Sự cố chạy thận nhân tạo tại Nghệ An: Có thể thành lập Hội đồng kỷ luật

Quảng cáo

Sáng 5/8, Sở Y tế Nghệ An đã tổ chức buổi Họp báo công bố nguyên nhân gây ra sự cố y khoa chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện HNĐK Nghệ An. Nguyên nhân được xác định do nước RO. Tuy nhiên, việc truy cứu trách nhiệm vẫn chưa được Sở Y tế Nghệ An đưa ra.

Ông Dương Đình Chỉnh chủ trì buổi họp báo.

Trả lời báo chí về trách nhiệm của các bộ phận, cá nhân liên quan trong sự cố, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An Dương Đình Chỉnh nói, điều trước mắt coi như đã thực hiện được là tình trạng sức khỏe của các bệnh nhân đã ổn định còn việc ai chịu trách nhiệm về sự cố chúng ta phải theo phân cấp.

“Sở Y tế là cơ quan quản lý y tế trên địa bàn, chúng tôi chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh. Trước khi họp báo, chúng tôi đã trao đổi, trách nhiệm thuộc về người đứng đầu bệnh viện. Giám đốc Bệnh viện HNĐK Nghệ An do Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm nên tùy thuộc vào Chủ tịch, ngành sẽ tham mưu cho UBND tỉnh xử lý. Cụ thể xử lý như thế nào phải thành lập Hội đồng kỷ luật, trong đó, chúng ta phải xem mức độ đến đâu, xử lý đúng người, đúng tội. Còn về cá nhân, bộ phận trong Bệnh viện HNĐK Nghệ An thì Sở giao cho Giám đốc bệnh viện ”, Ông Dương Đình Chỉnh cho biết.

Nhà báo Hồ Ngọc hỏi về việc quy trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan sự cố.

Cũng theo Giám đốc Sở Y tế Nghệ An, Sở này không phủ nhận trách nhiệm nhưng cũng đã làm tròn trách nhiệm. Trước khi sự cố xảy ra, từ văn bản hướng dẫn của Bộ Y tế, Sở Y tế đã ban hành văn bản, hướng dẫn đầu đủ các quy chế, quy trình về chạy thận nhân tạo và tập duyệt xây dựng các danh mục kỹ thuật rồi đến bổ sung các danh mục, dùng các văn bản để chỉ đạo. Sự cố xảy ra, Sở Y tế Nghệ An đã luôn đồng hành với bệnh viện chỉ đạo khắc phục sự cố, đảm bảo an toàn sức khỏe cho bệnh nhân.

Ông Nguyễn Văn Hương - Giám đốc Bệnh viện HNĐK Nghệ An.

Nói về trách nhiệm của mình, Giám đốc Bệnh viện HNĐK Nghệ An Nguyễn Văn Hương cho rằng, Giám đốc bệnh viện sẽ chịu trách nhiệm trước Sở. “Năm 2018, Bệnh viện đã quyết định giao cho phòng vật tư thiết bị và khoa Nội thận Tiết niệu Lọc máu chịu trách nhiệm về các vấn đề quản lý, bảo dưỡng, bảo trì việc chạy thận nên tập thể, cá nhân của phòng, khoa này sẽ chịu trách nhiệm”, ông Hương nói thêm.

Văn bản hỏa tốc số 5462/UBND-VX của UBND tỉnh Nghệ An gửi Sở Y tế có nêu rõ, Xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân liên quan nếu có sai phạm.

Sự cố chạy thận nhân tạo xảy ra ngày 30/7.

Trước đó, như Tiền Phong đưa tin, ngày 30/7, trong quá trình chạy thận, 10 bệnh nhân đang lọc máu có dấu hiệu bất thường. Trong đó, 4 bệnh nhân chỉ có biểu hiện thoáng qua, tự khỏi sau khi kết thúc cuộc lọc, theo dõi tại bệnh viện trong thời gian 30 phút không thấy biểu hiện bất thường nên đã được ra viện. 06 bệnh nhân còn lại có biểu hiện nặng hơn với các triệu chứng rét run, sốt, mệt, khó thở khi đang lọc máu được 2 – 3h.

Cảnh Huệ