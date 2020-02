Tầm quan trọng của tiêm vắc xin đúng lịch

Do ảnh hưởng của dịch do virus Corona mới (Covid-19), những ngày qua nhiều cha mẹ hạn chế cho con ra ngoài. Có nhiều trẻ vì lý do này đã bị trì hoãn không được tiêm phòng đúng lịch. Để tạo miễn dịch tốt cho trẻ và cộng đồng, các chuyên gia y tế khuyến cáo cha mẹ nên sớm đưa con đi tiêm trở lại.