytvn.vn phối hợp cùng Hội đồng bảo trợ Trung ương Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam và Quỹ hỗ trợ từ thiện C.P. Việt Nam ra mắt dự án Chăm sóc mắt và hỗ trợ người khiếm thị, mang tên Khát vọng sáng. Dự án ra đời với mong muốn hướng dẫn người dân cách chăm sóc và bảo vệ mắt; hỗ trợ, giúp đỡ người có bệnh lý về mắt và người khiếm thị; kêu gọi tinh thần nhân ái, sẻ chia và tuyên truyền về việc hiến ghép giác mạc đến cộng đồng.

Có mặt tại buổi lễ ra mắt dự án Khát vọng sáng, chị Nguyễn Trần Thùy Dương (mẹ của bé Hải An – cô bé 7 tuổi nhưng đã hiến giác mạc sau khi qua đời vì trọng bệnh) chia sẻ câu chuyện xúc động về hành trình sinh con, cùng con chống chọi nỗi đau bệnh tật và hành động nhân văn của con mình.

Chị Thể Hạnh (thứ hai từ trái qua), chị Thùy Dương và anh Hữu Hoàng chia sẻ tại chương trình

Chị Thùy Dương cho biết, khi sinh ra bé Hải An, chị gặp tai biến nặng. Và chính tiếng khóc của Hải An như là “tiếng khóc của thiên thần” đã đánh thức những tiềm năng trong chị để dần sau đó hai mẹ con cùng kiên cường bước qua những nỗi đau cơ thể. “Suốt quá trình sinh sống của mình, Hải An đã làm được điều mà tôi tâm nguyện, đó là sống tốt cho chính mình. Hơn nữa, con còn sống tốt, sống đẹp cho người khác, cho xã hội”, chị Thùy Dương tâm sự.