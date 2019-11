Sai lầm khi chế biến thịt vừa mất chất, vừa rước đống bệnh vào người

Quảng cáo

Để chế biến lạp xưởng, chân giò hun khói, thịt hun khói… bạn có thể nấu, đồ làm cho chất nitrat amoni bay theo hơi nước. Không nên chiên, rán lạp xưởng.

Các chuyên gia y tế khuyến cáo, không nên giữ các loại thịt gia cầm, nhất là thủy sản còn sống trong ngăn lạnh quá 2 ngày. Với thịt chế biến cũng không nên để quá 5 ngày.Nguyên nhân là bởi thịt bảo quản trong ngăn lạnh quá lâu sẽ làm vi khuẩn phát sinh và mất đi dưỡng chất vốn có của nó.Cuộc sống bận rộn nên nhiều gia đình thường dữ trữ thịt trong tủ lạnh, khi nấu chỉ cần rã đông là được. Song không phải ai cũng biết rã đông đúng cách.Theo đó, việc bỏ thịt từ tủ lạnh ra ngoài nhiệt độ phòng là cách rã đông sai lầm nhiều người mắc phải. Bạn có biết rằng nhiệt độ phòng là môi trường lý tưởng để vi khuẩn sinh sôi.Thậm chí, một số người còn ngâm thịt vào nước nóng để rã đông, cách làm này ảnh hưởng đến sự khuếch tán nhiệt độ, tạo cơ hội cho vi khuẩn sinh sôi, làm thịt mất hết chất.Theo các chuyên gia việc thêm nước lạnh, muối quá sớm vào nồi thịt luộc, hoặc nồi xương hầm… là điều không nên. Nguyên nhân là do thịt đang luộc dở ở nhiệt độ cao, thêm nước lạnh sẽ làm các protein và chất béo trong thịt, xương lập tức bị kết tủa. Thịt vì thế sẽ bị co lại và cứng, không chỉ làm mất đi dinh dưỡng mà mùi vị cũng bị ảnh hưởng.Nhiều bà nội trợ thường dùng đũa chọc vào thịt trong quá trình luộc để kiểm tra chúng đã chín chưa. Song bạn đừng nôn nóng mà chọc đũa hay lật thịt nhiều lần trong khi luộc, rán bởi tất cả chất ngọt và hương vị trong miếng thịt sẽ bị tan ra, khiến món ăn không còn ngon nữa.Khi bạn sử dụng một chiếc thớt quá cũ để thái thịt thì sẽ có nhiều mùn bẩn và làm sinh sôi nảy nở vi khuẩn. Ngoài ra, khi bạn thái thịt trên đó sẽ tạo cơ hội cho vi khuẩn xâm nhập gây ra nhiều bệnh nguy hiểm tới sức khỏe của bạn. Vì vậy, nếu thớt nhà bạn đã cũ bạn nên vứt bỏ và mua một chiếc thớt mới cho an toàn.Một trong những sai lầm khi luộc thịt là bạn để thịt trong nhiệt độ 200 – 300 độ C suốt một thời gian dài sẽ khiến axit amin, creatinin trong thịt bị mất chất. Ngoài ra khi bạn luộc thịt quá kỹ khiến hình thành chất axit amino aromatic làm ảnh hưởng sức khỏe của bạn.Thói quen của người Việt chúng ta là thích chiên rán các loại thịt phải ướp muối và gia vị để thơm ngon hơn. Tuy nhiên, việc làm này khiến chúng ta dễ bị ung thư bởi trong thịt ướp muối có chứa đá tiêu, sau khi qua chiên dầu sẽ sinh ra hợp chất gây ung thư có tên là nitroso pyrrolidine gây nhiều bệnh nguy hiểm cho con người.Muốn chiến rán các thực phẩm như cá muối, thịt muối, lạp xưởng, xúc xích… giảm bớt chất độc, trước hết nên luộc chín nguyên liệu để chất nitrosamine theo hơi nước thoát ra. Bên cạnh đó, khi bắt đầu chiên nên cho thêm chút giấm ăn, do giấm có tác dụng phân giải muối nitrate nên có thể diệt khuẩn độc hại cho sức khỏe của con người.Trong thành phần của thịt có chứa chất protein trong thịt nạc khi bị nướng vàng, thậm chí cháy khét sẽ khiến lượng heterocyclic aromatic amines gây ung thư tăng mạnh, mỡ khi nướng lên cũng sẽ biến thành các chất gây ung thư tương tự.Do đó, cách tốt nhất là nướng bằng lò điện để tránh lửa và khói than tiếp xúc trực tiếp vào thịt. Bất cứ món nướng nào, phần bị cháy đen đều nên bỏ đi để tránh ăn vào chất độc hại gây bệnh.Thịt chưa được rã đông khi cho vào nấu bên ngoài thịt sẽ chín trước và bên trong thịt vẫn còn sống. Vì vậy, trước khi nấu cần rã đông thịt 1 giờ, khi nấu thịt sẽ chín đều nhau.Không nên để thịt tự rã đông ở nhiệt độ phòng vì dễ sinh sôi vi khuẩn dẫn đến ngộ độc, tiêu chảy. Không cho thịt đông lạnh vào dầu nóng để rã đông hoặc nấu khi thịt chưa rã đông sẽ làm mất chất dinh dưỡng. Nếu nấu quá lâu, thịt bị nát, hỏng và mất vị ngon.Thịt sau khi rã đông phải chế biến ngay, tránh cấp đông trở lại và không giữ thịt trong ngăn lạnh quá lâu. Có thể sử dụng lò vi sóng để rã đông ở nhiệt độ thích hợp. Bọc kín thịt trong túi nilon để chất dinh dưỡng không bị mất đi. Bạn có thể cho thịt vào ngăn mát tủ lạnh để rã đông từ từ. Không sử dụng nước nóng để rã đông sẽ làm hỏng thịt , thuận lợi cho vi khuẩn phát triển.Nhiều người thường rán lạp xưởng để ăn với xôi. Tuy nhiên điều này rất có hại cho sức khỏe. Bởi những thực phẩm mặn như:Lạp xưởng được chế biến từ thịt lợn tươi mới, để duy trì được lâu dài, người ta phải cho vào một tỷ lệ chất chống thối nhất định trong quá trình sản xuất- chất sodium nitrat.Chân giò hun khói, thịt hun khói cũng có một vi lượng nitrat amoni nhất định. Nếu dùng dầu để chiên rán những loại thực phẩm trên sẽ sản sinh ra chất gây ung thư.Để chế biến lạp xưởng, chân giò hun khói, thịt hun khói… bạn có thể nấu, đồ làm cho chất nitrat amoni bay theo hơi nước.Ngoài ra, giấm có tác dụng phân giải muối nitrat amoni và còn có thể diệt khuẩn. Vì vậy, bạn có thể cho một ít giấm khi chế biến món thịt hun khói sẽ tốt hơn cho sức khỏe.

