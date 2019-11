Sống khỏe, trẻ lâu nhờ những 'siêu thực phẩm' giá bình dân

Quảng cáo

Lựu: Có chứa một lượng lớn vitamin cần thiết và chất dinh dưỡng. Tuy nhiên, chúng cũng chứa nhiều đường. Khi tiêu thụ ở mức độ vừa phải, chúng có thể giảm viêm và vận động tốt hơn. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng nó là chất chống ung thư và làm giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư vú và tuyến tiền liệt. Nó rất tốt cho sức khỏe xương vì ngăn ngừa viêm khớp và đau khớp là những triệu chứng lão hóa. Ảnh minh họa: Internet

Theo các chuyên gia, dầu ô liu không chỉ là một phần thiết yếu của chế độ ăn uống lành mạnh mà còn là nguyên liệu nên bổ sung chăm sóc da của bạn. Đây là một trong những nguồn chính của axit alpha-linolenic giúp giữ cho làn da của bạn ngậm nước và săn chắc, ngăn ngừa lão hóa. Ảnh minh họa: Internet

Theo các nhà khoa học, quả việt quất là một trong những siêu thực phẩm chứa lượng chất chống oxy hóa dồi dào, giúp chống lại các dấu hiệu lão hóa da. Ảnh minh họa: Internet

Quảng An (tổng hợp)