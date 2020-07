Tập trung khoanh vùng dập dịch COVID - 19 ở Đà Nẵng

Phát hiện hàng chục người Trung Quốc nhập cảnh trái phép



Liên quan đến tình trạng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Đà Nẵng, ông Chinh cho biết: Ngày 16/7 phát hiện 31 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Đà Nẵng. Ngày 24/7, qua rà soát, cơ quan chức năng tiếp tục phát hiện thêm 21 người, nâng tổng số lượng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Đà Nẵng lên con số 52 người. “Công an đã khởi tố vụ án “Đưa người nhập cảnh trái phép”, bắt tạm giam 3 đối tượng, gồm 1 người nước ngoài, 1 người Đà Nẵng và 1 người Quảng Nam. Từ trước đến nay, Đà Nẵng đã làm rất tốt công tác kiểm soát người nhập cảnh qua đường hàng không. Tuy nhiên thực tế hiện nay, việc nhập cảnh trái phép diễn ra theo nhiều cách và đó có thể là một trong những nguyên nhân gây ra tình hình dịch bệnh”, ông Chinh cho biết.

Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết thêm, nguồn lây nhiễm đối với bệnh nhân dương tính SARS-CoV-2 ở Đà Nẵng tuy chưa xác định được nhưng khoảng trống về quản lý người nhập cảnh trái phép là điều chúng ta cần nhìn nhận nghiêm túc và xử lý dứt điểm. Bộ Công an cũng đã quán triệt lực lượng Công an TP Đà Nẵng áp dụng biện pháp “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để quản lý hoạt động lưu trú.