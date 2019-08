Sự thật về vợ sắp cưới khiến chàng kỹ sư trẻ hoảng loạn mất ăn mất ngủ

Quảng cáo

Sau những gì đã xảy ra trong câu chuyện, tôi khuyên anh nên tìm đến cơ sở y tế tin cậy để khám bệnh, càng sớm càng tốt đi anh. Nếu không may anh mắc bệnh xã hội do chung chạ với gái quán massage kiêm gái bán dâm thì phát hiện bệnh sớm, cơ hội chữa trị sẽ tốt hơn là để muộn anh ạ.Còn chuyện vì yêu mà anh chi tiền cho cô 'vợ sắp cưới', theo tôi đó không phải là điều đáng trách. Vả lại anh tự nguyện làm việc này chứ chả ai bắt ép gì anh, vì vậy anh cũng nên suy nghĩ thoáng hơn, chấp nhận nó để khỏi phải nặng nề, day dứt làm khổ bản thân nữa.Anh còn trẻ, anh có công việc ổn định cho thu nhập tốt lại được sự giúp đỡ, hỗ trợ của bố, mẹ, của người thân, chỉ cần anh rút kinh nghiệm việc tìm hiểu, quan hệ với đối tác thì tin rằng mọi việc sẽ tốt đẹp thôi.Y học bây giờ đã tiến bộ rất nhiều so với thời gian trước, nên anh yên tâm chữa chạy. Thông cảm và chia sẻ cùng anh, mong anh bình tĩnh, nghị lực để có giải quyết hợp tình, hợp lý cho mình lúc này. Chúc anh may mắn.

An Trí