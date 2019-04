Tạm biệt kính mắt, quên phẫu thuật đi – đã có Ortho-K

Nhiều người còn khá lạ lẫm khi nhắc đến kính mắt Ortho-K - loại kính mắt áp tròng có khả năng cải thiện tật khúc xạ (cận, loạn, viễn, lão thị) mà không cần phẫu thuật. Ttuy nhiên, đây là phương pháp đã được áp dụng ở nhiều quốc gia phát triển. Vì sao kính Ortho-K có thể làm được điều đó?

Ortho-K là một loại kính áp tròng cứng được thiết kế để đeo vào ban đêm, với chất liệu và thiết kế đặc biệt sẽ tạo ra lực đẩy nhẹ nhàng lên lớp nước mắt nằm giữa kính và mắt, từ đó nắn chỉnh dần lớp tế bào bề mặt của giác mạc. Độ cong phần trung tâm giác mạc sẽ thay đổi tạm thời, qua đó thay đổi độ hội tụ của mắt. Do vậy, kính có thể điều chỉnh được tạm thời các tật khúc xạ, khiến cho bạn có thể nhìn mọi vật sáng rõ như mắt thường chỉ sau 1 đêm đeo kính.

Không chỉ vậy, nhờ vào cơ chế nắn chỉnh giác mạc đó mà kính Ortho K còn có tác dụng làm chậm tăng độ ở trẻ em và thanh thiếu niên mà không phải trải qua bất kỳ một cuộc phẫu thuật nào. Đây có thể là một phương án “cứu cánh” dành cho những em nhỏ chưa đến độ tuổi phẫu thuật cận thị.

Ortho-K đã được FDA (Cục quản lý an toàn thuốc và thực phẩm Mỹ) chứng nhận cho phép sử dụng ở mọi lứa tuổi. Chất liệu của Ortho-K là Hydrogel, có tính thấm khí cao, đảm bảo cung cấp đủ oxy, yếu tố quyết định sự khoẻ mạnh của giác mạc. Do đó, bạn có thể yên tâm về độ an toàn của kính.

Nếu chưa đủ tuổi phẫu thuật và không muốn đeo kính hoặc không thể phẫu thuật thì có thể áp dụng phương pháp điều trị này. Tuy nhiên, bạn cần đến các cơ sở khám và điều trị uy tín để được tư vấn.

Cách sử dụng kính Ortho-K

Khi mua kính, các bác sĩ có chuyên môn sẽ hướng dẫn cách đeo và tháo kính, cũng như cách vệ sinh và bảo quản kính để đạt được hiệu quả tối ưu nhất.