Thói quen 'giết' sức khỏe cực nhanh sau khi ăn, nhiều người Việt làm hàng ngày

Khi ăn tối muộn, bạn thường muốn ngủ ngay lập tức. Đây là thói quen mà mọi người vẫn hay làm. Tuy nhiên, thực tế đây là thói quen xấu có ảnh hưởng đến cơ thể. Theo một nghiên cứu, việc ngủ trong vòng 1 tiếng từ khi ăn xong có thể nguy hiểm gây nên đột quỵ. Các yếu tố như lượng đường trong máu, cholesterol, lưu lượng máu sau bữa ăn có thể làm tăng nguy cơ đột quỵ Uống trà ngay sau khi ăn có thể ảnh hưởng đến sự hấp thụ sắt do lượng lớn polyphenolic trong trà. Về lâu dài, thiếu sắt ảnh hưởng đến thiếu máu và gây nhiều hệ lụy với sức khỏe của cơ thể. Tuy nhiên, nếu cơ thể thiếu sắt cũng không được tự ý bổ sung. Cho nên, bạn không nên uống trà ngay sau khi ăn.Khi bạn thực hiện bất kỳ hoạt động thể chất mạnh nào ngay sau bữa ăn, nó thực sự làm tăng áp lực lên hệ tiêu hóa và làm chậm quá trình tiêu hóa. Khi bạn vận động mạnh, lượng máu trong cơ thể đang tập trung cho việc điều khiển các cơ quan tiêu hóa làm việc sẽ lập tức chuyển hết đến các cơ bắp để đảm bảo lượng oxy đủ để cung cấp năng lượng. Điều đó ảnh hưởng đến khả năng tiết dịch và hấp thu các chất dinh dưỡng của cơ thể. Ngoài ra, nó còn gây nên các triệu chứng buồn nôn, tăng nguy cơ chấn thương, co giật, đau bụng.Khi ăn quá no, bạn thường có thói quen tháo bỏ hoặc nới lỏng thắt lưng để thở thoải mái hơn. Tuy nhiên, khi dạ dày đang nặng nề, việc tháo thắt lưng sẽ tạo một lực khiến bụng hạ thấp xuống. Điều đó ảnh hưởng đến ruột cũng như đường tiêu hóa, có thể dẫn đến xoắn ruột, nghẽn ruột hoặc đau bụng dưới cấp tính.Chúng ta đều biết hút thuốc lá có hại cho sức khỏe. Tuy nhiên, hút thuốc ngay sau bữa ăn thậm chí còn nguy hiểm hơn. Nó có thể dẫn đến hội chứng ruột kích thích và gây viêm loét đại tràng.Khi thức ăn ở trong dạ dày chưa được tiêu hóa, lập tức đi đại tiện cũng không nên. Bởi vì khi nín thở sẽ khiến áp lực trong khoang bụng đột ngột tăng lên, acid dạ dày và các enzyme tiêu hóa có thể chảy ngược trở lại thực quản, điều này theo thời gian sẽ gây ra các vết loét thực quản do trào ngược.Sau khi ăn lập tức đi đại tiện, cũng có thể dẫn đến rối loạn chức năng cơ bàng quang, trào ngược dịch mật, dẫn đến sung huyết, phù nề và thậm chí là viêm niêm mạc dạ dày. Thời gian được khuyến khích đi đại tiện là buổi sáng sớm, sau khi thức giấc.Nếu vừa ăn no mà lập tức ca hát sẽ khiến cơ hoành di chuyển xuống dưới, áp lực khoang bụng tăng lên. Nếu nhẹ sẽ dẫn đến khó tiêu, nặng có thể gây khó chịu đường tiêu hóa và các bệnh khác.Ngoài ra, nếu khi ăn có uống rượu, cổ họng và dây thanh quản sung huyết hơn bình thường. Lúc này hát với âm thanh lớn, sẽ làm tăng tình trạng tắc nghẽn, sung huyết ở cổ họng và dây thanh quản, rất dễ gây khàn và đau cổ họng nặng hơn sẽ tiến triển thành viêm họng và viêm thanh quản cấp tính.Sau khi ăn, dạ dày muốn tiêu hóa thức ăn cần phải có lượng máu lớn. Nó sẽ gây thiếu máu cục bộ tạm thời trong não, khiến phản ứng cũng trở nên chậm chạp, gây buồn ngủ. Trong quá trình lái xe, rất dễ dẫn đến phán đoán không chính xác làm tăng đáng kể khả năng xảy ra tai nạn.Khi bạn ăn trái cây ngay sau bữa ăn, hàm lượng đường trong trái cây có thể được lên men với carbohydrate và protein trong thực phẩm. Kết quả là làm chậm quá trình tiêu hóa, tăng áp lực lên tiêu hóa, dẫn đến đau dạ dày và đầy hơi.Việc tắm ngay sau khi ăn cũng làm giảm nhiệt độ của cơ thể, khiến lưu thông máu bị chuyển hướng từ hệ tiêu hóa tới da để làm ổn định lại nhiệt độ. Để đảm bảo an toàn, bạn có thể tắm trước khi ăn, hoặc sau khi ăn 60 phút.Sau khi ăn, việc uống rượu có thể gây áp lực lên hệ tiêu hóa và ảnh hưởng đến hoạt động của ruột. Tốt hơn là bạn nên uống rượu khoảng 20 phút trước khi ăn.Đây là thói quen cần phải chú ý để tránh gặp nguy hiểm. Bạn cần đợi ít nhất 30 phút sau bữa ăn rồi mới bơi. Sau khi ăn, lượng máu lớn được dồn về dạ dày để phục vụ tiêu hóa thức ăn. Nếu đi bơi ngay sau bữa ăn có thể gây chuột rút ở dạ dày,Khi đi bộ sẽ tiêu tốn nhiều năng lượng. Điều này không giúp tiêu hóa và tăng tốc quá trình tiêu hóa nhưng có thể gây ra trào ngược axit dạ dày. Ngoài ra, thói quen đi bộ ngay sau bữa ăn ngăn hấp thu dinh dưỡng từ thực phẩm vào cơ thể.

Quảng An (tổng hợp)