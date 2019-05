Rau quả là 'thần dược' cho gan, giá rẻ bèo ở Việt Nam

Một chế độ ăn nhiều rau quả sẽ giúp gan hoạt động tốt hơn.Bông cải xanh là một trong các lựa chọn tốt nhất.Một số nghiên cứu cho thấy thực phẩm này có thể cải thiện tình trạng gan nhiễm mỡ. Ảnh minh hoạ: Internet

Hiện nay, một số nghiên cứu về củ cải đường đã chỉ ra rằng bên cạnh việc duy trì sức khỏe của tim, nước ép củ cải đường còn có khả năng tương tự với gan bằng cách giảm tổn thương do oxy hóa và viêm gan, đồng thời hỗ trợ tăng số lượng các enzyme giải độc tự nhiên. Ảnh minh hoạ: Internet

Các loại hạt chứa nhiều chất béo và chất dinh dưỡng, bao gồm vitamin E cũng như hoạt chất chống oxy hóa mang lại nhiều lợi ích về mặt sức khỏe cho con người, đặc biệt là tim. Một số quả hạch cũng có ảnh hưởng tích cực đến chức năng gan. Ảnh minh hoạ: Internet

Nho, đặc biệt là nho đỏ và nho tím, chứa nhiều hoạt chất có lợi cho sức khỏe con người. Một trong những chất phổ biến nhất là resveratrol. Theo các kết quả từ nhiều cuộc nghiên cứu, nho và nước ép nho đem đến lợi ích cho gan , ví dụ như giảm viêm, ngăn ngừa tổn thương và tăng hiệu quả của việc chống oxy hóa.Hiện nay, một số nghiên cứu về củ cải đường đã chỉ ra rằng bên cạnh việc duy trì sức khỏe của tim, nước ép củ cải đường còn có khả năng tương tự với gan bằng cách giảm tổn thương do oxy hóa và viêm gan, đồng thời hỗ trợ tăng số lượng các enzyme giải độc tự nhiên.Thực phẩm chứa nhiều chất xơ có thể giúp gan hoạt động một cách tốt nhất.Nếu bạn muốn bắt đầu một ngày mới tràn trề năng lượng, hãy thử một bát yến mạch.Nghiên cứu cho thấy yến mạch có thể giúp bạn giảm cân hiệu quả, và ngăn ngừa được một số bệnh gan.Một chế độ ăn nhiều rau quả sẽ giúp gan hoạt động tốt hơn.Bông cải xanh là một trong các lựa chọn tốt nhất.Một số nghiên cứu cho thấy thực phẩm này có thể cải thiện tình trạng gan nhiễm mỡ Các loại hạt chứa nhiều chất béo và chất dinh dưỡng, bao gồm vitamin E cũng như hoạt chất chống oxy hóa mang lại nhiều lợi ích về mặt sức khỏe cho con người, đặc biệt là tim. Một số quả hạch cũng có ảnh hưởng tích cực đến chức năng gan Một nghiên cứu quan sát kéo dài sáu tháng ở 106 người mắc bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu cho thấy việc ăn các loại hạt giúp cải thiện men gan.Bên cạnh đó, một nghiên cứu quan sát khác cho thấy nam giới chỉ ăn một lượng nhỏ hạt và quả hạch có nguy cơ phát triển bệnh gan nhiễm mỡ do rượu cao hơn những người có thói quen hoặc sở thích ăn loại thực phẩm này. Mặc dù các chuyên gia vẫn yêu cầu có thêm nhiều nghiên cứu chất lượng hơn về vấn đề này, dữ liệu sơ bộ vẫn cho thấy các loại hạt chiếm vị trí khá cao trong danh sách các loại thực phẩm tốt cho gan.Trà xanh chứa chất chống oxy hóa gọi là catechin.Catechin giúp cơ thể chống lại ung thư, bao gồm cả ung thư gan. Thực tế cho thấy lá trà xanh chứa nhiều catechin hơn là trà đá hoặc các loại trà pha sẵn.Rau bina chứa một chất chống oxy hóa mạnh mẽ được gọi là glutathione, giúp gan hoạt động một cách khỏe mạnh. Mặt khác, rau bina dễ dàng chế biến thành nhiều món ăn khác nhau như salad, xào, luộc…Chất polyphenol có thể bảo vệ gan khỏi bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu, béo phì và cholesterol cao. Ngoài ra, polyphenol còn chưa trong các loại thực phẩm khác như socola đen, ô liu và mậnLà một nguồn cung cấp chất chống oxy hóa tự nhiên, bưởi được xếp vào nhóm thực phẩm tốt cho gan. Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng các chất chống oxy hóa có trong bưởi góp phần làm giảm sự phát triển của xơ gan, thường là kết quả của viêm gan mãn tính.

Hoà Thuận (tổng hợp)