Spa 'quốc tế' không phép, mỹ phẩm không đúng nhãn mác

Theo phản ánh của bà Phạm Thị Thanh Hoa (Đô Lương, Nghệ An) , tháng 4/2018, bà được một người bạn giới thiệu với bà Ngô Thị Thu Yến để hợp tác kinh doanh spa và thẩm mỹ viện. Hai bên thống nhất ký hợp đồng hợp tác cung cấp sản phẩm mỹ phẩm và dịch vụ chăm sóc sắc đẹp. Theo đó, bà Hoa nhận làm đại lý của chuỗi spa Kenko tại thành phố Vinh (Nghệ An) với tổng giá trị góp vốn là 1 tỷ đồng theo tỷ lệ 50/50. Cụ thể, bà Hoa 500 triệu đồng đưa cho bà Yến, bà Yến góp vốn bằng máy và sản phẩm công nghệ, thương hiệu.

Theo hợp đồng, bà Hoa điều hành kinh doanh tại cơ sở, hạch toán sổ sách, sử dụng công nghệ và sản phẩm do Kenko cung cấp, được trao đổi kiến thức, kỹ năng nghề cho toàn chuỗi spa… Tuy nhiên, sau khi hợp tác được một thời gian ngắn bà Hoa phát hiện chuỗi spa Kenko không tồn tại ở Việt Nam. “Bà Yến không thực hiện cam kết, trì trệ cung cấp các sản phẩm cho spa. Những sản phẩm cung cấp được bà Yến tự sang chiết từ lọ to ra các lọ nhỏ, chỉ dán duy nhất dòng chữ Kenko… Khách hàng sau khi được sử dụng sản phẩm bị dị ứng, mẩn ngứa, bị tác dụng phụ nên tôi phải nhanh chóng đổi sản phẩm khác” - bà Hoa cho biết. Trên các diễn đàn, nhiều người khác cũng rơi vào tình trạng tương tự ở Thanh Hóa, Sơn La và Hà Nội đành ngậm đắng hoặc bức xúc đưa lên các trang mạng xã hội.

Bà Ngô Thị Thu Yến xác nhận có hợp tác để mở spa tại thành phố Vinh (Nghệ An). Tuy nhiên, bà Yến cho rằng, bà Hoa làm không đầy đủ quy định trong hợp đồng hợp tác nên đã dừng và trả bà Hoa số tiền là 200 triệu đồng (số tiền góp vốn) nhưng chưa thu hồi máy móc. Bà Yến cho biết, bà là đại diện duy nhất của Kenko tại Việt Nam và địa chỉ đăng ký tại phòng 704B, tòa nhà Đồng Phát (quận Hoàng Mai, Hà Nội). Về hồ sơ cấp phép và giấy tờ hoạt động, theo bà Yến, do mới thành lập lại nên đang gửi đi làm thủ tục với cơ quan chức năng và đang hợp tác với Cty CP Phát triển công nghệ Gm white (người đại diện là bà Vũ Thu Hương SN 1992 đăng ký năm 2017 tại địa chỉ tại An Khánh - Hoài Đức, MST: 0108039080) để thực hiện hoạt động chuỗi spa Kenko Beauty. Bà Yến cũng không cung cấp được bất cứ giấy tờ chứng minh mình là đại diện Kenko (Thương hiệu chuỗi spa này có khoảng 20 cơ sở tại Singapore, Malaysia, Indonesia và Ấn Độ) cũng như những văn bản được các cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam chấp thuận.

Còn những sản phẩm sử dụng trong hoạt động chuỗi spa, bà Yến cho biết, từ trước đến nay chỉ dùng một sản phẩm là Tanos nano và thừa nhận có sang chiết để cung cấp cho đại lý.

Theo quy định của pháp luật, để hoạt động dịch vụ spa, chủ thể kinh doanh phải đăng ký hộ kinh doanh cá thể hoặc thành lập Cty và tiến hành đăng kí ngành nghề kinh doanh có điều kiện với dịch vụ chăm sóc sắc đẹp. Tuy nhiên, mã số VN:145032628 mà bà Yến dùng để ký hợp đồng hợp tác lại không tồn tại trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Cán bộ Phòng Tài chính - Kế hoạch quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết, mã số này cũng không phải là hộ kinh doanh cá thể đăng ký trên địa bàn quận.

Long Vân