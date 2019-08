Sự cố chạy thận tại Nghệ An: Bệnh viện Bạch Mai “truy” nguyên nhân ban đầu

Ngày 1/8, ông Dương Đình Chỉnh – Giám đốc Sở Y tế Nghệ An đã ký quyết định thành lập tổ công tác tham mưu xử lý sự cố y khoa, đồng thời ra văn bản yêu cầu Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An nghiêm túc thực hiện, dừng ngay việc chạy thận nhân tạo, tiến hành rà soát toàn bộ quy trình chạy thận để xác định nguyên nhân, khắc phục, đảm bảo tuyệt đối an toàn, khi có sự đồng ý bằng văn bản của Sở mới được hoạt động trở lại. Bên cạnh đó, chỉ đạo tổ công tác của Sở Y tế theo dõi cho tới khi xác định được nguyên nhân dẫn tới sự cố, làm rõ trách nhiệm và có hình thức xử lý kỷ luật đối với tập thể, cá nhân liên quan nếu có sai phạm. “Điều đầu tiên cần làm là phải khắc phục toàn bộ sự cố để ổn định. Còn quy trách nhiệm thì Hội đồng bệnh viện họp trước và ngành sẽ họp sau, xử lý trên cương vị vĩ mô hơn. Bệnh viện phải chịu trách nhiệm khi để xảy ra sự cố”, ông Dương Đình Chỉnh nói.

Cảnh Huệ - Quang Long