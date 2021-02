Sáng 23/2, thêm ba ca mắc COVID tại Hải Dương

Quảng cáo

Bệnh nhân 2393-2395 (BN2393-2395) là các trường hợp F1, liên quan đến ổ dịch xã Kim Liên, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, đều đã được cách ly tập trung trước đó.

Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 2 Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương.

Đến nay tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 107.685.

Như vậy Việt Nam có tổng cộng 1496 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay là 803 ca.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 số ca âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 là 69; lần 2 là 39; lần 3 là 55. Việt Nam đã điều trị khỏi 1.717 ca bệnh.

Bộ Y tế cho biết, thời gian qua bộ nhận được phản ánh của một số cơ sở y tế đang gặp khó khăn trong việc mua sắm trang thiết bị y tế phòng chống dịch do khan hiếm, giá tăng cao so với giá công bố trên Cổng công khai giá. Căn cứ quy định tại Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế và Nghị định số 169/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Ca Nghị định số 36/2016/NĐ-CP, các Sở Y tế được phân cấp, tham mưu quản lý trên địa bàn và cấp phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế; đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D; tiêu chuẩn áp dụng trang thiết bị y tế loại A (trong đó có khẩu trang y tế, bộ trang phục phòng chống dịch và găng tay khám y tế).

Để tăng cường quản lý sản xuất, kinh doanh trang thiết bị y tế, đảm bảo nguồn cung và chất lượng theo quy định, Bộ Y tế đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Y tế và các đơn vị chức năng triển khai nghiên cứu và thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ và tinh thần công văn 955/BYT-KH-TC ngày 09/2/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế. Đồng thời rà soát, tăng cường quản lý, hậu kiểm các đơn vị sản xuất nói chung, trong đó lưu ý các đơn vị sản xuất trang thiết bị y tế phòng chống dịch trên địa bàn (kể cả các đơn vị trong khu công nghệ cao, khu chế xuất) và hướng dẫn việc công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế; công bố tiêu chuẩn áp dụng trang thiết bị y tế loại A và các quy định khác tại Nghị định nêu trên. Chỉ đạo các đơn vị sản xuất, kinh doanh ưu tiên cung cấp cho các bệnh viện, cơ sở y tế trong nước để đáp ứng nhu cầu phòng chống dịch và khám, chữa bệnh cho nhân dân.

Tăng cường thanh kiểm tra và xử lý nghiêm theo quy định và có báo cáo về Bộ Y tế đối với các cơ sở sản xuất trang thiết bị y tế vi phạm...

