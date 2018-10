Táo: 'Thần dược' từ thiên nhiên đẹp da, sáng mắt, chống ung thư

Cải thiện sức khỏe phổi

Các nghiên cứu chỉ ra rằng ăn táo xanh thường xuyên có thể giảm nguy cơ bệnh hen vì nó rất giàu flavonoid. Các nhà nghiên cứu cho rằng flavonoid có liên quan tới giảm nguy cơ bệnh hen. Mặt khác, táo xanh cũng được quan sát thấy là làm giảm 21% nguy cơ bệnh phổi ở phụ nữ.

Phòng ngừa cục máu đông

Táo xanh chứa thành phần hóa chất rutin có thể ngăn ngừa hình thành cục máu đông. Đó là do rutin có thể ức chế loại enzyme tạo điều kiện cho sự hình thành cục máu đông. Các nhà nghiên cứu cho biết tác dụng này có thể giúp chống lại bệnh tim và đột quỵ. Uống nước ép táo xanh hoặc ăn cả quả sẽ giúp bạn khỏe mạnh hơn.

Collagen và elastin trong táo sẽ có tác động lên làn da của bạn để giữ cho da trắng sáng, rạng rỡ và khỏe mạnh hơn. Ngoài ra, các chất chống oxy hóa trong táo cũng góp phần đẩy lùi quá trình lão hóa, đồng thời tăng sức đề kháng của da. Ảnh minh hoạ: Internet

Một trong những lý do chính của tình trạng đục thủy tinh thể là bởi sự thoái hóa do oxy hóa gây ra. Thường xuyên ăn táo sẽ giúp loại bỏ các gốc tự do, đẩy lùi nguy cơ oxy hóa dẫn đến thoái hóa và do đó bảo vệ mắt khỏi nguy cơ đục thủy tinh thể. Ảnh minh hoạ: Internet

Táo có chứa pectin, một loại chất xơ hòa tan. Pectin có hiệu quả trong việc làm giảm cholesterol xấu trong cơ thể bằng cách giảm lipoprotein mật độ thấp (LDL). Điều này sẽ giúp làm giảm nguy cơ mắc bệnh xơ vữa động mạch và bệnh tim hiệu quả.Táo có tác dụng ngăn ngừa bệnh Alzheimer là bởi vì trong táo có chứa một chất chống oxy hóa hiệu quả gọi là quercetin. Quercetin đặc biệt có hiệu ứng với hệ thần kinh, đó là bảo vệ các tế bào não khỏi bị hư hại, phòng tránh các bệnh liên quan đến thần kinh, bao gồm cả Alzheimer.Nhiều loại trái cây bị coi là "thủ phạm" làm tăng nguy cơ phát triển bệnh tiểu đường nhưng táo không nằm trong số đó. Tiêu thụ táo ở mức độ vừa phải còn có lợi ở chỗ giữ cho lượng đường trong máu của bạn luôn ở mức kiểm soát, tránh tăng cao dẫn đến bệnh tiểu đường. Các dưỡng chất thực vật và chất chống oxy hóa trong táo như polyphenol sẽ làm giảm hấp thu glucose và ổn định lượng đường trong máu.Các chất phytochemical trong táo được chứng minh là có hiệu quả ở những người bị hen suyễn và các bệnh dị ứng khác liên quan đến đường hô hấp bị tắc nghẽn. Các thành phần như flavanoids và axit phenolic cũng có tác dụng giảm các triệu chứng do bệnh hen suyễn hoặc bệnh ở đường hô hấp gây ra.Một trong số các thành phần dinh dưỡng của quả táo là phloridzin có tác dụng bảo vệ xương rất hiệu quả, tránh bệnh loãng xương, đặc biệt là ở phụ nữ sau mãn kinh. Nó cũng sẽ làm tăng mật độ xương, giúp xương chắc khỏe.Sự hiện diện của chất chống oxy hóa và pectin trong táo tươi chính là yếu tố giúp cho trọng lượng cơ thể của bạn luôn ở mức kiểm soát, ổn định. Polyphenol trong táo cũng giúp điều hòa sự chuyển hóa chất béo nên bạn sẽ không phải lo đến nguy cơ tăng cân.Các chất chống oxy hóa flavonoid như quercetin và triterpenoids trong táo giúp làm chậm sự phát triển của bệnh ung thư, đặc biệt là ung thư ở đại tràng, phổi và ngực.