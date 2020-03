Thế giới có 5.821 ca tử vong do Covid-19, số ca chết tại Italy và Iran tăng mạnh

Quảng cáo

151 quốc gia và vùng lãnh thổ bên ngoài Trung quốc có 2.604 người tử vong. Hiện nay châu Âu đã trở thành tâm dịch Covid-19 của toàn thế giới xét về đà tăng số ca mắc mới và ca tử vong mới. Chỉ sau một ngày, châu lục này đã có thêm hàng ngàn bệnh nhân mới và hàng trăm trường hợp tử vong do dịch Covid-19 gây ra bởi virus SARS-CoV-2.



Trong 11 nước có số ca nhiễm trên 1.000, có tới 7 nước thuộc châu Âu, đó là Italy, Tây Ban Nha, Đức, Pháp, Thụy Sĩ, Anh, và Na Uy. Trong 24 giờ qua, thế giới thêm 392 ca tử vong, tập trung chủ yếu ở Italy, Iran,

Italy ghi nhận tới 21.157 ca bệnh Covid-19 và 1.441 trường hợp chết do bệnh này, tăng thêm 3.497 ca mắc và 175 ca tử vong so với thời điểm đêm ngày 14/3, tỷ lệ tử vong là 6,8%. Iran ghi nhận thêm 97 ca tử vong, tổng số người chết là 611, tỷ lệ tử vong ở mức 4,8%. Tây Ban Nha có 6.391 ca, tăng 1.159 so với một ngày trước đó, đã có 195 ca tử vong.

Số người chết ở Anh vì Covid-19 tăng gần gấp đôi trong 24 giờ qua với thêm 10 trường hợp, chủ yếu là bệnh nhân có sẵn bệnh nền về đường hô hấp. Tổng số người thiệt mạng do Covid-19 tại Anh lên đến 21. Pháp có 4.469 trường hợp mắc với 96 ca thiệt mạng từ đầu vụ dịch đến nay.

Thái Hà