Sự thật về 'tiền thưởng' của bà chủ độc thân giàu có cho chồng

Đọc tâm sự của cô trong câu chuyệnmà tôi bức xúc quá. Cô thử nhìn lại cả quá trình người yêu của cô đi làm gia sư xem, có thấy điều lạ lẫm, không bình thường như những sinh viên nghèo đi làm thêm không?.Cô biết người yêu mình đẹp trai, dáng chuẩn, mắt nâu với ánh nhìn hút hồn, nụ cười thân thiện như mời gọi. Lại cũng biết chị chủ thuê người yêu mình làm gia sư là người mẹ đơn thân giàu có. Mà sao không biết cảnh giác khi người yêu thay đổi, có cách sống, cách tiêu xài như người thừa tiền. rồi xe máy xịn, rồi quà tặng đắt giá cho cô, có ai lại tốt với người làm thuê cho mình đến thế, nếu không phải là những "thương vụ" đổi tiền lấy tình?.Còn chồng cô, anh ấy cũng chỉ là kẻ sở khanh, lợi dụng tình cảm của cô, lòng tin của gia đình cô, mà cố sống cho tròn vai người yêu của cô suất mấy năm đại học, để che dấu việc đi làm "trai bao", bán thân lấy tiền.Anh ấy cũng khôn khéo làm đám cưới với cô, rõ biết nhà cô có kinh tế khá giả, ba mẹ cô lại quý mến, cảm phục việc học tập, phấn đấu của anh ấy để anh ấy có chỗ ở vững chắc, an toàn,có mác đã có vợ để làm tấm bình phong mà đến với người tình có tuổi nhưng giàu có kia.Chồng cô rõ thật là cáo già, là trên cơ của cô, nên trong chuyện này cô thua anh ta là phải. Cô đừng nghĩ dịp may khi cô đọc được tin nhắn mời gọi đến khách sạn mây mưa cùng người tình già trên máy điện thoại của chồng là bất hạnh. Cô phải cảm ơn giây phút may mắn đó, để bây giờ cô mới có cớ mà vạch trần bản chất lừa lọc, dối trá, bản chất sở khanh của chồng, mới có tang chứng, vật chứng mà đối thoại, buộc tội chồng được sống cô ạ.Hạnh phúc của cô bây giờ là do cô quyết định. Nếu cô còn yêu thương chồng thì cô cho anh ấy cơ hội sữa chữa lỗi lầm, còn nếu thấy sự việc chồng làm trai bao, quan hệ gối chăn với người đàn bà lớn tuổi, để có tiên tiêu xài, bất chấp đạo đức, bất chấp nỗi khổ tâm của người vợ trẻ mới cưới là cô, thì cô nên tính chuyện ly hôn với anh ta đi.Cô còn rất trẻ, có học thức, có việc làm, gia đình lại có kinh tế vững, cô không phải lo là mình khó làm lại cuộc đời. Đừng tiếc nuối, níu kéo một người ông sống bệnh hoạn như vậy cô ạ. Sẽ rất tốt cho cô nếu co có quyết định xa rời chồng cô một cách sớm nhất. Mong cô may mắn.

An Trí