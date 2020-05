Sau gần nửa tháng khỏi bệnh, bệnh nhân COVID-19 số 251 tử vong do xơ gan

Quảng cáo

Trước đó ngày 8/4, Việt Nam ghi nhận thêm hai ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có một ca liên quan đến bệnh nhân 243 ở Mê Linh, Hà Nội.

Bệnh nhân nam, quốc tịch Việt Nam, 64 tuổi, trú tại Bình Nghĩa, Bình Lục, Hà Nam. Từ ngày 20/3 đến 8/4, bệnh nhân điều trị tại Khoa Tiêu hoá, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam, con trai và con dâu từ Hà Nội về chăm.

Ngày 6/4, bệnh nhân được lấy mẫu bệnh phẩm. Ngày 7/4, xét nghiệm cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. PGS-TS Lê Quang Minh, Giám đốc Sở Y tế Hà Nam cho biết, bệnh nhân vào Khoa Cấp cứu lúc 21h15 phút ngày 20/3 do tiêu chảy nhiều lần. Sau đó được chuyển lên khoa Tiêu hóa điều trị từ 20/3 đến nay.

Ngày 5/4, bệnh nhân có biểu hiện sốt. Đến 6/4, bệnh nhân được chụp X.Q phổi, phát hiện phổi mờ không đồng đều thùy phổi bên phải, có tổn thương phổi kẽ nên lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm chẩn đoán SARS-CoV-2.

Sáng 9/4, bệnh nhân số 251 được chuyển lên Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới T.Ư để tiếp tục điều trị. Các bác sĩ cho biết, bệnh nhân 251 có sức khỏe yếu do nền tảng của bệnh gout biến chứng, xơ gan...

Ngay sau khi bệnh nhân 251 được định mắc COVID-19, ngành y tế tỉnh Hà Nam đã khẩn trương cách ly bệnh nhân, tiến hành điều tra dịch tễ, bước đầu xác định có 129 trường hợp F1 tiếp xúc gần với bệnh nhân 251, bao gồm các y, bác sỹ, nhân viên y tế của Bệnh viện đa khoa Hà Nam, Trung tâm Y tế huyện Lý Nhân, người thân chăm sóc, bệnh nhân nằm cùng phòng...

Ngày 17/4 cả nước có thêm 21 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh trong đó có bệnh nhân 251.

Ngày 22/4, Thôn 3 Ngô Khê, xã Bình Nghĩa, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam, là nơi cư trú của bệnh nhân số 251 mắc COVID-19, đã chính thức được gỡ bỏ việc cách ly toàn thôn này sau 14 ngày.

Do tình trạng xơ gan giai đoạn cuối rất nặng, trước khi tử vong bệnh nhân có biểu hiện hôn mê do suy giảm chức năng gan trầm trọng và rối loạn điện giải. Bệnh nhân tử vong với chẩn đoán do xơ gan giai đoạn cuối.

Khi bệnh nhân tử vong, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam đã tiến hành làm xét nghiệm SARS-CoV-2 cho kết quả âm tính, bệnh nhân không có bất cứ triệu chứng nào của tổn thương phổi do COVID-19 gây ra.

Ngày 4/5, Hội đồng chuyên môn Bộ Y tế đã họp với các chuyên gia đầu ngành và xác định trường hợp tử vong này không phải do COVID-19.

Cho đến nay, Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp nào tử vong do COVID-19.

Thái Hà