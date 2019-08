'Thần dược' hoa đậu biếc chữa bách bệnh, cả ung thư, tiểu đường?

Nhiều thông tin lan truyền trên mạng xã hội về hoa đậu biếc chữa bách bệnh, thậm chí cả tiểu đường, ung thư. Ảnh minh họa: Internet

Thời gian gần đây, có thông tin lan truyền trên mạng xã hội về tác dụng thần kỳ của hoa đậu biếc , chữa được bách bệnh, thậm chí là ung thư khiến nhiều người săn lùng loại hoa này. Những lời rao bán trà hoa đậu biếc tỏ ra rất hấp dẫn khi cho rằng "Nước hoa đậu biếc được hãm như trà uống cùng mật ong còn giúp bổ não, kích thích lưu thông máu huyết, tránh bạc tóc và tăng cường khả năng thị lực. Uống trà hoa đậu biếc đều đặn mỗi ngày giúp người già cải thiện khả năng ghi nhớ và ngăn chặn nguy cơ ung thư, làm chậm tiến trình lão hóa của cơ thể…"Sẽ không khó để tìm trên mạng, hay liên hệ với những người bán hoa đậu biếc khô, cùng với những lời mời chào: Đây là loại thuốc mới có tác dụng cực tốt cho mắt, đặc biệt là nhân viên văn phòng phải làm việc với máy tính nhiều, hay giới trẻ sử dụng điện thoại nhiều. Do đó, hoa được rất nhiều đối tượng săn lùng. Giá trà hoa đậu biếc sấy khô hiện tại trong khoảng từ 250 – 350.000 đồng/500gr.Theo BS Nguyễn Quốc Phong, Khoa Y học cổ truyền BV Thống Nhất TP.HCM, hoa đậu biếc (hay dây bông biếc có tên gọi khoa học là Clitoria ternatea Lnn, thuộc họ đậu Fabaceae). Tuy nhiên loài hoa này vẫn chưa có tên trong danh sách “Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam” cũng như tuyển tập “Cây thuốc và động vật làm thuốc Việt Nam”.“Tới hiện tại, chưa có bất kì thử nghiệm nào về tác dụng của hoa đậu biếc trên người. Chỉ có duy nhất một thử nghiệm ở Ấn Độ bằng phương pháp hóa học, vật lí, dùng dịch chiết hoa đậu biết phản ứng thử trên não chuột, thấy có tác dụng điều trị đối với bệnh Alzheimer”, BS Phong cho biết.BS Phong cho biết một loại cây được đưa vào chữa bệnh trong Đông y phải có ít nhất 20 công trình nghiên cứu về tính an toàn của nó. “Ngoài ra, nếu nói loại dược liệu nào có công dụng với sức khỏe cũng cần xem xét đến việc loại cây/hoa ấy nên thu hoạch vào tháng nào trong năm, thời điểm nào trong ngày? Mặt khác, thu hoạch nụ hay hoa, trồng hoa đơn hay hoa kép, thổ nhưỡng trồng ra sao, khí hậu phù hợp thế nào, để tạo nên lượng hoạt chất đủ chuẩn chữa bệnh.”, chuyên gia này nhận định.Các bác sỹ khuyến cáo, nếu người tiêu dùng vẫn thích dùng hoa đậu biếc thì chỉ nên dùng liều rất thấp vài bông hoa và nên mua ở cơ sở sản xuất uy tín, đạt tiêu chuẩn an toàn đã được công nhận an toàn thực phẩm. Còn nếu người dân muốn chữa bệnh bằng hoa đậu biếc phải tham khảo ý kiến thầy thuốc và không tự ý ngưng các thuốc đang điều trị trước đó.