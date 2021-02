Rỉ tai mẹ bầu về khoa sản sang xịn của bệnh viện nghìn tỷ sắp khai trương tại Hà Nội

Quảng cáo

Khoa Sản - Bệnh viện Hồng Ngọc cơ sở Mỹ Đình (hay còn gọi là Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Phúc Trường Minh) là chuyên khoa mũi nhọn, được chú trọng đầu tư mạnh mẽ về chất lượng dịch vụ. Theo đó, khoa được trang bị nhiều máy móc hiện đại, nhập khẩu từ tập đoàn cung cấp thiết bị y tế hàng đầu Hoa Kỳ - GE như: máy siêu âm 4D Voluson E8 tích hợp nhiều công nghệ thông minh, giúp phát hiện sớm và chính xác các bất thường thai nhi; Moniter theo dõi sản khoa Phillips Avalon với độ chính xác cao giúp theo dõi tim thai và cơn co tử cung... Chính vì vậy, các mẹ có thể hoàn toàn tin tưởng theo dõi thai kỳ một cách chính xác cũng như an tâm sử dụng những thiết bị hỗ trợ chăm sóc trong và sau sinh để “vượt cạn” an toàn, nghỉ ngơi nhẹ nhàng.

Đặc biệt, số phòng lưu viện sau sinh được nhân đôi lên 31 phòng với đầy đủ loại phòng như phòng VIP, phòng Deluxe, phòng đơn, phòng đôi trong không gian xanh mát chan hòa ánh sáng tự nhiên, sẽ giúp các sản phụ có thể lựa chọn không gian nghỉ ngơi sau sinh phù hợp nhất.

Thêm vào đó, phòng lưu viện dành cho sản phụ cũng được thiết kế chuyên biệt với tủ để đồ có mã khóa riêng, tủ lạnh cá nhân được vệ sinh tiệt trùng sạch sẽ, phòng tắm tiện nghi như khách sạn 5*. Màn hình Entertainment Unit kết nối Netflix và nhiều tính năng giải trí sau sinh là tiện ích mới mà mẹ bầu sẽ được trải nghiệm trong thời gian tới tại phòng lưu viện sản khoa Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Mỹ Đình.

Đi đẻ “nhẹ tênh” với chuyên gia sản khoa hàng đầu có tầm, có tâm

Khoa Sản Bệnh viện Hồng Ngọc được biết đến là nơi hội tụ những bác sĩ sản khoa giỏi và giàu kinh nghiệm, là những “bà đỡ” mát tay được hàng ngàn mẹ tin yêu tại Hồng Ngọc bởi sự tận tậm, chu đáo và chuyên nghiệp như: Ths.Bs. Thầy thuốc ưu tú Bùi Xuân Quyền – Nguyên Trưởng khoa Sản dịch vụ – Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, với hơn 40 năm kinh nghiệm; BSCK II. Đỗ Văn Tú – Nguyên Phó trưởng khoa Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên, được đào tạo chuyên sau tại Bệnh viện Từ Dũ; Ths.Bs. Thầy thuốc ưu tú Phan Văn Quý từng tu nghiệp chuyên sâu về Sản – Phụ khoa tại Vương Quốc Anh với 32 năm kinh nghiệm làm việc tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương…

Đội ngũ bác sĩ Sản khoa được tin tưởng tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Mỹ Đình

Trong suốt 18 năm qua, đã có hơn ba mươi ngàn em bé chào đời khỏe mạnh trong vòng tay nâng niu của các bác sĩ, y tá Bệnh viện Hồng Ngọc.

Bước sang năm 2021, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc cơ sở Mỹ Đình đi vào hoạt động, đội ngũ bác sĩ được yêu mến tại khoa Sản tiếp tục đồng hành cùng các mẹ trên hành trình vượt cạn thiêng liêng.

Tiện ích vượt trội, trải nghiệm thai sản đẳng cấp từ bệnh viện 5* nghìn tỷ

Nằm trong tổng thể quy hoạch hiện đại, thông minh của Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc cơ sở Mỹ Đình với diện tích 2,5 ha, quy mô 250 giường nội trú và năng lực đón tiếp hơn 2000 lượt khám chữa bệnh mỗi ngày, khoa Sản là điểm đến thiên đường mang đến cho mẹ và bé những trải nghiệm thai sản – nghỉ dưỡng tiện nghi, đẳng cấp.

Trọn vẹn an tâm với dịch vụ thai sản và sinh con trọn gói của Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Mỹ Đình

Sản phụ và người thân lưu trú còn có thể sử dụng nhiều dịch vụ hiện đại nằm trong tổng thể tiện ích ấn tượng của bệnh viện theo mô hình bệnh viện thông minh – Smart Hospital 4.0 như: Hệ thống phòng Gym – Yoga – Spa; Bể bơi thủy trị liệu đầu tiên tại bệnh viện; Hệ thống nhà hàng – café – cửa hàng tiện lợi – siêu thị phục vụ 24/24 …

Tháng 3/2021, khoa Sản Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Mỹ Đình sẽ chính thức đi vào hoạt động và đón những mẹ bầu đầu tiên. Hy vọng rằng, các mẹ và gia đình sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời khi đăng ký gói thai sản và sinh con trọn gói tại bệnh viện.

P.V