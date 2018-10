Sai lầm thường gặp khi ngâm chanh đào với mật ong chữa ho

Chanh đào và mật ong đều tốt cho sức khỏe, ngâm cùng nhau còn là một thức uống bổ dưỡng.



Theo bác sĩ Lê Quang Hào, Viện Dinh dưỡng Quốc gia, tinh dầu trong vỏ chanh có tác dụng trị ho, cảm cúm, viêm họng, hạ sốt... Ngoài ra lượng axit citric dồi dào trong ruột chanh giúp phòng trị ho, khàn tiếng. Trẻ nhỏ uống chanh mật ong cũng rất an toàn.



Tuy nhiên, để có được cốc chanh đào mật ong dinh dưỡng không phải ai cũng biết cách ngâm, nhiều người vẫn mắc những sai lầm cơ bản.



Sử dụng đường



Theo bác sĩ Hào, chanh đào và mật ong chứa rất nhiều đường. Do đó, khi ngâm không cần cho thêm đường, nhất là đường phèn, không tốt cho những người bị tiểu đường, thừa cân, béo phì. Ngoài ra, sử dụng đường phèn còn khiến răng bạn nhanh bị hư, tích lũy mỡ thừa, gây hại cho tim mạch. Khi pha thì có thể thêm một ít đường vào ly nếu thích uống ngọt.



Ngâm trong hũ nhựa



Các chuyên gia khuyên các bà nội trợ tuyệt đối không nên ngâm nước hoa quả trong hũ nhựa. Lý do, axit trong hoa quả như chanh, mơ, mận... sẽ phản ứng với chất dẻo của nhựa tạo thành chất độc, để lâu hình thành chất gây ung thư.



Các hộp nhựa bán tràn lan trên thị trường, không nguồn gốc, chủ yếu là nhựa tái chế gây độc hại trực tiếp đến sức khỏe. Hũ nhựa chất liệu polyethylene terephthalate (PET hay PETE) nhìn chung an toàn nhưng chỉ để chứa đồ khô, không gây phản ứng hóa học. Chất BPA trong nhựa có thể gây các biến dị nhiễm sắc thể đối với thai nhi, dẫn đến khuyết tật bẩm sinh, làm rối loạn hormone giới tính như estrogen khiến trẻ bị dậy thì sớm.



Bảo quản



- Không nên ngâm quá lâu sẽ làm mất đi các chất dinh dưỡng trong mật ong và chanh đào.



- Nên bảo quản hũ chanh đào mật ong ở nơi thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp.



- Thời gian đầu mới ngâm chanh sẽ sủi bọt, bạn dùng thìa hớt bỏ đi. Ngâm khoảng hơn một tháng là có thể dùng được.



- Nên sử dụng bình thủy tinh để ngâm, thời gian sẽ lâu hơn và an toàn hơn.

Theo Vnexpress