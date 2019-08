'Thần dược' chữa nhiều bệnh cực tốt từ loại rau mọc dại

Quảng cáo

Theo lương y đa khoa Bùi Đắc Sáng (Viện hàn lâm KH&CN Việt Nam, Hội Đông y Hà Nội), ở các nước phương Tây rau càng cua thường được nghiền lá ra dùng đắp trị sốt rét, đau đầu, đau bụng. Còn ở Trung Quốc, cây rau này được dùng làm thuốc trị đau nhức khớp, trị phỏng do lửa hoặc nước sôi, trị rắn cắn, nhọt lở, chấn thương sưng đau…



Ở Việt Nam, cây càng cua thường mọc khắp nơi, người dân thường lấy về luộc hoặc xào với tỏi có thể làm rau sống ăn rất bổ và mát. Cây được sử dụng làm thuốc thường dùng tươi vì cây mọc suốt bốn mùa. Theo Đông y, rau càng cua có tác dụng bổ âm huyết, thanh nhiệt, giải độc, thông ứ, chỉ thống, lợi tiểu tiện.



Không chỉ là thứ rau ăn ngon miệng, rau càng cua còn được dùng làm vị thuốc. Theo đông y, cây càng cua vị đắng, tính bình, có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, khu phong, hoạt huyết, tan máu ứ; thường dùng để chữa các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp, viêm họng, viêm ruột thừa, viêm gan truyền nhiễm, viêm dạ dày - ruột, tiêu hóa kém, đau nhức xương khớp, sốt rét. Ngoài ra nó còn được dùng ngoài chữa rắn cắn, nhọt lở, chấn thương sưng đau.



Còn theo lương y Nguyễn Phước Thành, rau càng cua tuy cung cấp nhiều chất nhưng lại ít năng lượng, thích hợp cho người giảm béo, còn được dùng làm vị thuốc. Trong rau chứa nhiều chất sắt, giúp bổ sung cho người thiếu máu do thiếu sắt.



Các chất kali, magiê trong rau tốt cho tim mạch và huyết áp cũng như góp phần trong việc chữa bệnh đái tháo đường, táo bón, cao huyết áp... Người ta có thể nghiền lá ra dùng đắp trị sốt rét, đau đầu, dịch nhầy từ lá dùng uống trị đau bụng. Ngoài ra, toàn cây rau này được dùng làm thuốc trị đau nhức khớp, đòn ngã và được vò nát đắp lên da trị phỏng do lửa hoặc nước sôi.



Do có tính sinh tân, giải nhiệt, nhiều chất bổ, vị hơi chua chua và mọng nước, rau càng cua có tác dụng giải khát tuyệt vời; có tác dụng chữa trị bệnh ngoài da rất tốt, nhất là bệnh ghẻ lở, giã nát, vắt lấy nước, bổ sung chút muối và chấm vào vết thương là da sẽ mau lành, liền miệng.



Một số tác dụng chữa bệnh của rau càng cua



Giảm lượng axit uric, ngăn ngừa gout



Ngoài ra, rau còn có một tác dụng nữa là làm giảm nồng độ axit uric trong máu, thậm chí còn có thể dùng thay thế cho thuốc allopurinol chuyên dụng. Điều chỉnh được lượng axit uric trong máu là một trong những tiền đề quan trọng để phòng tránh bệnh gout. Nếu bình thường, chế độ ăn của bạn nhiều đạm, nhiều dầu mỡ thiếu lành mạnh thì rất nên quan tâm đến vấn đề này để phòng bị trước.



Trị viêm họng khàn tiếng



Cũng theo Đông y, rau càng cua có tính bổ âm huyết và thanh nhiệt, giải độc cao nên đây là một bài thuốc rất tốt để trị chứng khô miệng khàn tiếng. Bạn nên pha nước ép rau càng cua để uống hằng ngày, tầm 2 cốc mỗi ngày sẽ thấy sự cải thiện rõ rệt. Tương tự, chứng viêm họng cũng có thể được giảm thiểu bởi cách này. Thậm chí nếu muốn nhanh chóng hơn bạn cũng có thể ngậm trực tiếp rau trong miệng.



Giúp hỗ trợ giảm cân hiệu quả



Rau càng cua cũng có thể dùng làm nguyên liệu pha nước ép detox giảm cân tại nhà. Công dụng của rau càng cua trong việc đánh tan mỡ thừa không hề nhỏ. Trong rau này chứa lượng calo vô cùng ít (chỉ 24 calo trong 100g rau) mà chất xơ lại cao.



Giúp ngăn ngừa ung thư



Khi các nhà khoa học tiến hành tách các hợp chất từ rau đã phát hiện ra rằng chúng có công dụng khá kỳ diệu là ức chế được sự phát triển của một số tế bào ung thư nhất định. Dùng nước rau càng cua hay chế biến các món ăn có kèm loại rau này và kết hợp khám sức khỏe tổng quát định kỳ để phòng tránh được căn bệnh quái ác.



Giúp thanh nhiệt, giải độc tốt



Rau càng cua là một trong những thực phẩm tốt cho thận, giúp bài tiết chất độc hại. Với nhiều dưỡng chất và chất xơ kể trên, đây là một công dụng hiển nhiên mà chúng ta đều có thể đoán được. Để thanh nhiệt, bạn không nhất thiết phải dùng rau thường xuyên hằng ngày mà chỉ cần tích cực bổ sung rau càng cua vào thực đơn.



Tốt cho người tiểu đường



Đái tháo đường là một bệnh quá phổ biến hiện nay và là cuộc chiến khó khăn mỗi ngày của nhiều người. Bài thuốc từ rau càng cua là một trong những cách để bạn hỗ trợ giảm bệnh từ từ. Chúng ta được khuyến cáo nên ăn rau càng cua tầm 3 lần một tuần để ổn định lượng đường huyết trong cơ thể. Đối với những ai đang bị tiểu đường, kết hợp rau càng cua vào bữa ăn và sử dụng máy đo đường huyết hiện đại, chính xác để thấy được hiệu quả rõ rệt.

Giúp trị các bệnh ngoài da



Hỗ trợ được nhiều bệnh phổ biến và phức tạp như vậy thì rau càng cua có tác dụng gì với các vấn đề ngoài da không? Câu trả lời là có, vậy nên rau mới được coi là chữa được phong phú bách bệnh. Rau càng cua điều trị phổ biến nhất là ghẻ lở. Chúng ta giã nát rau rồi vắt lấy nước, pha thêm một ít muối chấm vào vết thương sẽ mau lành hơn. Tương tự, chúng ta cũng có thể dùng cách này để chữa vết bỏng. Nhiều người còn lấy hỗn hợp này đắp lên vết ngứa hay vết thương lâu lành để chữa trị. Ngoài ra rau càng cua còn dùng để thay thế các loại mặt nạ dưỡng da an toàn trị mụn rất hiệu quả.



Hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp



Viêm khớp, sưng khớp là một vấn đề nhiều người gặp phải, đặc biệt là người trung niên trở lên. Các nhà khoa học đã chứng minh được rằng chiết xuất từ rau càng cua có tác động tích cực tới việc cải thiện các triệu chứng của viêm khớp, nhất là ở vùng đầu gối.



Một số bài thuốc từ rau càng cua:



Viêm họng: rau càng cua 50 - 100g, rửa sạch nhai ngậm, hoặc xay nước uống hàng ngày. Dùng liền 3-5 ngày.



Tiểu đường: Rau càng cua 100g rửa sạch bóp giấm (có thể dùng chanh), ếch 1 con (100g), lột da, làm sạch bỏ đầu, lấy thịt tẩm bột, rán chín vàng. Tất cả trộn đều, ăn tuần 2-3 lần.



Thiếu máu: Rau càng cua 100g rửa sạch bóp giấm, thịt bò 100g, cho gia vị vừa đủ xào chín tới trộn đều ăn, nóng với cơm. Một tuần ăn 3 lần.



Lợi tiểu: Rau càng cua 150-200g, rửa sạch, cho 300ml nước đun sôi , chia 2 lần uống trong ngày. Uống liền 5 ngày.



Chữa đau lưng cơ co rút (nhiệt độc nhập kinh thận): Rau càng cua sắc uống mỗi ngày 50 - 100g.



Chín mé (sưng tấy, chưa vỡ mủ): Rau càng cua 100 - 150g, cho 250ml nước, đun sôi chia 2 lần uống trong ngày. Bã đắp ngoài.



Mụn nhọt: Rau càng cua 150g, rửa sạch ăn sống, hoặc xay nước uống.



Chữa ngoài da khô sần, mụn nhọt lở ngứa, vết thương lâu lành: rau càng cua ăn sống, hoặc xay nước uống, giã đắp ngoài.



Chữa sốt rét, đau đầu, đau bụng



Cách dùng: Lấy lượng rau càng cua đủ dùng đem sắc uống và dùng giã để đắp vào khu vực bị đau bệnh tình sẽ thuyên giảm nhanh chóng.



Chữa bệnh thiếu máu bằng món gỏi thịt bò trộn rau càng cua



Chuẩn bị: 100g rau càng cua, 100g thịt bò.



Cách dùng: Rửa sạch rau càng cua trộn giấm. Thịt bò 100g, cho gia vị vừa đủ xào chín tới, trộn đều với rau càng cua, ăn nóng với cơm. Một tuần ăn 3 lần sẽ có tác dụng.



Chữa tiểu buốt, tiểu khó



Cách làm: Bạn hãy rửa sạch 150-200g rau càng cua, sau đó nấu chung với 330ml nước cho sôi, để nguội chia hai lần để uống trong ngày, uống liền 5 ngày hoặc ăn sống có thể chữa bệnh này rất hiệu quả.



