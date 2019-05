Rau củ rẻ bèo bán đầy ở Việt Nam, giải độc gan tốt không ngờ

Ngày càng phổ biến với người Việt Nam, rong biển thực sự là một loại thực phẩm hữu ích cho sức khỏe. Chúng có chứa lượng chất chống oxy hóa cao và một loạt các chất phytochemical như polyphenol và fucoxanthin. Các chất spirulina và chlorella có trong rong biển đều được chứng minh là có hiệu quả loại bỏ chất độc nặng ra khỏi cơ thể. Ảnh minh hoạ: Internet

Được biết đến như là một chất thanh lọc máu hiệu quả, củ cải đường có chứa nhiều axit nitric giúp tăng lưu lượng máu trong cơ thể. Việc ăn hoặc uống nước ép củ cải đường cung cấp cho cơ thể một lượng lớn vitamin E, carotenes, axit phenolic và betalain, một loại chất chống oxy hóa giúp sửa chữa và tái tạo tế bào trong gan.Nếu bạn chưa từng thử thì có thể làm ngay một cốc nước ép hoặc một bát salad với táo, cần tây, nước cốt chanh… để cảm nhận khả năng thanh lọc gan của củ cải đường.Dứa không chỉ có nhiều vitamin C hơn cam, mà còn chứa bromelain enzyme tiêu hóa, giúp làm sạch ruột già và hỗ trợ tiêu hóa. Chất bromelain thực sự tốt cho sức khỏe của gan. Đây là một loại enzyme giúp phân hủy các chất độc trong cơ thể con người và hỗ trợ cho việc loại bỏ chất độc hại ra khỏi cơ thể.Nếu có một loại cây có thể được coi là ma thuật đối với sức khỏe thì đó hẳn sẽ là củ nghệ. Được sử dụng trong y học cổ truyền Ayurvedic và Trung Quốc, nghệ có thể điều trị rất nhiều loại bệnh, trong đó có cả rối loạn tiêu hóa và thải độc gan Nghệ tác động đến gan bằng cách tăng sản xuất mật trong túi mật, gan sau đó sẽ sử dụng mật này để loại bỏ độc tố và tiêu hóa chất béo. Curcumin trong nghệ cũng đã được chứng minh khả năng chống viêm mạnh mẽ, điều trị được nhiều loại bệnh khác nhau như bệnh viêm mũi, ung thư, bệnh Alzheimer, bệnh tim mạch, tiểu đường, ngộ độc kim loại nặng và các bệnh về gan khác…Vì mướp đắng có vị đắng, tính hàn, theo các sách y học cổ truyền, có tác dụng trừ nắng, chỉ khát, thanh tâm, thanh gan.Trong mướp đắng có rất nhiều nước, nước có công dụng chuyển chất độc tới thận để thải ra ngoài. Mướp đắng lại có tính hàn, bớt sinh nhiệt, giảm nhiễm độc do nóng trong. Mướp đắng còn có tác dụng mát gan , nên tăng khả năng giải độc cho cơ thể.Cà rốt chứa nhiều beta-carotene, giúp tăng cường sức khỏe của gan, điều chỉnh mức đường huyết và giảm tình trạng viêm bên trong cơ thể.Ăn nhiều bơ giúp cơ thể sản xuất ra chất chống oxy hóa, giúp loại bỏ các độc tố và chất độc ra khỏi cơ thể, đặc biệt là gan.Ngày càng phổ biến với người Việt Nam, rong biển thực sự là một loại thực phẩm hữu ích cho sức khỏe. Chúng có chứa lượng chất chống oxy hóa cao và một loạt các chất phytochemical như polyphenol và fucoxanthin. Các chất spirulina và chlorella có trong rong biển đều được chứng minh là có hiệu quả loại bỏ chất độc nặng ra khỏi cơ thể.Cam, quýt, bưởi chứa nhiều vitamin C và chất chống oxy hóa, giúp tăng quá trình thanh lọc chất độc của gan.Một ly nước cam, quýt, bưởi giúp đẩy mạnh quá trình tạo thành các enzyme giải độc gan và đào thải những độc tố khác.Trà xanh chứa các chất chống oxy hóa có nguồn gốc thực vật, gọi là catechin - hợp chất hỗ trợ chức năng gan.Các loại rau lá xanh như mướp đắng, rau diếp, rau xà lách... thanh lọc gan rất tốt do chúng giàu chất diệp lục có khả năng hấp thụ độc tố từ máu. Ngoài ra, rau xanh còn trung hòa các kim loại nặng, hóa chất và thuốc trừ sâu, bảo vệ gan. Bạn nên ăn rau xanh hàng ngày.Quả óc chó chứa nhiều axit amin arginine, hỗ trợ gan giải độc amoniac. Chúng có hàm lượng axit béo glutathione và omega-3 cao, hỗ trợ gan thải độc.Ngoài các loại ngũ cốc hàng ngày bạn ăn như gạo, bột mì... nên bổ sung một số loại khác như hạt quinoa, hạt kê, kiều mạch. Chúng có chứa gluten, hỗ trợ quá trình thải độc gan

Quảng An (tổng hợp)