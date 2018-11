Tài xế grab có bằng thạc sĩ và cuộc lột xác từ bỏ nỗi đau ‘mặt khỉ’

Nguyễn Duy Phương đã viết những dòng tâm sự đầy nước mắt như thế khi kể về hoàn cảnh đời mình, về những lời lẽ cay độc, tàn nhẫn mà mọi người đã dùng khi trêu chọc vẻ ngoài xấu xí của mình.

Nước mắt

Ước mơ được làm thầy giáo của chàng trai Nguyễn Duy Phương được nuôi dưỡng từ chính những khó khăn của gia đình ăn sâu vào tâm trí. Là bóng dáng người cha ngoài 60 tuổi mang trên người không biết bao nhiêu cơ man bệnh tật, là hình ảnh người mẹ tất bật bán từng tờ vé số để nuôi gia đình. “ Cứ đi bán được một chốc, mẹ lại quay về nhà trông xem ba đang làm gì, có ăn cơm uống thuốc chưa, hay lo sợ ba bị vấp ngã chỗ nào… Cuộc sống của mẹ cứ tất bật với gánh nặng cơm áo gạo tiền. Chẳng biết bao lâu rồi tôi không được nhìn thấy mẹ có chiếc áo mới, đôi dép thì mòn cả đế vì đi bộ quá nhiều.”, Phương kể về gia đình nghèo khó của mình.

Hoàn cảnh gia đình khó khăn, thế nhưng, ông trời lại thêm một lần trớ trêu khi ban cho chàng trai 27 tuổi một gương mặt xấu xí, mà nói như Phương, “nó khiến tôi chưa bao giờ dám tự tin một lần ngẩng mặt nhìn ai”.

Gương mặt Duy Phương trước khi phẫu thuật

Hàm dưới của Phương cứ như dài ra mỗi ngày biến cậu thành một người “quái gở”, những ngày tháng trượt dài trong nỗi tự ti, buồn rầu và ảm đạm biến cậu thành con người khép kín. Ngày vào đến Sài Gòn nhập học ngành quản lý thư viện của trường ĐH KHXH &NV TP với số tiền ít ỏi mà mẹ vừa vay, Phương tất bật vừa học vừa đi làm thêm, từ phụ quán, rửa chén, phục vụ nhà hàng, trồng cây xanh… những công việc có thể chấp nhận được gương mặt xấu xí của mình.

“Ban ngày tôi đi học, chiều đến lại làm những công việc ấy để có tiền đóng học và chi tiêu. Có những lúc chỉ có một mình, mẹ gọi điện thoại nói ở nhà ba đang đau ốm, trong túi thì không có tiền, tôi đã thấy mình bế tắc biết chừng nào. Thế nhưng, tôi chưa bao giờ dám nghĩ đến việc nghỉ học, và ngay sau khi tốt nghiệp đại học, tôi lại một lần nữa liều lĩnh đăng kí vào lớp thạc sĩ sau đại học của trường.”,chàng trai xấu xí kể lại.

Lột xác

Trong một lần theo dõi tin tức, vô tình Phương đọc được thông tin về phẫu thuật hàm móm và chương trình giảm giá phẫu thuật dành cho người nghèo của bệnh viện JW Hàn Quốc. Hy vọng lóe lên, Phương ngay lập tức viết thư gửi đến chương trình và mỏi mòn chờ đợi.

Cuối năm 2017, chàng trai trẻ lại một lần nữa viết thư về chương trình “Nhan sắc mới – Khởi đầu mới”, và một cuộc gọi định mệnh đã thay đổi cuộc đời cậu.

Chi phí phẫu thuật vượt ngoài dự kiến ban đầu hơn 500 triệu đồng tuy nhiên do hoàn cảnh Duy Phương quá khó khăn nên TS. BS Nguyễn Phan Tú Dung đã quyết định tài trợ hoàn toàn để anh có cuộc sống mới tốt đẹp hơn.

Theo BS Nguyễn Phan Tú Dung- Giám đốc Bệnh viện Thẩm mỹ JW Hàn Quốc, Phương bị móm rất nặng,hai hàm cách quá xa nhau làm cho khớp cắn không đồng nhất, bắt buộc phải phẫu thuật cắt xương cả 2 hàm trên và hàm dưới mới điều chỉnh được. Trước khi phẫu thuật phải niềng răng chỉnh nha cho đều đặn lại.

Phương cho biết, khi được biết chi phí tổng thể để thực hiện co phải mất đến hơn 300 triệu đồng. Khi vừa nghe đến khoản chi phí, tai cậu ù đi và nóng ran lên. Hơn 2 tháng sau đó thấp thỏm mong chờ kết quả, cuối cùng nhận được tin bệnh viện sẽ hỗ trợ 100% chi phí đối với hoàn cảnh của Phương, anh bật khóc. Ngày 19/1/2018 đối với Phương là một cột mốc mà cả đời này anh bảo sẽ không bao giờ quên.

Hình ảnh phần hàm của PHương trên phim X-QUang Sự thay đổi ngoạn mục của chàng trai bị miệt thị là "mặt khỉ"

Sau phẫu thuật, khi đã có 1 nhan sắc mới, 1 khởi đầu mới cũng được mở ra, Duy Phương hiện đang làm việc tại tập đoàn FPT, lấy được bằng Thạc sĩ, thu nhập khá hơn nên đã có thể phụ giúp được gia đình. Duy Phương cũng có nhiều bạn bè, mối quan hệ sau phẫu thuật.

S- BS Nguyễn Phan Tú Dung- Giám đốc Bệnh viện Thẩm mỹ JW Hàn Quốc cho biết, quá trình tạo hình cho Duy Phương kéo dài 1 năm với các dịch vụ hỗ trợ: trước tiên do răng mọc lộn xộn không đều và khớp cắn ngược nên phải Niềng răng chỉnh khớp cắn 6 tháng. Sau đó tiến hành phẫu thuật BSSO hàm dưới kết hợp với phẫu thuật Lefort 1 hàm trên cân chỉnh 2 hàm và chỉnh trục hàm lệch. "Do phần xương cằm to và lệch hướng trái nên bắt buộc phải gọt hàm vuốt tới cằm để cân chỉnh khuôn mặt cân xứng. Sau đó tiếp tục niềng răng thêm 6 tháng để hoàn chỉnh"- bác sĩ Tú Dung cho hay.

Chi phí phẫu thuật vượt ngoài dự kiến ban đầu hơn 500 triệu đồng, tuy nhiên do hoàn cảnh Duy Phương quá khó khăn nên TS- BS Nguyễn Phan Tú Dung đã quyết định tài trợ hoàn toàn để anh có cuộc sống mới tốt đẹp hơn.

Tiếp nối thành công của chương trình “Chia nụ cười – Sẻ cảm thông” năm 2015 – 2017. Bệnh viện Thẩm mỹ JW Hàn Quốc tiếp tục thực chương trình nhân văn Nhan sắc mới - Khởi đầu mới 2018 nhằm mang đến cho mọi người góc nhìn cởi mở hơn về việc phẫu thuật thẩm mỹ thay vì phải tiếp tục chịu dựng khiếm khuyết hình thức, sợ hãi khi nhìn về tương lai mù mịt với thông điệp “Không có ai được chọn cách mình sinh ra, nhưng ai cũng có quyền sống theo cách mình mong muốn”

Yến Nhi