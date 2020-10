Thế giới tăng ‘khủng’ ca mắc và tử vong do COVID-19, Việt Nam thêm nhiều người cách ly

Quảng cáo

Tính đến 6h ngày 04/10: Việt Nam có tổng cộng 691 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 25/7 đến nay: 551 ca.



- Tính từ 18h ngày 03/10 đến 6h ngày 04/10: 0 ca mắc mới, trong đó có 0 ca nhập cảnh được cách ly ngay.



Như vậy, đến hôm nay Việt Nam cũng đã trải qua 32 ngày không ghi nhận ca bệnh ngoài cộng đồng.



Riêng tại Hà Nội, theo Sở Y tế Hà Nội, từ ngày 17/8 đến nay, đã qua 47 ngày Hà Nội không ghi nhận thêm ca mắc mới ngoài cộng đồng.



Tất cả các ca bệnh nhập cảnh đều được cách ly ngay, không có nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng.



Số người cách ly: Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 16.477, trong đó:



- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 718



- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 11.212



- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 4.547



Đến sáng ngày 4/10, toàn thế giới đã vượt quá 35 triệu người mắc COVID-19, trong đó hơn 1 triệu người đã tử vong, dịch bệnh đã xuất hiện ở 215 quốc gia và vùng lãnh thổ. Hiện đã có hơn 25,7 triệu người khỏi bệnh.



Xét theo khu vực, theo hãng tin AFP (Pháp), châu Âu trong 7 ngày qua là châu lục có tốc độ lây nhiễm virus cao nhất thế giới với 10% so với tuần trước, trong khi Trung Đông tăng thêm 5%, châu Đại Dương 5%, Mỹ và Canada tăng 1% so với tuần trước. Tuy nhiên, tỷ lệ lây nhiễm giảm tại các khu vực khác: châu Phi (-7%), châu Á (-5%), Mỹ Latinh và vùng Caribe (-3%).



Xét về số ca mắc và tử vong, Mỹ là nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do dịch bệnh với 7,5 triệu ca mắc và 212.861 ca tử vong. Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận ông và phu nhân là bà Melania Trump đã có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Bác sĩ của Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ cùng phu nhân trong tình trạng sức khỏe ổn định. Cả hai đang được cách ly tại Nhà Trắng.



Ấn Độ - tâm dịch châu Á và là nước có số ca mắc COVID-19 nhiều thứ 2 thế giới sau Mỹ, với tổng số ca mắc lên tới 6.399.329 triệu ca. Theo thông báo từ Bộ Y tế Ấn Độ, tổng số ca tử vong vì COVID-19 tại nước này đã tăng lên 99.773 ca, cao hơn 1.095 ca so với một ngày trước đó. Hiện vẫn còn 942.217 ca bệnh COVID-19 đang điều trị trong khi hơn 5,35 triệu bệnh nhân đã hồi phục. Sau Ấn Độ là Brazil với 4.849.229 ca mắc và 144.767 ca tử vong.

